Lui Trendline Auto MTF Alert

<b>Lui Auto TrendLine MTF Alert</b> desenha automaticamente linhas de tendência precisas em 9 timeframes em um único gráfico. Pare de alternar entre timeframes - veja a estrutura completa do mercado instantaneamente.





<b>═══ RECURSOS PRINCIPAIS ═══</b>





<b>Exibição Multi-Timeframe</b>

• 9 Timeframes: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

• Visualize todas as linhas de tendência simultaneamente

• Ative/desative cada timeframe com um clique

• Linhas codificadas por cor para identificação instantânea





<b>3 Modos de Detecção (Botão L / S / T)</b>

• <b>L (Longo prazo):</b> Tendências estáveis com período amplo. Ideal para swing trading. Menos sinais, maior precisão.

• <b>S (Curto prazo):</b> Tendências rápidas com parâmetros ajustados. Ideal para scalping. Mais sinais, resposta rápida.

• <b>T (Triângulo):</b> Detecção automática de padrões triangulares. Identifica suporte/resistência convergente para trading de rompimentos.





<b>═══ SISTEMA DE ALERTAS INTELIGENTE ═══</b>





<b>5 Canais de Alerta</b>

• Janela popup (notificação na tela)

• Alerta sonoro (arquivo .wav personalizável)

• Notificação Push móvel (app MT5)

• Notificação por Email (requer configuração SMTP)

• Mensagem de bot Telegram (Bot Token + Chat ID)





<b>Sensibilidade de Alerta Ajustável</b>

• 0% = Alerta instantâneo (qualquer toque)

• 70% = Alerta de pré-rompimento (recomendado, menos sinais falsos)

• 100% = Confirmação de rompimento completo

• Personalize o limiar 0-100% nas configurações





<b>Proteção Inteligente</b>

• Temporizador de cooldown previne spam (ajustável 0-999 segundos)

• Toggle de alerta por timeframe (ative apenas H1/H4 para sinais de qualidade)

• Sem alertas duplicados ao mudar gráficos





<b>═══ INTERFACE DO USUÁRIO ═══</b>





<b>Painel de Controle Interativo</b>

• Toggle mestre para todos os timeframes

• Botões individuais de timeframe (M1-MN1)

• Mudança de modo com um clique (L/S/T)

• Posição de botões móvel (coordenadas X/Y nas configurações)





<b>═══ GUIA DE INÍCIO RÁPIDO ═══</b>





1. Adicione o indicador ao seu gráfico

2. Clique no botão L/S/T para selecionar modo de detecção

3. Clique nos botões de timeframe (M1-MN1) para mostrar/ocultar linhas

4. Ative alertas: Entrada → Timeframes de Alerta → defina H1/H4 como true

5. Ajuste sensibilidade: Entrada → Sensibilidade de Alerta % (padrão 70%)





<b>═══ CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA ═══</b>





<b>Swing Trading:</b> Modo L, Timeframes H1/H4/D1, Sensibilidade 70%

<b>Day Trading:</b> Modo S, Timeframes M15/M30/H1, Sensibilidade 50-70%

<b>Scalping:</b> Modo S, Timeframes M1/M5/M15, Sensibilidade 30-50%

<b>Trading de Rompimentos:</b> Modo T, Timeframes M30/H1/H4, Sensibilidade 80-100%





<b>═══ DESEMPENHO ═══</b>





• Cálculos otimizados (menos de 50ms por atualização)

• Sem lag ao fazer zoom ou scroll no gráfico

• Funciona perfeitamente com outros indicadores