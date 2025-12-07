Lui Trendline Auto MTF Alert
- Göstergeler
- Rattanasak Salee
- Sürüm: 5.12
- Etkinleştirmeler: 5
<b>Lui Auto TrendLine MTF Alert</b>, tek bir grafikte 9 zaman diliminde hassas trend çizgilerini otomatik olarak çizer. Zaman dilimleri arasında geçiş yapmayı bırakın - piyasa yapısının tamamını anında görün.
<b>═══ ANA ÖZELLİKLER ═══</b>
<b>Çoklu Zaman Dilimi Görüntüleme</b>
• 9 Zaman Dilimi: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
• Tüm trend çizgilerini aynı anda görüntüleyin
• Her zaman dilimini tek tıkla AÇIN/KAPATIN
• Anında tanımlama için renk kodlu çizgiler
<b>3 Algılama Modu (L / S / T Düğmesi)</b>
• <b>L (Uzun vadeli):</b> Geniş geri bakış dönemli istikrarlı trendler. Swing trading için ideal. Daha az sinyal, daha yüksek doğruluk.
• <b>S (Kısa vadeli):</b> Dar parametreli hızlı trendler. Scalping için ideal. Daha fazla sinyal, hızlı tepki.
• <b>T (Üçgen):</b> Otomatik üçgen desen algılama. Kırılma ticareti için yakınsayan destek/direnç tanımlar.
<b>═══ AKILLI UYARI SİSTEMİ ═══</b>
<b>5 Uyarı Kanalı</b>
• Popup penceresi (ekran bildirimi)
• Ses uyarısı (özelleştirilebilir .wav dosyası)
• Mobil Push bildirimi (MT5 uygulaması)
• E-posta bildirimi (SMTP kurulumu gerekli)
• Telegram bot mesajı (Bot Token + Chat ID)
<b>Ayarlanabilir Uyarı Hassasiyeti</b>
• 0% = Anında uyarı (herhangi bir dokunuş)
• 70% = Ön kırılma uyarısı (önerilir, daha az yanlış sinyal)
• 100% = Tam kırılma onayı
• Ayarlarda 0-100% eşiğini özelleştirin
<b>Akıllı Koruma</b>
• Soğuma zamanlayıcısı spam'ı önler (0-999 saniye ayarlanabilir)
• Zaman dilimi başına uyarı geçişi (kaliteli sinyaller için sadece H1/H4 etkinleştirin)
• Grafik değişikliğinde yinelenen uyarı yok
<b>═══ KULLANICI ARAYÜZÜ ═══</b>
<b>Etkileşimli Kontrol Paneli</b>
• Tüm zaman dilimleri için ana geçiş
• Bireysel zaman dilimi düğmeleri (M1-MN1)
• Tek tıkla mod değiştirme (L/S/T)
• Taşınabilir düğme konumu (ayarlarda X/Y koordinatları)
<b>═══ HIZLI BAŞLANGIÇ REHBERİ ═══</b>
1. Göstergeyi grafiğinize ekleyin
2. Algılama modunu seçmek için L/S/T düğmesine tıklayın
3. Çizgileri göstermek/gizlemek için zaman dilimi düğmelerine (M1-MN1) tıklayın
4. Uyarıları etkinleştirin: Giriş → Uyarı Zaman Dilimleri → H1/H4'ü true olarak ayarlayın
5. Hassasiyeti ayarlayın: Giriş → Uyarı Hassasiyeti % (varsayılan 70%)
<b>═══ ÖNERİLEN AYARLAR ═══</b>
<b>Swing Trading:</b> Mod L, Zaman Dilimleri H1/H4/D1, Hassasiyet 70%
<b>Gün İçi Trading:</b> Mod S, Zaman Dilimleri M15/M30/H1, Hassasiyet 50-70%
<b>Scalping:</b> Mod S, Zaman Dilimleri M1/M5/M15, Hassasiyet 30-50%
<b>Kırılma Trading:</b> Mod T, Zaman Dilimleri M30/H1/H4, Hassasiyet 80-100%
<b>═══ PERFORMANS ═══</b>
• Optimize edilmiş hesaplamalar (güncelleme başına 50ms'den az)
• Grafik yakınlaştırma veya kaydırma sırasında gecikme yok
• Diğer göstergelerle sorunsuz çalışır