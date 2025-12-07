Lui Trendline Auto MTF Alert
- Indicadores
- Rattanasak Salee
- Versión: 5.12
- Activaciones: 5
<b>Lui Auto TrendLine MTF Alert</b> dibuja automáticamente líneas de tendencia precisas en 9 timeframes en un solo gráfico. Deja de cambiar entre timeframes - ve la estructura completa del mercado instantáneamente.
<b>═══ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ═══</b>
<b>Visualización Multi-Timeframe</b>
• 9 Timeframes: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
• Visualiza todas las líneas de tendencia simultáneamente
• Activa/desactiva cada timeframe con un clic
• Líneas codificadas por color para identificación instantánea
<b>3 Modos de Detección (Botón L / S / T)</b>
• <b>L (Largo plazo):</b> Tendencias estables con período amplio. Ideal para swing trading. Menos señales, mayor precisión.
• <b>S (Corto plazo):</b> Tendencias rápidas con parámetros ajustados. Ideal para scalping. Más señales, respuesta rápida.
• <b>T (Triángulo):</b> Detección automática de patrones triangulares. Identifica soporte/resistencia convergente para trading de rupturas.
<b>═══ SISTEMA DE ALERTAS INTELIGENTE ═══</b>
<b>5 Canales de Alerta</b>
• Ventana emergente (notificación en pantalla)
• Alerta de sonido (archivo .wav personalizable)
• Notificación Push móvil (app MT5)
• Notificación por Email (requiere configuración SMTP)
• Mensaje de bot Telegram (Bot Token + Chat ID)
<b>Sensibilidad de Alerta Ajustable</b>
• 0% = Alerta instantánea (cualquier toque)
• 70% = Alerta de pre-ruptura (recomendado, menos señales falsas)
• 100% = Confirmación de ruptura completa
• Personaliza el umbral 0-100% en configuración
<b>Protección Inteligente</b>
• Temporizador de enfriamiento previene spam (ajustable 0-999 segundos)
• Toggle de alerta por timeframe (habilita solo H1/H4 para señales de calidad)
• Sin alertas duplicadas al cambiar gráficos
<b>═══ INTERFAZ DE USUARIO ═══</b>
<b>Panel de Control Interactivo</b>
• Toggle maestro para todos los timeframes
• Botones individuales de timeframe (M1-MN1)
• Cambio de modo con un clic (L/S/T)
• Posición de botones movible (coordenadas X/Y en configuración)
<b>═══ GUÍA DE INICIO RÁPIDO ═══</b>
1. Añade el indicador a tu gráfico
2. Haz clic en el botón L/S/T para seleccionar modo de detección
3. Haz clic en botones de timeframe (M1-MN1) para mostrar/ocultar líneas
4. Habilita alertas: Entrada → Timeframes de Alerta → establece H1/H4 en true
5. Ajusta sensibilidad: Entrada → Sensibilidad de Alerta % (predeterminado 70%)
<b>═══ CONFIGURACIÓN RECOMENDADA ═══</b>
<b>Swing Trading:</b> Modo L, Timeframes H1/H4/D1, Sensibilidad 70%
<b>Day Trading:</b> Modo S, Timeframes M15/M30/H1, Sensibilidad 50-70%
<b>Scalping:</b> Modo S, Timeframes M1/M5/M15, Sensibilidad 30-50%
<b>Trading de Rupturas:</b> Modo T, Timeframes M30/H1/H4, Sensibilidad 80-100%
<b>═══ RENDIMIENTO ═══</b>
• Cálculos optimizados (menos de 50ms por actualización)
• Sin lag al hacer zoom o scroll en el gráfico
• Funciona perfectamente con otros indicadores