Golden Engine Pro

*** DER EINGANGSTESTMODUS SOLLTE AUF FALSE*** GESETZT WERDEN
INSTRUMENTENSPEZIFIKATION
- Handelspaar: XAUUSD (Gold/US-Dollar) NUR
- Zeitrahmen: H1 M30 M15 ONLY (SAFE: 1H)
HANDELSZEITEN (UTC)
- Aktiver Zeitraum: 13 :00 - 14:59 UTC
RISIKOMANAGEMENT-PARAMETER
Festes Ratio-System:
- Take Profit : Stop Loss : Losgröße = 2 : 1 : 0.03
- Alle Voreinstellungen bewahren die strikte Integrität des proportionalen Verhältnisses
KRITISCHE AUSFÜHRUNGSANFORDERUNGEN
ÄNDERN SIE DEN EINGABE-TESTMODUS AUF FALSCH (dies ist sehr wichtig)
SPREAD-EMPFINDLICHKEIT - AUFGABENKRITISCH
- Maximal akzeptabler Spread: 0 ,2 Pips
- Empfohlener Kontotyp: Professionelle/ECN/Zero Spread-Konten