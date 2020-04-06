Golden Engine Pro

*** DER EINGANGSTESTMODUS SOLLTE AUF FALSE*** GESETZT WERDEN

INSTRUMENTENSPEZIFIKATION

  • Handelspaar: XAUUSD (Gold/US-Dollar) NUR
  • Zeitrahmen: H1 M30 M15 ONLY (SAFE: 1H)

HANDELSZEITEN (UTC)

  • Aktiver Zeitraum: 13 :00 - 14:59 UTC

RISIKOMANAGEMENT-PARAMETER

Festes Ratio-System:

  • Take Profit : Stop Loss : Losgröße = 2 : 1 : 0.03
  • Alle Voreinstellungen bewahren die strikte Integrität des proportionalen Verhältnisses

KRITISCHE AUSFÜHRUNGSANFORDERUNGEN

ÄNDERN SIE DEN EINGABE-TESTMODUS AUF FALSCH (dies ist sehr wichtig)


SPREAD-EMPFINDLICHKEIT - AUFGABENKRITISCH

  • Maximal akzeptabler Spread: 0 ,2 Pips
  • Empfohlener Kontotyp: Professionelle/ECN/Zero Spread-Konten
*** DER EINGANGSTESTMODUS SOLLTE AUF FALSE*** GESETZT WERDEN INSTRUMENTENSPEZIFIKATION Handels-Paar: XAUUSD (Gold/US-Dollar) NUR Zeitrahmen: M1 (1-Minuten-Chart) HANDELSZEITEN (UTC) Aktiver Zeitraum: 13:00 - 13:59 UTC (Standardeinstellung - nicht ändern) Sitzung: London Nachmittags Session RISIKOMANAGEMENT-PARAMETER Festes Ratio-System: Take Profit : Stop Loss : Losgröße = 2 : 1 : 0,03 Vorkonfigurierte Voreinstellungen von 0,03 bis 1,00 Losgröße verfügbar Alle Skalierungen behalten die strikte I
