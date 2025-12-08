Elsna Panel MT5

Know the Candle Close Time Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore Utilitys

Dieser Indikator ermöglicht es, die verbleibende Zeit bis zum Schließen der Kerze zu ermitteln. Er funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Er ist sehr nützlich, wenn Ihre Handelsstrategie von der Schließung oder der Eröffnung einer bestimmten Kerze abhängt. Benutzen Sie es also wie Sie wollen. Vergessen Sie nicht, einen Kommentar zu hinterlassen oder eine Anfrage für einen EA oder einen Indikator zu stellen. Verbreiten Sie es auch an Ihre Freunde und zögern Sie nicht, mein Profil zu besuchen, um ande