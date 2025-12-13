Historical Prices Ranges

- Download historischer Kurse über `CopyRates()` für viele Symbole und Zeitrahmen.
- Funktioniert mit Market Watch Symbolen oder einer expliziten Symbolliste.
- Optionaler CSV-Export in den Terminal-Ordner `Files` (pro Symbol/Zeitrahmen).
- Konfigurierbare Wiederholungen, Pausen und exponentieller Backoff.
- Ausführliche Protokollierung und Fortschrittskommentare für mehr Komfort.

## Verwendung
1. Kopieren Sie `AutoHistoryDownloader_mq5.mq5` in `MQL5/Scripts` oder öffnen Sie es in MetaEditor.
2. Fügen Sie das Skript aus dem Navigator (Skripte) hinzu und führen Sie es aus.
3. Konfigurieren Sie die Eingänge:
- `InpUseMarketWatch` - Market Watch Symbole verwenden.
- InpSymbols" - Komma-getrennte Symbole, wenn keine Market Watch verwendet wird.
- InpTimeframes" - Komma-getrennte Zeitrahmen-Token (M1, M5, M15, H1, H4, D1, etc.).
- InpSaveCSV" - wenn wahr, werden die CSV-Dateien in den Ordner "Dateien" geschrieben.
- InpOutputFolder" - optionaler Unterordner innerhalb von "Files" (bei Bedarf selbst erstellen).
4. Prüfen Sie die Registerkarte "Experten/Journal" auf Fortschrittsmeldungen.
5. Wenn CSV aktiviert ist, befinden sich die Dateien in: Terminal -> Dateien" (oder dem von Ihnen angegebenen Unterordner).

Weitere Produkte dieses Autors
