Historical Prices Ranges

- Download historischer Kurse über `CopyRates()` für viele Symbole und Zeitrahmen.

- Funktioniert mit Market Watch Symbolen oder einer expliziten Symbolliste.

- Optionaler CSV-Export in den Terminal-Ordner `Files` (pro Symbol/Zeitrahmen).

- Konfigurierbare Wiederholungen, Pausen und exponentieller Backoff.

- Ausführliche Protokollierung und Fortschrittskommentare für mehr Komfort.





## Verwendung

1. Kopieren Sie `AutoHistoryDownloader_mq5.mq5` in `MQL5/Scripts` oder öffnen Sie es in MetaEditor.

2. Fügen Sie das Skript aus dem Navigator (Skripte) hinzu und führen Sie es aus.

3. Konfigurieren Sie die Eingänge:

- `InpUseMarketWatch` - Market Watch Symbole verwenden.

- InpSymbols" - Komma-getrennte Symbole, wenn keine Market Watch verwendet wird.

- InpTimeframes" - Komma-getrennte Zeitrahmen-Token (M1, M5, M15, H1, H4, D1, etc.).

- InpSaveCSV" - wenn wahr, werden die CSV-Dateien in den Ordner "Dateien" geschrieben.

- InpOutputFolder" - optionaler Unterordner innerhalb von "Files" (bei Bedarf selbst erstellen).

4. Prüfen Sie die Registerkarte "Experten/Journal" auf Fortschrittsmeldungen.

5. Wenn CSV aktiviert ist, befinden sich die Dateien in: Terminal -> Dateien" (oder dem von Ihnen angegebenen Unterordner).