Kalman Filter Expert

Kalman Filter Expert Advisor

Erleben Sie ein neues Maß an Präzision mit dem Kalman Filter Expert, einem Hochfrequenz-Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um Marktgeräusche herauszufiltern und den "wahren" Zustand des Kurses zu identifizieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen nachlaufenden Indikatoren (wie gleitenden Durchschnitten) ist der Kalman-Filter ein dynamischer rekursiver Algorithmus. Er verwendet historische Daten und Echtzeit-Messungen, um den zugrunde liegenden Wert eines Vermögenswerts zu schätzen, wobei er mathematische Strenge mit der extremen Reaktionsfähigkeit verbindet, die für die Live-Ausführung erforderlich ist.

Warum der Kalman-Filter?

Die meisten Indikatoren reagieren auf das, was bereits geschehen ist. Der Kalman-Filter "sagt voraus", indem er seinen internen Zustand auf der Grundlage des Fehlers seiner vorherigen Schätzung anpasst. In volatilen Märkten erkennt er, ob eine Kursbewegung einfach nur "Rauschen" ist (zu ignorieren) oder eine echte Veränderung des Kurszustands (zu handeln).

Wichtigste Merkmale

  • Dynamische Rauschunterdrückung: Nutzt die Parameter Prozessrauschen (Q) und Messrauschen (R), um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

  • Duales Risikomanagement: Unterstützt sowohl das traditionelle punktbasierte Stop Loss/Take Profit- als auch das moderne prozentuale (%) Risikomanagement.

  • Netting Account Friendly: Enthält eine spezielle Logik zum Schutz vor Volumenlimits, um die Kompatibilität mit Brokern zu gewährleisten, die strenge Positionslimits durchsetzen.

  • Intelligente Reversal-Logik: Der EA überwacht automatisch die Signalstärke und kann Positionen frühzeitig schließen, wenn sich der Marktzustand umkehrt, um Ihr Kapital zu schützen.

Empfehlungen

  • Haupt-Symbol: EURUSD

  • Zeitrahmen: M1 (bevorzugt) oder M5

  • Konto-Typ: ECN- oder Low-Spread-Konten werden für die besten Ergebnisse dringend empfohlen.

  • Optimierung: Der EA ist vollständig anpassbar. Wir empfehlen eine "Symbol-spezifische" Optimierung für die Prozess- und Messgeräusch-Parameter, wenn Sie mit exotischen Paaren oder Indizes handeln.

Eingabe-Parameter

  • LosGröße: Festes Handelsvolumen pro Position.

  • KalmanPeriode: Der Rückblickzeitraum für die Zustandsinitialisierung.

  • ProcessNoise (Q): Stellt das "Vertrauen" in die Bewegung des Modells dar. Niedrigere Werte machen den Filter weicher.

  • MeasurementNoise (R): Stellt das "Vertrauen" in die Preisdaten dar. Höhere Werte filtern mehr Rauschen.

  • SignalSchwellenwert: Die erforderliche Abweichung vom "wahren Zustand", um einen Handel auszulösen.

  • StopLoss/TakeProfit: Verfügbar sowohl in Punkten als auch in Prozenten.

  • MaxTotalPositions: Sicherheitsobergrenze für die Anzahl der gleichzeitig offenen Positionen.

Haftungsausschluss

Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel ist mit Risiken verbunden. Bitte testen Sie ein Demokonto, bevor Sie zur Live-Ausführung übergehen.

