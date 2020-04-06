Smc Gold Trader

SMC Gold Trader (Fortgeschrittener MT5 EA)

Nutzen Sie die Macht der Smart Money-Konzepte mit Multi-Strategy Trend Consensus

Der SMC Gold Trader ist ein hochwertiger, vollautomatischer Expert Advisor (EA), der speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu einfachen Crossover-Bots nutzt dieser EA fortschrittliche Smart Money Concepts (SMC), um institutionelle Orderflüsse, Liquiditätsschwankungen und Preisungleichgewichte zu erkennen.

Durch die Kombination von drei hochwahrscheinlichen Strategien mit einem einzigartigen "Trend Consensus"-Filter stellt der EA sicher, dass Sie nur dann handeln, wenn die interne Struktur des Marktes vollständig ausgerichtet ist.

🧠 Die Dreifach-Bedrohungs-Strategie

Der EA überwacht den Goldmarkt mit drei verschiedenen SMC-Methoden gleichzeitig:

  1. US Open FVG Breakout: Erfasst das Hochvolatilitätsmomentum unmittelbar nach der Eröffnung der New Yorker Sitzung durch Identifizierung von Fair Value Gap (FVG)-Ausweitungen.

  2. Umgekehrtes FVG (IFVG): Nutzt Marktumkehrungen, indem es erkennt, wann eine Fair Value Gap "gefüllt und umgedreht" wird, was eine Verschiebung der institutionellen Ausrichtung signalisiert.

  3. BOS Liquidity Sweep: Zielt auf "Stop Hunts" und Break of Structure (BOS) ab. Er geht in den Handel ein, nachdem die Liquidität im Einzelhandel geklärt ist und der Trend durch einen Strukturbruch bestätigt wird.

🛡️ Exklusive Funktion: Smart Trend Consensus

Die zentrale "Intelligenz" dieses EA ist seine Konsenslogik. Um zu verhindern, dass ein Trend bekämpft wird, verlangt der EA eine Einigung zwischen den Strategien, bevor ein Signal ausgelöst wird:

  • So funktioniert es: Wenn die IFVG-Strategie eine "Kauf"-Gelegenheit erkennt, prüft sie zunächst den Bias der US Open FVG- und BOS-Strategien.

  • Der Filter: Wenn die US Open-Strategie eine "bärische" Tendenz aufweist, blockiert der EA das IFVG-Kaufsignal.

  • Der Vorteil: Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Sie nie auf der falschen Seite des institutionellen Trends erwischt werden, was die Zahl der "falsch-positiven" Einträge erheblich reduziert.

📈 Geprüfte Leistung

Um die Robustheit der SMC-Logik zu demonstrieren, habe ich umfassende Backtest-Ergebnisse für die letzten 1 Jahr in den Produkt-Screenshots beigefügt.

  • Fokus: Diese Tests heben die Leistung des EA in verschiedenen Marktphasen hervor, einschließlich hochvolatiler US-Sitzungen und struktureller Trendumkehrungen.

  • Rückblick: Bitte prüfen Sie die Aktienkurve und die Drawdown-Statistiken in den Bildern, um das erwartete Verhalten der Strategie zu verstehen.

⚙️ Wichtige technische Merkmale

  • SMC-gesteuert: Konzentriert sich auf Marktstruktur (BOS), Ungleichgewichte (FVG) und Liquiditätstechnik.

  • Gold-optimiert: Jeder Parameter ist auf die einzigartige Volatilität des XAUUSD abgestimmt.

  • Bar-by-Bar-Validierung: Die Signale werden nur bei Kerzenschluss bestätigt, um die strukturelle Gültigkeit zu gewährleisten.

  • Fortschrittliches Risikomanagement: Eingebaute Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die auf SMC-Strukturpunkten basieren.

🚀 Wie zu verwenden

  1. Installation: Speichern Sie den EA in Ihrem MQL5/Experts-Ordner.

  2. Einsetzen: Hängen Sie den EA an einen Gold (XAUUSD) Chart an.

  3. AutoTrading: Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading" in Ihrem MT5-Terminal aktiviert ist.

  4. Strategie-Auswahl: Sie können jede der drei Strategien in den Eingabeeinstellungen ein- oder ausschalten, wobei die Verwendung aller drei Strategien empfohlen wird, um den vollen Trendkonsens-Effekt zu erzielen.

Haftungsausschluss: Smart-Money-Konzepte beinhalten Strategien mit hohen Renditen, bergen aber auch ein gewisses Risiko. Führen Sie immer einen Backtest durch und nutzen Sie ein Demokonto, bevor Sie mit echtem Kapital handeln.

