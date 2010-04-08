Deep Frame







특별 출시 혜택, 현재 가격: 300. 첫 번째 20 개가 판매된 후 가격이 370로 인상됩니다. 현재 19 개가 판매되었습니다.





데모 사용을 위한 체험 빌드를 받으려면 저에게 메시지를 보내세요. 구매가 완료되면, 연락해주시면 선물 로봇을 보내드리겠습니다.

이것은 단순한 전문가 조언자가 아닙니다. 가장 예측할 수 없는 시장에서도 일관성, 정확성, 생존을 위해 구축된 시스템입니다.





정확한 백테스트 결과가 필요하신가요? 저에게 문의하시면 올바른 설정 파일과 전체 가이드를 보내드리겠습니다.

시장 업데이트 팔로우: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews 사용자 가이드: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213





무엇이 그것을 독특하게 만들어 주나요?

AI 기반 프랙탈 압축 스캐너 – 이 EA는 가격 구조 전반에 걸쳐 프랙탈 압축 패턴을 감지하기 위해 기계 학습 모델을 사용합니다. 모델이 시간과 가격 프랙탈의 수렴을 확인하면 EA는 돌파 확장을 앞두고 정밀한 진입을 트리거합니다—본질적으로 시장의 "숨 쉬기" 타이밍을 맞춥니다.





정밀성을 위한 설계, 내구성을 위한 설계:

노출을 줄이고 불필요한 거래 스태킹을 피하기 위한 초정밀 진입

설정 후 실행 – GBPUSD 에 M30 에서 EA를 첨부하기만 하면 다중 심볼 거래를 자동으로 관리합니다

에 에서 EA를 첨부하기만 하면 다중 심볼 거래를 자동으로 관리합니다 모든 중개인과 호환 – 스프레드나 실행 유형에 대한 제약 없음

MT5에서 강력한 다년 성능으로 광범위하게 테스트됨





시스템 노트:

설정이 빠르고 쉽습니다: 권장된 차트와 시간 프레임에 EA를 적용하기만 하면 됩니다. 다른 통화 쌍은 자율적으로 관리하며 모든 논리를 처리합니다.

원활한 성능을 보장하기 위해, 특히 24/7 거래를 하시는 경우 VPS에서 EA를 운영하는 것이 강력히 권장됩니다. 이는 인터넷 중단이나 시스템 중단으로 인한 위험을 최소화합니다.





연결 상태 유지: 지속적인 통찰력, 업데이트, 설정 파일 및 지원 리소스에 대한 액세스를 위해 우리의 텔레그램 채널에 가입하세요.(링크를 원하시면 저에게 문의하세요)

이 시스템이 당신을 위해 작동하게 하세요—추세, 되돌림 또는 혼란 속에서도. 우리는 대부분이 생존할 수 없는 것을 견디기 위해 이를 구축했습니다.