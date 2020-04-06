EuroScalper Pro es un sofisticado sistema de trading desarrollado para capitalizar la acción única del precio del par EURUSD. A diferencia de los scalpers tradicionales que operan a ciegas, EuroScalper Pro utiliza un motor de filtrado de múltiples capas para identificar continuaciones e inversiones de tendencia de alta probabilidad.

El algoritmo central combina el Análisis de Momento con los niveles de Sobrecompra / Sobreventa (RSI) para identificar zonas de entrada precisas. Además, se ve reforzado por una lógica de recuperación inteligente que gestiona las posiciones de forma dinámica, convirtiendo el ruido potencial del mercado en oportunidades de beneficios.

Características principales.

Lógica de entrada basada en IA: Filtra las señales falsas utilizando indicadores avanzados de impulso y fuerza de tendencia.

✅ Protección contra la volatilidad: Pausa automáticamente la negociación durante sesiones de bajo volumen o movimientos erráticos extremos.

✅ Sistema de recuperación inteligente: Utiliza un algoritmo calculado de recuperación escalonada para gestionar los drawdowns de forma eficaz (Lógica Oculta).

✅ Protección de filtro de noticias: El Filtro de Nóminas No Agrícolas (NFP) incorporado detiene automáticamente la negociación el primer viernes del mes para evitar una volatilidad peligrosa.

✅ Gestión del tiempo: Optimizado para operar durante las horas más líquidas del mercado (Sesiones de Londres y Nueva York) para una máxima eficiencia.

✅ Cuadro de mandos profesional: Muestra estadísticas de beneficios en tiempo real y niveles de Fibonacci calculados para el seguimiento del análisis manual.

Estrategia de negociación

EuroScalper Pro opera siguiendo la tendencia con un filtro de reversión a la media.

Detección de Tendencias: Analiza la estructura del mercado para determinar la dirección dominante. Filtrado de Señales: Utiliza un filtro RSI interno para asegurar que no estamos comprando en la parte superior o vendiendo en la parte inferior. Ejecución de entradas: Las operaciones sólo se ejecutan cuando se cumplen determinadas condiciones de volatilidad. Gestión del riesgo: Si el mercado se mueve en contra de la posición, la lógica de recuperación inteligente se activa para promediar el precio y cerrar la cesta con beneficios.

Recomendaciones

Símbolo: EURUSD (Optimizado sólo para este par).

Marco temporal: M15 (Altamente recomendado).

Depósito Mínimo: Inicio: $200. Recomendado : $500 o más para una mejor gestión del riesgo.

Apalancamiento: Se recomienda 1:500.

Tipo de Cuenta: Se prefieren las cuentas ECN o Low Spread para una ejecución más rápida.

Parámetros (Entradas)

El EA viene con parámetros optimizados por defecto. Sin embargo, los usuarios avanzados pueden afinar la lógica de percepción: