Wavy Grid EA – Réseau intelligent bidirectionnel et gestion dynamique des risques en un seul produit

Si vous recherchez un conseiller expert qui non seulement « ouvre des positions » sur le marché, mais qui se concentre également sur la protection de votre capital , Wavy Grid EA est conçu précisément pour répondre à ce besoin.

Ce robot de trading combine dans un seul package une structure de grille intelligente qui utilise les fluctuations intra-tendance et un contrôle des prises de profit et des pertes basé sur les actions .

1. Aperçu

Wavy Grid EA est un système de trading de grille entièrement automatisé capable de gérer deux stratégies distinctes sur le même symbole :

Stratégie 1 – Grille d'achat (ACHAT)

Elle utilise les fluctuations de prix pour mettre en œuvre une structure d'achat-vente progressive lors des mouvements haussiers.

Stratégie 2 – Grille des ventes (VENDRE)

Il s'agit d'une structure de grille commerciale qui peut être activée en sens inverse si nécessaire et qui fonctionne même sur les marchés baissiers.

L'utilisateur peut choisir d'utiliser uniquement la direction d'achat, uniquement la direction de vente, ou une combinaison des deux. Cela permet au conseiller expert d'offrir un positionnement flexible en fonction des différentes conditions de marché .

2. Fonctionnalités principales

🔹 Structure de grille à double stratégie

Les options d'achat et de vente peuvent être activées et désactivées séparément.

Le lot, la distance de la grille et les autres paramètres de chaque stratégie sont indépendants.

L'utilisateur ne peut créer que des scénarios d'utilisation unidirectionnels ou bidirectionnels en fonction de la structure du compte et du symbole.

🔹 Distance de la grille en pips ou en pourcentage

La distance de la grille peut être ajustée selon deux logiques différentes :

Distance basée sur les pips : pour ceux qui apprécient la logique classique des grilles.

Distance proportionnelle : une approche plus flexible et évolutive pour ceux qui souhaitent utiliser une distance proportionnelle en fonction du niveau de prix.

De cette manière, il est possible de créer des intervalles de grille adaptables pour les instruments à faible volatilité et à forte volatilité tels que XAUUSD.

🔹 Gestion de lots fixes ou basés sur la valeur des parts

Il existe deux modes de gestion des lots différents pour chaque stratégie :

Mode lot fixe : pour ceux qui souhaitent une utilisation plus contrôlée et prudente.

Mode de lot basé sur la valeur nette : idéal pour les utilisateurs qui souhaitent adapter automatiquement la taille de leurs lots à mesure que leur compte se développe.

Les lots basés sur les actions peuvent augmenter la taille des positions à mesure que votre compte croît, créant ainsi une stratégie de croissance à mise à l'échelle automatique .

🔹 Limite maximale des ordres (protection contre les limites du courtier)

Wavy Grid EA dispose d'un système de contrôle conçu pour éviter de dépasser la limite maximale d'ordres imposée par les courtiers :

L'utilisateur détermine le nombre maximal d'ordres pour l'EA.

Lorsque la limite fixée est dépassée, le conseiller expert cesse automatiquement d'ouvrir de nouveaux ordres.

Cela garantit un fonctionnement plus stable et contrôlé, sans être soumis aux restrictions des courtiers telles que « trop d’ordres / code d’erreur 148 ».

3. Gestion avancée des risques et des profits

🔹 Prise de bénéfices agrégée basée sur les actions (prise de bénéfices sur actions)

Wavy Grid EA suit la valeur nette de l'ensemble du compte , et non seulement celle des transactions individuelles.

Lorsque les capitaux propres augmentent d'un pourcentage spécifié par rapport au niveau initial,

Le robot de trading réalise le profit en fermant toutes les positions collectivement .

Elle poursuit ensuite son chemin, prenant le nouveau niveau de capitaux propres comme référence.

Grâce à cette structure, lorsque votre compte passe à un niveau supérieur, vous empochez collectivement les bénéfices de la grille, non pas en un seul clic, mais grâce à la logique de l'EA .

🔹 Protection contre la baisse du capital (Stop dynamique en cas de baisse)

L'élément le plus crucial de la gestion des risques est de savoir se retirer avant qu'il ne soit trop tard. Wavy Grid EA :

Il surveille en permanence la valeur de capitaux propres la plus élevée jamais enregistrée sur le compte.

Lorsque les actions se retirent d'un certain pourcentage par rapport à ce pic (par exemple 10 %),

Il active un mécanisme automatique de « contrôle des dommages » en fermant toutes les transactions ouvertes.

Cela permet d'éviter que le compte ne devienne incontrôlable lors de brusques retournements de marché.

🔹 Vérifications du solde minimum et de la marge gratuite

EA agit pour protéger l'utilisateur en toutes circonstances :

Elle cesse d'ouvrir de nouvelles transactions lorsque le solde tombe en dessous du minimum que vous avez défini.

Il vérifie la marge libre avant chaque nouvelle commande et n'envoie pas la commande si celle-ci est insuffisante.

Il constitue un mécanisme de freinage important contre le risque d'appel de marge, notamment pour les instruments à forte volatilité.

4. Moment de la négociation : L’option doit être négociée à l’ouverture de la bougie.

L'Expert Advisor Wavy Grid peut être configuré pour prendre des décisions de trading uniquement à l'ouverture de nouvelles bougies , si vous le souhaitez :

Possibilité de travailler à l'ouverture du bar au lieu d'un balayage continu basé sur un système de « coches »,

Elle convient particulièrement à ceux qui souhaitent une approche plus calme, systématique et vérifiable .

Cela peut contribuer à obtenir un comportement plus cohérent entre les résultats des tests rétrospectifs et les performances en direct.

5. Contrôle et flexibilité de l'utilisateur

Wavy Grid EA propose des options de réglage détaillées pour les débutants comme pour les utilisateurs expérimentés :

Possibilité d' activer/désactiver les deux stratégies indépendamment

Lot, distance sur la grille et mode pourcentage/pip distincts pour chaque stratégie

Nombre maximal de commandes

Les objectifs de performance (TP) sur actions et sur perte sur actions peuvent être rendus actifs ou passifs indépendamment.

Fonctionnalité de trading uniquement à l'ouverture de la bougie

Grâce à cette flexibilité, l'utilisateur peut :

Scénarios de croissance agressive,

Scénarios de réseau à long terme, à faible nombre de lots et plus conservateurs,

Ou bien elle peut créer des structures hybrides entre les deux.

6. À qui convient-il ?

Wavy Grid EA est particulièrement attrayant pour les investisseurs ayant le profil suivant :

Ceux qui apprécient la logique des grilles mais ne souhaitent pas abandonner la gestion des risques,

Ceux qui recherchent un système entièrement automatisé au lieu d'ouvrir les commandes manuellement une par une,

Ceux qui souhaitent profiter à la fois des périodes de tendance et des périodes de consolidation ,

Ceux qui recherchent une approche de grille disciplinée et planifiée, notamment pour les instruments volatils comme le XAUUSD.

7. Conclusion

Wavy Grid EA est un conseiller expert entièrement automatisé, flexible et axé sur la sécurité , qui combine le potentiel de rentabilité offert par les systèmes de grille classiques avec une gestion des risques moderne.

Stratégie de grille bidirectionnelle

Protection contre les pertes liées aux capitaux propres et aux retraits dynamiques

Contrôle maximal des ordres tenant compte des limites d'ordres des courtiers

Paramètres de lot, de grille et de calendrier flexibles

C'est un outil puissant pour quiconque souhaite investir sur les marchés avec discipline, règles et planification .

Que ce soit uniquement à l'achat, dans les deux sens, ou seulement à certaines heures... En adaptant les paramètres à votre propre profil, vous pouvez transformer Wavy Grid EA en une version automatisée de votre propre style de trading .





🔥 Fonctionnalité supplémentaire : Système de fermeture FIFO intelligent et avantage de swap

L'EA à grille ondulée possède une caractéristique très importante qui la distingue des systèmes de grille classiques :

Chaque transaction de grille utilise sa propre structure TP (prise de profit) indépendante et les clôtures se produisent selon la logique FIFO.

Détails de ce système :

🔹 Structure de prise de profit indépendante pour chaque transaction

Chaque position ouverte dans Wavy Grid EA possède son propre TP :

À mesure que le prix baisse, la grille d'achat effectue des achats progressifs.

Lorsque le prix s'inverse, chaque transaction est clôturée séparément à son propre niveau de profit.

L'EA retire les profits du marché par vagues, en fermant les positions progressivement et de manière contrôlée , plutôt que d'un seul coup.

Grâce à cette structure :

✔ La prise de bénéfices devient plus stable

✔ La congestion du réseau est évitée

✔ Même de petits rendements s'accumulent pour générer des bénéfices progressifs

🔹 Logique d'achat lorsque le marché baisse – vente lorsque le marché monte (cycle ondulatoire)

Wavy Grid EA ouvre une nouvelle position d'achat à chaque baisse de prix.

Ces postes :

La méthode de lissage des coûts est renforcée car elle est basée sur les données collectées auprès des consommateurs.

Lorsque la tendance à la hausse s'amorce , elle se transforme progressivement en profit.

Ainsi, même si le marché ne connaît qu'un léger retournement de situation, le robot de trading peut récupérer la perte et réaliser un profit.

Ce cycle de grille est le mécanisme qui donne à EA son nom « Ondulatoire ».

Le système surfe automatiquement sur les fluctuations des prix.

🔹 Système de fermeture FIFO – Réduction des coûts d'échange

L'un des principaux avantages de Wavy Grid EA est qu'il utilise la logique FIFO (Premier entré, premier sorti) :

Lorsqu'une position doit être clôturée, le robot de trading clôture toujours la transaction la plus ancienne en premier.

De cette manière , vous pouvez vous débarrasser des positions ouvertes depuis des jours et accumuler des swaps importants.

Les postes nouvellement ouverts sont : Il propose des prix plus à jour Cela coûte moins cher Génère des profits plus rapidement



Avantages de la méthode FIFO :

✔ La charge d'échange accumulée est réduite

✔ La calculatrice fonctionne plus facilement

✔ Les coûts négatifs des opérations de portage sont minimisés

✔ La durée de vie de la position est raccourcie, le risque est réduit

Cette méthode protège l'utilisateur contre des coûts importants, notamment sur les instruments à taux de swap élevés tels que les paires XAUUSD, NAS100 et GBP .

🔹 Réseau compatible avec les échanges – Conçu pour une stabilité à long terme

L'échange est le point faible des systèmes de réseau.

C’est là que Wavy Grid EA se distingue des autres :

N'accumule pas les positions qui restent ouvertes longtemps

Dès que le prix change, les transactions les plus anciennes sont supprimées du système grâce au système de clôture FIFO.

Le réseau électrique est constamment mis à jour.

Moins de swaps signifient un bénéfice net plus élevé

Cette structure garantit que l’EA est un système de réseau durable adapté à un fonctionnement à long terme .

✔ Résultat : Réseau plus intelligent, coûts réduits, bénéfice net accru

Wavy Grid EA n'est pas qu'un simple robot de trading.

Il s'agit d'une intelligence de grille dont chaque détail est optimisé selon la logique réelle des investisseurs.

Système TP indépendant

Collection en baisse, fermeture progressive au retour

Réduction de la charge d'échange avec FIFO

Grille de travail plus légère et à rotation plus rapide

Sécurité et durabilité à long terme

Grâce à ces mécanismes, Wavy Grid EA offre une solution de niveau professionnel qui vise à la fois des profits stables à court terme et protège le capital à long terme sans être écrasé par les coûts de swap.