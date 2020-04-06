Quantum FVG Trader

Quantum FVG Trader

Fortgeschrittener Multi-Timeframe-Algorithmus, entwickelt für Gold und andere volatile Instrumente

Quantum FVG Trader ist ein völlig autonomes Handelssystem, das auf einer Mischung aus institutionellen Preis-Aktions-Prinzipien, statistischer Mustererkennung und adaptiver Multi-Timeframe-Filterung basiert.
Das System nutzt strukturiertes historisches Verhalten, KI-gestützte Signalgewichtung und präzise Ausführung, um qualitativ hochwertige Gelegenheiten während der untertägigen Liquiditätsrotationen zu identifizieren.

Im Gegensatz zu traditionellen Systemen, die von Indikatoren mit festen Parametern abhängen, wertet Quantum FVG Trader kontinuierlich die Marktstruktur, die Trendstärke und die dynamischen Volatilitätsprofile aus, um festzustellen, wann der Preis in statistisch günstigen Zonen handelt. Der Algorithmus passt sich den sich verändernden Marktbedingungen an, ohne dass Optimierungen oder Kurvenanpassungen erforderlich sind.

Quantum FVG Trader verfolgt einen disziplinierten, risikokontrollierten Ansatz mit intelligenter SL-Platzierung und Rendite-Risiko-Kalibrierung. Jeder Handel beinhaltet schützende Stops, Margin-Kontrollen und Exposure-Limits, um ein stabiles Verhalten bei allen Brokern und Kontotypen zu gewährleisten. Dadurch eignet sich das System sowohl für langfristige automatisierte Portfolios als auch für Umgebungen, die ein konsistentes Risikomanagement erfordern, wie z. B. die Herausforderungen von Kapitalkonten.

Der EA verwendet echte Tick-Daten, Multi-TF-Analysen und eine benutzerdefinierte interne Logik, die eine stabile und wiederholbare Methode für die automatische Ausführung von XAUUSD und anderen wichtigen Vermögenswerten bietet.

Hauptmerkmale

  • Vollständig automatisierter Algorithmus mit historischer Wahrscheinlichkeit, Preis-Aktions-Levels und KI-gestützter Signalbestätigung

  • Multi-Timeframe-Marktstrukturanalyse mit adaptiver Trendfilterung

  • Intelligentes Modell zur Identifizierung günstiger Preiszonen mit präzisen Einstiegen

  • Intelligente Stop-Loss-Platzierung auf der Grundlage struktureller Volatilitätsmesswerte

  • Reward-to-Risk-Engine zur Gewährleistung konsistenter Handelsergebnisse

  • Integrierter Margenschutz, Handelslimits, täglicher Aktienschutz und Spread-Filter

  • Stabile Leistung bei verschiedenen Brokern, Symbolen und Kontomodellen

  • Unterstützt sowohl Hedging- als auch Netting-Modi

  • Keine Optimierungsabhängigkeit, keine Martingale, keine Grid-Skalierung

Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD

  • Chart-Zeitrahmen: M5

  • Trend-Modell: H1

  • Marktstruktur-Modell: H1

  • Risiko-Einstellungen: Je nach Benutzerpräferenz einstellbar

Geeignet für

  • Trader, die eine disziplinierte Automatisierung anstreben

  • Benutzer, die langfristige Portfolios ohne eigene Hände aufbauen

  • Prop-Firm-Konten, die eine strenge Risikokontrolle erfordern

  • Händler, die ein sauberes, zuverlässiges, strukturiertes System suchen


