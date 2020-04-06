Fortgeschrittener Multi-Timeframe-Algorithmus, entwickelt für Gold und andere volatile Instrumente

Quantum FVG Trader ist ein völlig autonomes Handelssystem, das auf einer Mischung aus institutionellen Preis-Aktions-Prinzipien, statistischer Mustererkennung und adaptiver Multi-Timeframe-Filterung basiert.

Das System nutzt strukturiertes historisches Verhalten, KI-gestützte Signalgewichtung und präzise Ausführung, um qualitativ hochwertige Gelegenheiten während der untertägigen Liquiditätsrotationen zu identifizieren.

Im Gegensatz zu traditionellen Systemen, die von Indikatoren mit festen Parametern abhängen, wertet Quantum FVG Trader kontinuierlich die Marktstruktur, die Trendstärke und die dynamischen Volatilitätsprofile aus, um festzustellen, wann der Preis in statistisch günstigen Zonen handelt. Der Algorithmus passt sich den sich verändernden Marktbedingungen an, ohne dass Optimierungen oder Kurvenanpassungen erforderlich sind.

Quantum FVG Trader verfolgt einen disziplinierten, risikokontrollierten Ansatz mit intelligenter SL-Platzierung und Rendite-Risiko-Kalibrierung. Jeder Handel beinhaltet schützende Stops, Margin-Kontrollen und Exposure-Limits, um ein stabiles Verhalten bei allen Brokern und Kontotypen zu gewährleisten. Dadurch eignet sich das System sowohl für langfristige automatisierte Portfolios als auch für Umgebungen, die ein konsistentes Risikomanagement erfordern, wie z. B. die Herausforderungen von Kapitalkonten.

Der EA verwendet echte Tick-Daten, Multi-TF-Analysen und eine benutzerdefinierte interne Logik, die eine stabile und wiederholbare Methode für die automatische Ausführung von XAUUSD und anderen wichtigen Vermögenswerten bietet.

Hauptmerkmale

Vollständig automatisierter Algorithmus mit historischer Wahrscheinlichkeit, Preis-Aktions-Levels und KI-gestützter Signalbestätigung

Multi-Timeframe-Marktstrukturanalyse mit adaptiver Trendfilterung

Intelligentes Modell zur Identifizierung günstiger Preiszonen mit präzisen Einstiegen

Intelligente Stop-Loss-Platzierung auf der Grundlage struktureller Volatilitätsmesswerte

Reward-to-Risk-Engine zur Gewährleistung konsistenter Handelsergebnisse

Integrierter Margenschutz, Handelslimits, täglicher Aktienschutz und Spread-Filter

Stabile Leistung bei verschiedenen Brokern, Symbolen und Kontomodellen

Unterstützt sowohl Hedging- als auch Netting-Modi

Keine Optimierungsabhängigkeit, keine Martingale, keine Grid-Skalierung

Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Chart-Zeitrahmen: M5

Trend-Modell: H1

Marktstruktur-Modell: H1

Risiko-Einstellungen: Je nach Benutzerpräferenz einstellbar

Geeignet für