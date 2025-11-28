AnalyticalDashboard
- Indikatoren
- Ramesh Maharjan
- Version: 1.0
Das Analytics-Dashboard analysiert Ihre vergangenen und aktuellen Trades und erstellt ein Dashboard mit detaillierten Analysen, das Sie zusätzlich in Form von Tortendiagrammen einsehen können.
Die Analyse umfasst im Wesentlichen vier Kategorien: 1) Performance-Kennzahlen, 2) Kennzahlen zum Handelsverhalten, 3) Kennzahlen zur Ausführungsqualität und 4) Kennzahlen zur Positionsebene.
Die vier allgemeinen Analysekennzahlen sind weiter in spezifischere Kennzahlen unterteilt (siehe unten).
Performance-Kennzahlen:
Bruttogewinn
Bruttoverlust
Gesamtgewinnfaktor
Gesamtgewinnwahrscheinlichkeit
Gesamtgewinnrate
Durchschnittliches Risiko-Rendite-Verhältnis
Maximaler Drawdown
Maximaler Run-up
Für alle diese Kennzahlen werden die Daten auch als Tortendiagramme dargestellt.
Kennzahlen zum Handelsverhalten:
Anzahl Trades
Gesamtgewinne
Gesamtverluste
Durchschnittliche Haltedauer
Durchschnittliche Positionsgröße
Anzahl Trades, die durch Stop-Loss beendet wurden
Anzahl Trades, die durch Take-Profit beendet wurden
Manuelle Stopps
Für diese Kennzahlen werden die Daten ebenfalls als Diagramme dargestellt, mit Ausnahme der durchschnittlichen Positionsgröße.
Kennzahlen zur Ausführungsqualität:
Durchschnittlicher Slippage
Durchschnittliche Einstiegs-Spreads
Durchschnittliche Ausstiegs-Spreads
Gesamtkommission + Swap-Gebühr
Auswirkung auf den Bruttogewinn
Auswirkung auf den Bruttoverlust
Diese Kennzahlen werden in einem Kreisdiagramm dargestellt. Slippage und Spreads benötigen historische Daten zur Berechnung. Um genaue Werte zu erhalten, müssen Sie die Charts im Strategietester ausführen, damit die historischen Daten heruntergeladen werden.
Kennzahlen auf Positionsebene:
Gesamtanzahl offener Positionen
Gesamtgewinne offener Positionen
Gesamtverluste offener Positionen