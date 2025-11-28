AnalyticalDashboard

Das Analytics-Dashboard analysiert Ihre vergangenen und aktuellen Trades und erstellt ein Dashboard mit detaillierten Analysen, das Sie zusätzlich in Form von Tortendiagrammen einsehen können.





Die Analyse umfasst im Wesentlichen vier Kategorien: 1) Performance-Kennzahlen, 2) Kennzahlen zum Handelsverhalten, 3) Kennzahlen zur Ausführungsqualität und 4) Kennzahlen zur Positionsebene.





Die vier allgemeinen Analysekennzahlen sind weiter in spezifischere Kennzahlen unterteilt (siehe unten).





Performance-Kennzahlen:





Bruttogewinn

Bruttoverlust

Gesamtgewinnfaktor

Gesamtgewinnwahrscheinlichkeit

Gesamtgewinnrate

Durchschnittliches Risiko-Rendite-Verhältnis

Maximaler Drawdown

Maximaler Run-up

Für alle diese Kennzahlen werden die Daten auch als Tortendiagramme dargestellt.





Kennzahlen zum Handelsverhalten:





Anzahl Trades

Gesamtgewinne

Gesamtverluste

Durchschnittliche Haltedauer

Durchschnittliche Positionsgröße

Anzahl Trades, die durch Stop-Loss beendet wurden

Anzahl Trades, die durch Take-Profit beendet wurden

Manuelle Stopps

Für diese Kennzahlen werden die Daten ebenfalls als Diagramme dargestellt, mit Ausnahme der durchschnittlichen Positionsgröße.





Kennzahlen zur Ausführungsqualität:





Durchschnittlicher Slippage

Durchschnittliche Einstiegs-Spreads

Durchschnittliche Ausstiegs-Spreads

Gesamtkommission + Swap-Gebühr

Auswirkung auf den Bruttogewinn

Auswirkung auf den Bruttoverlust

Diese Kennzahlen werden in einem Kreisdiagramm dargestellt. Slippage und Spreads benötigen historische Daten zur Berechnung. Um genaue Werte zu erhalten, müssen Sie die Charts im Strategietester ausführen, damit die historischen Daten heruntergeladen werden.





Kennzahlen auf Positionsebene:





Gesamtanzahl offener Positionen

Gesamtgewinne offener Positionen

Gesamtverluste offener Positionen