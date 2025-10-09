Custom FVG Multi TF and Market Structure

FVG-Konzept und Marktstruktur (MS)-Indikator - Umfassende Analyse mit interaktiver Steuerung

Dies ist nicht nur ein Indikator. Er ist ein nützliches Werkzeug für die Marktanalyse.

Dieser Indikator vereint mehrere analytische Funktionen und ist damit eine der vollständigsten Lösungen in seinem Bereich.

Dieses Tool stellt eine umfassende Lösung für die Analyse des Marktverhaltens dar, mit dem Ziel, die Richtung der Kursbewegung zu prognostizieren.

Der Indikator ist so konzipiert, dass er den Händler unterstützt und ihn nicht mit unnötigen Informationen ablenkt. Er integriert die Suche nach Schlüsselbereichen der Ineffizienz(Fair Value Gaps, FVG) und die Analyse der Trenddynamik(Marktstruktur).

💡 Kerngedanke: Wohin steuert der Preis?

Mein Indikator wurde entwickelt, um dem Trader die Routinearbeit der Marktanalyse zu erleichtern. Er basiert auf dem Prinzip, dass der Preis in zwei Hauptbereiche gezogen wird:

  • Swing Zones, wo sich die Liquidität (Stop-Losses der Händler) befindet.

  • Fair Value Gap (FVG)-Zonen, die wie ein Magnet auf den Preis wirken und gleichzeitig als starke Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dienen.

🛠️ Kernfunktionen des Indikators

1. Fair Value Gap (FVG) und Swing-Erkennung

Multi-Timeframe (MTF) FVG-Analyse

  • Automatische Suche: Der Indikator findet und zeigt Bullish und Bearish Fair Value Gaps (FVG) nicht nur auf dem aktuellen Chart, sondern auch auf höheren Timeframes (H1, H4, D1, W1, MN1).

  • Interaktive Kontrolle: Sie müssen nicht ständig das Einstellungsmenü des Indikators öffnen. Die interaktiven Schaltflächen befinden sich direkt auf dem Chart, um die Anzeige des FVG für jeden höheren Zeitrahmen schnell umzuschalten.

  • Swing-Punkte: Zeigt die wichtigsten lokalen Hochs und Tiefs(Swing High/Low) an - Zonen der Liquiditätsakkumulation.

  • Anpassungen: Der Benutzer kann die Anzahl der angezeigten FVG und Swing Points begrenzen.

2. Marktstrukturanalyse (MS)

Der Indikator verfolgt Trendänderungen und Durchbrüche von Schlüsselniveaus anhand von zwei Arten von Strukturen:

  • Interne Struktur (Internal MS): Verfolgt schnellere und kurzfristige Trendänderungen unter Verwendung einer kürzeren Periode für die Swing-Berechnung.

  • Externe Struktur (Externer MS): Verfolgt bedeutendere und langfristige Veränderungen unter Verwendung eines größeren Zeitraums.

Visualisierung von Durchbruchsereignissen

Beim Durchbrechen eines wichtigen Niveaus zeichnet der Indikator automatisch eine Linie und platziert eine Beschriftung:

  • BoS (Break of Structure): Bestätigung der Fortsetzung des aktuellen Trends.

  • CHoCH (Change of Character): Signal für eine mögliche Änderung der Trendrichtung.

Schlussfolgerung:

Dieser Indikator bietet dem Händler ein wirksames visuelles Instrument für die gleichzeitige Analyse von wichtigen Unterstützungs-/Widerstandszonen (FVG), Zonen mit potenzieller Preisattraktivität und für die Bestimmung der aktuellen Richtung und des Zustands des Trends (MS), wodurch die komplexe Smart Money-Analyse zugänglicher und einfacher zu verstehen wird.


Empfohlene Produkte
XM Channel MT5
Kaijun Wang
Indikatoren
Der Marktpreis fällt normalerweise zwischen die Grenzen des Kanals. Liegt der Kurs außerhalb der Spanne, handelt es sich um ein Handelssignal oder eine Handelsmöglichkeit. Wenn der Kurs außerhalb der Spanne liegt, handelt es sich um ein Handelssignal oder eine Handelsgelegenheit. Grundsätzlich kann der Fit-Kanal dazu verwendet werden, überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen zu bestimmen. Wenn der Marktpreis nahe an der oberen Grenze liegt, gilt der Markt als überkauft (Verkaufszone). Um
Visual Volatility Clustering mt5
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Visual Volatility Clustering-Indikator gruppiert den Markt auf der Grundlage der Volatilität. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und liefert genaue Daten, er verwendet keine Schlusskurse. Er verwendet die Eröffnungskurse oder die Höchst- und Tiefstwerte des letzten abgeschlossenen Balkens. Daher werden alle Informationen klar und eindeutig sein. Das Wesen des Indikators besteht darin, den Kursmarkt in bestimmte Bereiche zu unterteilen, die eine ähnliche Volatilität aufweisen. Dies kann
Anchored Vwap With Arrows
Fillipe Dos Santos
Indikatoren
Ein verankerter Vwap mit Pfeilen ist ein Indikator, der einen nach Volumen gewichteten gleitenden Durchschnitt enthält, der es Ihnen ermöglicht, auf einer Unter- oder Oberseite zu zeichnen. Normalerweise messen Banken und Institutionen einen Durchschnittspreis, dieser Durchschnittspreis ist eine Preisspanne, in der sie zustimmen, einen Handel zu machen. Wenn man die Logik des verankerten vwap mit Pfeilen anwendet, ist es möglich zu verstehen, dass wenn der Preis den vwap durchbricht, dies bedeut
Session Separator MT5
Luong N Man
Indikatoren
Der Session-Separator-Indikator zeichnet Kästchen für jede Handelssitzung, um dem Trader die Eröffnungs- und Schlussstunden mit ihren Höchst- und Tiefstwerten anzuzeigen. Hauptmerkmale: Option zur Einstellung von Stunden und Farben für 3 Handelssitzungen. Die Kästchen werden sofort aktualisiert, wenn der Höchst-/Tiefststand überschritten wird. Stundenverschiebung oder automatische Zeitzone. Wählen Sie die Anzahl der Tage, an denen die Boxen gezeichnet werden sollen. Der Indikator funktioniert
PRO Fibonacci Tool MT5
Samil Bozuyuk
Indikatoren
Der Indikator ist die erweiterte Form des MetaTrader 4 Standard Fibonacci Tools. Er ist einzigartig und sehr sinnvoll für ernsthafte Fibonacci-Trader. Hauptmerkmale Zeichnen von Fibonacci-Retracement- und Expansionsniveaus in wenigen Sekunden mit Hilfe von Hotkeys. Automatische Anpassung der Retracement-Levels, sobald der Markt neue Hochs/Tiefs erreicht. Möglichkeit, beliebige Retracement- und Expansionsniveaus im Chart zu bearbeiten/entfernen. Automatisches Einrasten auf die exakten Höchst- und
ZigZag Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
ZigZag-Indikator für MetaTrader 5 Der ZigZag-Indikator in MetaTrader 5 ist ein leistungsfähiges Werkzeug, das wichtige Hochs und Tiefs in Kursdiagrammen hervorhebt. Durch die Markierung signifikanter Wendepunkte - oft als Pivot-Hochs und -Tiefs (HH, HL, LH, LL) bezeichnet - vereinfacht er die Trenderkennung und hilft Händlern, die Marktstruktur besser zu verstehen. Wenn sich der Preis bewegt, bildet er auf natürliche Weise aufeinanderfolgende Höchst- und Tiefststände, die durch das ZigZag-Muster
WT Vwap Bands
Ricardo Almeida Branco
Indikatoren
Der Indikator WT Vwap Bands ist ein Indikator, der Preis und Volumen kombiniert und dabei hilft, anzuzeigen, ob der Preis innerhalb des "fairen Preises", überkauft oder überverkauft ist. Der Indikatorcode wurde auf Leistung ausgelegt und bereits in einem realen Handelskonto getestet. Zusätzlich zu den visuellen Eingaben (Farbe, Dicke und Linienstil) kann der Benutzer einen vom Preis abhängigen %-Wert definieren. Die Standardwerte arbeiten mit dem am weitesten entfernten Band bei 1% des Pre
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet Fibonacci Extension Levels auf zwei verschiedene Arten. Sie können wählen, ob die Fibonacci-Ausdehnungsniveaus auf der Grundlage Ihrer bevorzugten ZigZag-Einstellungen gezeichnet werden sollen, oder Sie können den Indikator Fibonacci-Ausdehnungsniveaus auf der Grundlage einer bestimmten Anzahl von Bars oder Kerzen zeichnen lassen. Sie können auch eine Benachrichtigung per Handy oder E-Mail für Ihre bevorzugten Ausdehnungsniveaus individuell einstellen. Mit diesem Indika
VolumeDeltaWaves
Stanislav Korotky
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine erweiterte Implementierung von Weis-Wellen. Er bildet Weis-Wellen auf Basis von absoluten Volumina (klassischer Ansatz) oder Delta-Volumina (Alleinstellungsmerkmal) unter Verwendung verschiedener Methoden der Wellenbildung und Visualisierung. Er arbeitet mit realen Volumina, falls vorhanden, oder mit Tick-Volumina, wenn nicht, bietet aber auch die Möglichkeit, so genannte "echte Volumensurrogate" zu verwenden, als künstlichen Ersatz für fehlende reale Volumina (z.B. fü
Didi Scanner IBX Bovespa Forex
Eadvisors Software Inc.
Indikatoren
Indicator developed by the Brazilian and analyst Odir Aguiar (Didi), consists of "Moving Averages", famously known as "Didi needles", where it allows the viewing of reversal points. The concept is very simple, when you enter 3 Moving Averages on display, a period equal to 3, one equal to 8 and the other equal to 20, then the formation of the indicator that works in axis or line center equal to 0 (zero) appears. ). Moving averages must intersect when approaching line 0. The scanner monitors 10
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Seasonal MT5 Indicator Erkennen Sie saisonale Marktzyklen mit dem Seasonal MT5 Indicator, optimiert für den Tageszeitrahmen. Der Indikator identifiziert wiederkehrende Preisbewegungen auf Basis historischer Daten und bietet klare Visualisierung. Hauptfunktionen: Zeichnet eine saisonale Trendlinie auf Grundlage historischer Tagesdaten. Zeigt eine gerade Linie zwischen saisonalen Extremen. Fügt monatliche Linien zur Analyse von Intra-Monats-Mustern hinzu. Anpassbare vertikale Linie markiert den ak
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indikatoren
Verwenden Sie das Volumen bei Ihrer Marktbeobachtung? Sicherlich verwenden es viele Händler und können sich nicht vorstellen, ohne es zu arbeiten. Der Indikator Color Histogram Volume Set ermöglicht es dem Benutzer, den Wert zu wählen, den er für interessant hält, um ihn zu überwachen. Wenn Sie diesen Wert überschreiten, haben Sie eine visuelle Bestätigung und, wenn Sie wollen, auch einen akustischen Alarm, der vom Indikator ausgegeben wird. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeite
Swing Points Liquidity
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Produkt-Beschreibung: Swing-Punkte & Liquidität (MT5) Was es tut: Dieser Indikator identifiziert automatisch signifikante "Swing Highs" und "Swing Lows" (Fraktale) auf Ihrem Chart. Er geht davon aus, dass diese Punkte Liquidität ( wo Stop Losses und Buy/Sell Stops ruhen) oder Angebots- und Nachfragezonen darstellen . Wenn ein Swing High gebildet wird, projiziert es eine rote Box/Linie nach rechts (Angebot/Widerstand). Wenn ein Swing Low gebildet wird, projiziert es eine grüne Box/Linie nach rec
WaveTrend Oscillator Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Einführung Der Wave Trend Oscillator Indicator für MT5 ist einer der bekanntesten Indikatoren auf dem Markt, der Händlern hilft, gute Einstiegspunkte in den Markt zu finden. Wie jeder andere MetaTrader 5-Indikator kann er sowohl gute als auch schlechte Signale erzeugen, aber die Anzahl der korrekten Kauf-/Verkaufssignale ist deutlich höher als die der schwachen Signale. Dies macht ihn zu einem leistungsstarken Instrument zur Verbesserung Ihrer Devisenhandelsstrategie , egal ob Sie Anfänger oder
Optimized Trend Track OTT
Erol Mutlu
4 (1)
Indikatoren
Optimized Trend Tracker OTT ist ein Indikator, der Händlern die Möglichkeit gibt, einen bestehenden Trend zu erkennen, oder anders ausgedrückt, festzustellen, auf welcher Seite des aktuellen Trends wir uns befinden. Wir befinden uns unter dem Einfluss eines Aufwärtstrends, wenn die Preise über OTT liegen, unter dem Einfluss eines Abwärtstrends, wenn die Preise unter OTT liegen kann man sagen, dass wir uns in einem Aufwärtstrend befinden. Der erste Parameter des OTT-Indikators, der von den
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Breakout Boxes mit Volumendruck Dieser Indikator automatisiert die Identifizierung von wichtigen Konsolidierungszonen (Angebot und Nachfrage) auf der Grundlage von Markt-Pivots und Volatilität (ATR). Im Gegensatz zu standardmäßigen Unterstützungs-/Widerstands-Tools bietet dieser Indikator eine einzigartige Volumendruck-Analyse innerhalb jeder Box, die Ihnen einen Einblick in den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern gibt, bevor ein Ausbruch stattfindet. Hauptmerkmale Automatisierte Angebots-
Percent Levels
Cinthia Regina De Moraes
Indikatoren
Der 2mv-Frequenzindikator zeigt die prozentualen Niveaus auf dem Finanzmarkt an, die für die Händler sehr wichtig sind. Beachten Sie, dass der Kurs einem Fluss und einer Frequenz folgt, die in prozentuale Bewegungskanäle passen, die traditionell durch Fibonacci-Levels nachgezeichnet werden. Der LevelsPercent-Indikator zeichnet Linien an bestimmten, vom Benutzer konfigurierten Prozentpunkten, die möglichen SUPPORT- und RESISTANCE-Niveaus vorausgehen "können". Das Lesen des Marktes und die Identif
Predator Supply Demand volume zones
Evans Asuma Metobo
Indikatoren
Angebot-Nachfrage Volumenzonen — Institutionelle Support-/Resistance-Level mit Bullen/Bären-Druck Supply Demand Volume  ist ein hochpräzises Tool zur automatischen Erkennung von Schlüsselniveaus im Markt auf Basis von Preisstruktur, Volumenanalyse und Echtzeit-Volatilität. Ideal für Trader, die mit Support- und Resistance-Leveln, Orderflow, Wyckoff-Schemata oder Smart Money Konzepten arbeiten. Hauptfunktionen: Automatische Zonenerkennung – Ermittelt institutionelle Volumenzonen auf Basis hist
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Tägliches & zusammengesetztes Volumenprofil Dies ist ein professionelles Marktprofil-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es nutzt ein Dual-Profile-System zur Visualisierung von Angebot, Nachfrage und Liquiditätskonzentrationen. Hauptmerkmale Linke Seite: Tägliche Session-Profile Identifiziert automatisch den Beginn und das Ende eines jeden Handelstages. Erzeugt ein einzigartiges Volumenprofil für jeden einzelnen Tag. Ermöglicht es Ihnen zu sehen, wie sich der Wert von gestern auf heute
Livro Visual
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
O LIVRO VISUAL ist ein Hilfsmittel für die Identifizierung von Märkten und die Erneuerung von Aufträgen, und für alle, die mit Bandlesung oder Bildfluss arbeiten, ist es ein hervorragendes Hilfsmittel. Allerdings funktioniert es nur bei zentralen Märkten oder bei einer Tiefe von Stufe 2. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass Sie wissen, dass es auf dem Devisenmarkt nicht funktioniert. Sie können jedoch auf dem B3-Markt verwendet werden.
Economic Markers PRO
Flavio Javier Jarabeck
4 (1)
Indikatoren
Holen Sie sich ganz einfach alle relevanten Wirtschaftsereignisse des aktuellen Tages als Marker direkt in Ihr Diagramm. Filtern Sie, welche Art von Markern Sie wünschen: nach Land (einzeln ausgewählt) und nach Wichtigkeit (hohe Relevanz, mittel, gering oder eine beliebige Kombination davon). Konfigurieren Sie die visuellen Anhaltspunkte nach Ihren Wünschen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, bis zu 5 persönliche Marker Ihrer eigenen Agenda hinzuzufügen. Mit Alerts und/oder mit Blackout-Perio
Shoot Point
Tiofelo Da Olga Gilbert Teles
Indikatoren
1. AUFBAU Shoot [Point] ist ein Momentum-Indikator, der aus einem Oszillator und drei gleitenden Niveaus [oberes, mittleres, unteres] besteht . Der Oszillator kreuzt die Floating Levels und bildet dabei Shoot Points! Über die Eingänge können der Oszillator, die Floating Levels und die Alarmsignale eingestellt werden. Er ist nur für die MT5-Plattform konzipiert. 2. BETRIEB Als Einstiegssignal: In Kombination mit einem Trendfilter [vorzugsweise dem Currency Strength Meter] liefert er sehr gute Ein
Moving VVC mt5
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Visual Volatility Clustering-Indikator gruppiert den Markt auf der Grundlage der Volatilität. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und liefert genaue Daten, er verwendet keine Schlusskurse. Er verwendet die Eröffnungskurse oder die Höchst- und Tiefstwerte des letzten abgeschlossenen Balkens. Daher werden alle Informationen klar und eindeutig sein. Das Wesen des Indikators besteht darin, den Kursmarkt in bestimmte Bereiche zu unterteilen, die eine ähnliche Volatilität aufweisen. Dies kann
VWAP and Volume Profile
Samran Aslam
Indikatoren
Dieses Produkt wurde für die MT5-Plattform entwickelt und bietet zwei wichtige Funktionen: VWAP (Volume Weighted Average Price) Berechnung und Volumenprofilanalyse. Vorteile: VWAP-Berechnung: Das Produkt berechnet den VWAP, einen beliebten Indikator, der von Händlern verwendet wird, um den Durchschnittspreis eines Wertpapiers auf der Grundlage seines Handelsvolumens zu bestimmen. Er hilft dabei, potenzielle Kauf- oder Verkaufsgelegenheiten zu identifizieren, indem er den aktuellen Kurs mit dem n
Visual Heatmap Book Analyzer
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indikatoren
Visuelle Heatmap Buchanalysator Dieser Indikator überwacht die Marktliquidität und generiert Farben auf der Grundlage von Ordermustern, Mengen und Verlängerungsaktivitäten im Buch. So können Sie den Auftragsfluss visualisieren und Bereiche mit hoher und niedriger Liquidität und Aktivität identifizieren. Der Indikator nutzt Techniken des maschinellen Lernens, um das Orderverhalten im Orderbuch zu analysieren und so Muster und Trends in den Aufträgen zu erkennen, so dass Sie fundierte Entscheidun
True Range Normalized Momentum
Oclair Gallacini Prado
Indikatoren
True Range Normalized Momentum ( TRNM) Der TRNM ist ein Volatilitäts- und Momentum-Oszillator , der entwickelt wurde, um echte Verschiebungen in der Kursstärke zu erkennen und zufällige Marktgeräusche herauszufiltern. Er kombiniert die True Range mit statistischen Normalisierungstechniken , um ein klares, reaktionsschnelles Signal der aktuellen Momentum-Stärke und Richtung zu liefern. ️ Konzept und Funktionsweise TRNM misst die effektive Volatilität eines Vermögenswerts anhand der True Range un
Traders Inside Trend Indicator
Markus Paminger
Indikatoren
Zeigt Trends im aktuellen Chart an. Sie können die Trends mehrerer Zeitrahmen in einem Diagramm anzeigen, indem Sie diesen Indikator so oft Sie wollen einfügen. Hauptmerkmale: zeigt die Trendlinie an, indem er Hochs und Tiefs findet Zählt die Anzahl der Hochs/Tiefs des aktuellen Trends in verschiedenen Farben (Long/Short) Ermöglicht die Anzeige von Trends für mehrere Zeitrahmen in einem Diagramm Einstellungen: Indikator Name: wenn Sie M5 und H1 in einem Chart anzeigen möchten, fügen Sie TITrend
Trade Sniper
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Wir stellen vor: Trade Sniper: Ihr Vorsprung auf den Märkten. MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/122371 Haben Sie es satt, profitable Trades zu verpassen oder auf der falschen Seite des Marktes zu landen? Lernen Sie Trade Sniper kennen, den hochmodernen Indikator, der die Macht der Trends nutzt, um Ihnen einen messerscharfen Vorteil beim Traden zu verschaffen. Trend Sniper ist nicht nur ein weiterer 08/15-Indikator. Es ist ein ausgeklügeltes Tool, das fortschrittliche Algori
BS Vwap 5 Bands
Bruno Gomes Falcao Seixas
Indikatoren
Der BS Vwap 5 Bands Indikator ist ein fortschrittliches Tool, das Preis- und Volumendaten integriert und so einen umfassenden Überblick über die Marktdynamik bietet. Dieser Indikator wurde mit dem Schwerpunkt auf Leistung entwickelt und unter realen Handelsbedingungen getestet, um Händlern wertvolle Erkenntnisse zu liefern. Sein innovativer Ansatz kombiniert den VWAP mit fünf verschiedenen Bändern, die anzeigen, ob der Kurs auf den "fairen Preis" ausgerichtet ist und ob er überkauft oder überver
Fibrillar
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Es ist sehr einfach, den Fibrillar-Indikator zu verwenden, da die einfachste ist, auf das Diagramm schauen und handeln nach den Angaben der farbigen Pfeile. Der Algorithmus berücksichtigt die Messung der Preise, und diese Methode konzentriert sich auch auf die Messung jedes der Preisabfälle (H / C, H / O, LC, LO) - das gibt mehr detaillierte Informationen, sondern auch mehr gemittelt. Bei der Berechnung dieses Indikators werden zunächst die logarithmischen Gewinne zum Schlusskurs berechnet, wo
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Market Structure Internal External
Tetiana Zynovyeva
Indikatoren
Marktstruktur intern & extern (CHoCH/BoS) Beschreibung: Marktindikator Struktur Internal & External (CHoCH/BoS) ist ein leistungsfähiges Analyse-Tool für die Marktstruktur (MS) , das automatisch wichtige Drehpunkte (Swings) und Strukturbrüche auf zwei verschiedenen Zeitskalen/Tiefen identifiziert und visualisiert: Internal und External . Es nutzt die Konzepte Change of Character (CHoCH) und Break of Structure (BoS ) aus der Smart Money Concepts (SMC) Methodik, um potenzielle Trendwechsel und Tre
FREE
Custom FVG Multi TF
Tetiana Zynovyeva
Indikatoren
FVG-Detektor Multi-TF ( OHNE FLICKER ). Automatischer Indikator zur Erkennung und Anzeige von Schlüsselpreisniveaus auf der Grundlage von Smart Money Concepts (SMC) . Der Indikator identifiziert Fair Value Price Gaps (FVG) und Swing High/Low gleichzeitig auf dem aktuellen Chart und in mehreren übergeordneten Zeitrahmen. Eigenschaften und Vorteile 1. Fortschrittliches Anti-Flackern Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die bei Tick-Updates ein Flackern verursachen, ist hier eine optimierte Logik i
FREE
Custom Alert Lines
Tetiana Zynovyeva
Indikatoren
Der Custom Alert Lines.mq5-Indikator wurde entwickelt, um zwei horizontale Linien auf dem Chart zu erstellen, die als Alarmstufen dienen, wenn der Kurs diese Linien überschreitet. Hauptfunktionen und Merkmale Zwei anpassbare Linien (L1 und L2): Der Indikator ermöglicht es dem Benutzer, die Farbe, den Stil und die Dicke für jede der beiden Linien über Eingabeparameter festzulegen. Crossing-Warnungen: Der Indikator überwacht, wenn der Schlusskurs des aktuellen Balkens das Niveau einer der Linien ü
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension