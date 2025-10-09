Custom FVG Multi TF and Market Structure

FVG-Konzept und Marktstruktur (MS)-Indikator - Umfassende Analyse mit interaktiver Steuerung

Dies ist nicht nur ein Indikator. Er ist ein nützliches Werkzeug für die Marktanalyse.

Dieser Indikator vereint mehrere analytische Funktionen und ist damit eine der vollständigsten Lösungen in seinem Bereich.

Dieses Tool stellt eine umfassende Lösung für die Analyse des Marktverhaltens dar, mit dem Ziel, die Richtung der Kursbewegung zu prognostizieren.

Der Indikator ist so konzipiert, dass er den Händler unterstützt und ihn nicht mit unnötigen Informationen ablenkt. Er integriert die Suche nach Schlüsselbereichen der Ineffizienz(Fair Value Gaps, FVG) und die Analyse der Trenddynamik(Marktstruktur).

💡 Kerngedanke: Wohin steuert der Preis?

Mein Indikator wurde entwickelt, um dem Trader die Routinearbeit der Marktanalyse zu erleichtern. Er basiert auf dem Prinzip, dass der Preis in zwei Hauptbereiche gezogen wird:

Swing Zones , wo sich die Liquidität (Stop-Losses der Händler) befindet.

Fair Value Gap (FVG)-Zonen, die wie ein Magnet auf den Preis wirken und gleichzeitig als starke Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dienen.

🛠️ Kernfunktionen des Indikators

1. Fair Value Gap (FVG) und Swing-Erkennung

Multi-Timeframe (MTF) FVG-Analyse

Automatische Suche: Der Indikator findet und zeigt Bullish und Bearish Fair Value Gaps (FVG) nicht nur auf dem aktuellen Chart, sondern auch auf höheren Timeframes (H1, H4, D1, W1, MN1).

Interaktive Kontrolle: Sie müssen nicht ständig das Einstellungsmenü des Indikators öffnen. Die interaktiven Schaltflächen befinden sich direkt auf dem Chart, um die Anzeige des FVG für jeden höheren Zeitrahmen schnell umzuschalten.

Swing-Punkte: Zeigt die wichtigsten lokalen Hochs und Tiefs (Swing High/Low ) an - Zonen der Liquiditätsakkumulation.

Anpassungen: Der Benutzer kann die Anzahl der angezeigten FVG und Swing Points begrenzen.

2. Marktstrukturanalyse (MS)

Der Indikator verfolgt Trendänderungen und Durchbrüche von Schlüsselniveaus anhand von zwei Arten von Strukturen:

Interne Struktur (Internal MS): Verfolgt schnellere und kurzfristige Trendänderungen unter Verwendung einer kürzeren Periode für die Swing-Berechnung.

Externe Struktur (Externer MS): Verfolgt bedeutendere und langfristige Veränderungen unter Verwendung eines größeren Zeitraums.

Visualisierung von Durchbruchsereignissen

Beim Durchbrechen eines wichtigen Niveaus zeichnet der Indikator automatisch eine Linie und platziert eine Beschriftung:

BoS (Break of Structure): Bestätigung der Fortsetzung des aktuellen Trends.

CHoCH (Change of Character): Signal für eine mögliche Änderung der Trendrichtung.

Schlussfolgerung:

Dieser Indikator bietet dem Händler ein wirksames visuelles Instrument für die gleichzeitige Analyse von wichtigen Unterstützungs-/Widerstandszonen (FVG), Zonen mit potenzieller Preisattraktivität und für die Bestimmung der aktuellen Richtung und des Zustands des Trends (MS), wodurch die komplexe Smart Money-Analyse zugänglicher und einfacher zu verstehen wird.



