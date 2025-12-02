DCA System EA MT4

Präzision. Kontrolle. Wachstum - Jetzt optimiert für MT4.

Der DCA System EA für MT4 ist ein leistungsstarkes, vollautomatisches Handelssystem, das auf der bewährten Dollar Cost Averaging-Methode basiert.

Es wurde für Trader entwickelt, die ein stetiges Wachstum, kontrolliertes Risiko und eine zuverlässige Erholung wünschen - alles optimiert für die MetaTrader 4 Umgebung.

Diese MT4-Version verwendet eine fortschrittliche Mittelwertbildungslogik, adaptive Abstände und Safe-Exit-Algorithmen, um eine stabile Performance auch bei volatilen Marktbewegungen zu gewährleisten.

Hauptmerkmale (MT4-Version)

Intelligenter DCA-Algorithmus, der Positionen mithilfe einer verfeinerten, für MT4 optimierten Logik skaliert

Adaptive Gitterabstände, die sich an die Volatilität und die Trendbedingungen anpassen

Auto-Recovery-Engine, die Baskets effizient verwaltet und Drawdowns reduziert

Multi-Symbol-Unterstützung für Forex, Indizes, Metalle, Rohstoffe und Kryptowährungen

Aktienschutzsystem mit fortschrittlichen Sicherheitsfiltern

Leichtgewichtig und optimiert für schnelle MT4-Ausführung und VPS-Umgebungen

Vollautomatischer Betrieb - handhabt Einstiege, Skalierung und Ausstiege freihändig

Empfohlene Verwendung

Zeitrahmen: Jeder

Instrumente: Forex, Indizes, Metalle, Rohstoffe, Kryptowährungen

Empfohlene Einzahlung: Ab $100 (oder proportional für Cent-Konten)

Kontotypen: Alle MT4-Kontotypen werden unterstützt

Benutzerhandbuch & Einrichtung

Bitte hinterlassen Sie nach dem Kauf einen Kommentar, damit Sie in den DCA System MT4 MQL5 Kanal aufgenommen werden können, wo Sie die Anleitung erhalten werden:

Das vollständige Benutzerhandbuch

Tipps zur Optimierung

Wichtige Hinweise