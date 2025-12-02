DCA System EA MT4
- Experten
- Allan Kiprotich
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 2 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Präzision. Kontrolle. Wachstum - Jetzt optimiert für MT4.
Der DCA System EA für MT4 ist ein leistungsstarkes, vollautomatisches Handelssystem, das auf der bewährten Dollar Cost Averaging-Methode basiert.
Es wurde für Trader entwickelt, die ein stetiges Wachstum, kontrolliertes Risiko und eine zuverlässige Erholung wünschen - alles optimiert für die MetaTrader 4 Umgebung.
Diese MT4-Version verwendet eine fortschrittliche Mittelwertbildungslogik, adaptive Abstände und Safe-Exit-Algorithmen, um eine stabile Performance auch bei volatilen Marktbewegungen zu gewährleisten.
Hauptmerkmale (MT4-Version)
-
Intelligenter DCA-Algorithmus, der Positionen mithilfe einer verfeinerten, für MT4 optimierten Logik skaliert
-
Adaptive Gitterabstände, die sich an die Volatilität und die Trendbedingungen anpassen
-
Auto-Recovery-Engine, die Baskets effizient verwaltet und Drawdowns reduziert
-
Multi-Symbol-Unterstützung für Forex, Indizes, Metalle, Rohstoffe und Kryptowährungen
-
Aktienschutzsystem mit fortschrittlichen Sicherheitsfiltern
-
Leichtgewichtig und optimiert für schnelle MT4-Ausführung und VPS-Umgebungen
-
Vollautomatischer Betrieb - handhabt Einstiege, Skalierung und Ausstiege freihändig
Empfohlene Verwendung
Zeitrahmen: Jeder
Instrumente: Forex, Indizes, Metalle, Rohstoffe, Kryptowährungen
Empfohlene Einzahlung: Ab $100 (oder proportional für Cent-Konten)
Kontotypen: Alle MT4-Kontotypen werden unterstützt
Benutzerhandbuch & Einrichtung
Bitte hinterlassen Sie nach dem Kauf einen Kommentar, damit Sie in den DCA System MT4 MQL5 Kanal aufgenommen werden können, wo Sie die Anleitung erhalten werden:
-
Das vollständige Benutzerhandbuch
-
Tipps zur Optimierung
Wichtige Hinweise
-
Funktioniert sowohl auf Demo- als auch auf echten MT4-Konten
-
Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live gehen
-
Ein VPS wird für einen stabilen, kontinuierlichen Betrieb empfohlen