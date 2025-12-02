DCA System EA MT4

DCA System EA (MT4 Version)

Präzision. Kontrolle. Wachstum - Jetzt optimiert für MT4.

Der DCA System EA für MT4 ist ein leistungsstarkes, vollautomatisches Handelssystem, das auf der bewährten Dollar Cost Averaging-Methode basiert.
Es wurde für Trader entwickelt, die ein stetiges Wachstum, kontrolliertes Risiko und eine zuverlässige Erholung wünschen - alles optimiert für die MetaTrader 4 Umgebung.

Diese MT4-Version verwendet eine fortschrittliche Mittelwertbildungslogik, adaptive Abstände und Safe-Exit-Algorithmen, um eine stabile Performance auch bei volatilen Marktbewegungen zu gewährleisten.

Hauptmerkmale (MT4-Version)

  • Intelligenter DCA-Algorithmus, der Positionen mithilfe einer verfeinerten, für MT4 optimierten Logik skaliert

  • Adaptive Gitterabstände, die sich an die Volatilität und die Trendbedingungen anpassen

  • Auto-Recovery-Engine, die Baskets effizient verwaltet und Drawdowns reduziert

  • Multi-Symbol-Unterstützung für Forex, Indizes, Metalle, Rohstoffe und Kryptowährungen

  • Aktienschutzsystem mit fortschrittlichen Sicherheitsfiltern

  • Leichtgewichtig und optimiert für schnelle MT4-Ausführung und VPS-Umgebungen

  • Vollautomatischer Betrieb - handhabt Einstiege, Skalierung und Ausstiege freihändig

Empfohlene Verwendung

Zeitrahmen: Jeder
Instrumente: Forex, Indizes, Metalle, Rohstoffe, Kryptowährungen
Empfohlene Einzahlung: Ab $100 (oder proportional für Cent-Konten)
Kontotypen: Alle MT4-Kontotypen werden unterstützt

Benutzerhandbuch & Einrichtung

Bitte hinterlassen Sie nach dem Kauf einen Kommentar, damit Sie in den DCA System MT4 MQL5 Kanal aufgenommen werden können, wo Sie die Anleitung erhalten werden:

  • Das vollständige Benutzerhandbuch

  • Tipps zur Optimierung

Wichtige Hinweise

  • Funktioniert sowohl auf Demo- als auch auf echten MT4-Konten

  • Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live gehen

  • Ein VPS wird für einen stabilen, kontinuierlichen Betrieb empfohlen


Empfohlene Produkte
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Experten
Es sind noch 5 Exemplare für $149 übrig. Der nächste Preis ist $189. Griddy Calm EA verwendet die klassische Strategie der offenen Aufträge in Trendrichtung zum besten Preis. Bei Trendumkehr implementiert er das Soft Averaging Grid. Ein großer dynamischer Schritt, ein kleiner Lot-Multiplikator und ein Equity Stop Loss machen die Grid-Strategie sicher genug für den langfristigen Handel. Das Hauptmerkmal des EA ist ein Algorithmus der partiellen Schließung, der kleine Rollbacks des Preises nutzt,
MTF Qristalium Average
Elena Kusheva
Experten
MTF qristalium Average Advisor wurde zusammen mit dem Programmierer Alexander Gavrilin erstellt. Dieses System ist vollautomatisch. Das ist nicht Martingale. Hier funktioniert die Mittelung.  Funktioniert auf allen Währungspaaren.  Der Berater beteiligt drei Regeln: 1)Handel nur nach dem Trend, 2)"kaufen, wenn alle verkaufen und verkaufen, wenn alle kaufen", 3) der Preis geht immer gegen die Menge.  MTF Qristalium Average filtert Regeldaten über mehrere Zeitrahmen mit integrierten Indikato
The10 Movenge averege
Hassan Ez Zahid
Experten
Der Expert Advisor mit zehn gleitenden Durchschnitten ist eine Idee, die einen Versuch wert ist. Anstatt mit einem einzigen Kontrakt zu handeln, habe ich versucht, ihn in zehn Teile zu unterteilen, wobei jeder Teil mit einem gleitenden Durchschnitt verbunden ist, beginnend mit dem gleitenden Durchschnitt 10 bis 100. Sie können die Einstellungen der Mover nach Ihren Wünschen ändern Achten Sie darauf, dass in der Seitwärtsrichtung nicht alle Ihre Geschäfte verlieren werden. Vielmehr wird eine Rei
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Experten
Es ist ein sehr profitables EA, um Trends Ausbruch zu handeln, und verwalten Trades, takeprofit, stoploss, bewegen Sie sich zu breakeven, und Trailing Stop. Ich arbeite mit diesem EA, und die Umkehr / Pullback-Version seit 2014. Dies ist eine Demo Version des vollständigen Breakout Monster EA . Er funktioniert auf Real- und Demo-Konten. Einschränkungen der Demo-Version: Die Geldverwaltung ist deaktiviert. Die Lotgröße ist auf 0,01 Lots beschränkt (oder das vom Broker erlaubte Minimum). Numeri
FREE
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experten
GridMasterFx ist ein innovatives Tool für den automatisierten Devisenhandel, das auf einer Kombination aus einer Grid-Strategie und einem einzigartigen Trendberechnungsalgorithmus unter Verwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt basiert. Diese Strategie ermöglicht es dem Expert Advisor, Positionen rechtzeitig zu öffnen und zu schließen, die Analyse des aktuellen Trends zu nutzen und sofort auf Marktveränderungen zu reagieren. GridMasterFx Expert Advisor ist eine ausgezeichnete Wahl für
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Experten
Der EA kann mehrere Währungen handeln. Bitte prüfen Sie unsere Signale ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) für detaillierte Informationen. Kein Raster oder Martingal! Keine manuelle Konfiguration oder Anpassung erforderlich! Jeder Handel ist durch Stop Loss geschützt. Dieser Expert Advisor handelt nur für einen kurzen Zeitrahmen in der Nacht, während des Endes der New Yorker Sitzung. Er nutzt Momente geringer Volatilität und geht auf der Grundlage von Indikatoren in den Handel ein
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Oakbot Grid trading
Kulanan Chavalparit
Experten
Oakbot Grid Trading Series14 ist ein sicherer und hochprofitabler Algorithmus mit mehr als 100% profitablen Trades in 5 Monaten historischem Backtest. Es öffnet in der Regel mehrere Trades pro Woche und schließt sie meist innerhalb von 1-3 Tagen. KEIN Martingal in diesem Algorithmus Empfohlener Broker : www.icmarkets.com Handlungen Die Handelsgruppe hat einen festen Take Profit von 10 Pips oder 50 Dollar und einen Stop Loss, der von Anfang an festgelegt ist. Obwohl die Werte geändert werden kön
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
AZ Trade Recovery EA MT4
Shammi Akter Joly
Experten
AZ Trade Recovery EA MT4 ist ein professioneller, auf Hedging basierender Recovery Expert Advisor, der entwickelt wurde, um verlorene Positionen in profitable Ergebnisse umzuwandeln - selbst bei starken Marktumkehrungen. Er verwendet einen fortschrittlichen Zone Recovery Hedging Mechanismus (ZRH) , ein bewährtes mathematisches Handelsmodell, das es ermöglicht, Ihren Handelszyklus mit einem Nettogewinn zu beenden, unabhängig davon, ob sich der Preis nach oben oder nach unten bewegt. Anstatt sich
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experten
EA KOGORO TREND PROFITABEL HÖHER, FLEXIBEL UND SICHER EA KOGORO ist ein Roboter, der nach dem grundlegenden Prinzip des Marktes arbeitet: "Trend is Friend" kombiniert mit dem verbesserten Martingale-Prinzip mit einem Vielfachen an Sicherheit gegenüber dem herkömmlichen Martingale. - EA KOGORO ist ein vollautomatischer EA-Roboter für etablierte Paare. - Das Prinzip des Orderausgleichs, niedrige DD schützt Konten besser für hohe Gewinne. - Das Öffnen und Schließen von Aufträgen ist sehr f
Anchor Scalper
Bogdan Mihail Moise
Experten
Hallo und willkommen bei Anchor Scalper! Der EA verwendet weder Martingale noch Grid, er geht nur mit Pending Orders in den Handel und verwendet einen Stop Loss für jeden Trade ! Ich habe diese Strategie von ForexSignals gelernt (Schauen Sie sich diese Strategie und viele andere auf ihrem YouTube-Kanal ForexSignals TV an) und beschlossen, einen Expert Advisor dafür zu erstellen. https://www.youtube.com/watch?v=0hUJTsjYPcQ&amp; t=504s Bevor ich weitermache, möchte ich erwähnen, dass ich nicht m
Trend Momentum
Gonzalo Melendi Mancebo
Experten
Trend Momentum verwendet Indikatoren wie EMAs, MACD und einen Algorithmus, um Trends zu erkennen. Nachdem die ersten Bedingungen erreicht wurden, werden die Kreuzungswinkel der EMAs berechnet, um den Auslöser zu bestimmen. Das Geldmanagement kann prozentuale Lots oder feste Lots festlegen. Nach Erreichen von TP1 wird SL zum Einstiegspunkt verschoben, um das Risiko zu reduzieren. Die Parameter für Buy Trades und Sell Trades sind für den Optimierungsprozess getrennt. Standardparameter EURUSD - 1H
Andromeda MT4 by Oakbot
Kulanan Chavalparit
Experten
Andromeda 2021 ist ein hochprofitabler Algorithmus mit mehr als 160% profitablen Trades in 9 Monaten historischem Backtest (Ersteinzahlung 1000 USD). Er eröffnet in der Regel mehrere Trades pro Woche und schließt sie meist innerhalb von 1-3 Tagen. Andromeda 2021 ist Kombination von EMA, Grid und Martingale Algorithmus. Wenn Sie den Martingale-Algorithmus nicht mögen, können Sie den Wert von Martingale auf 1 ändern. Empfohlener Broker : www.icmarkets.com Trades Die Handelsgruppe hat einen festen
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWENDE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experten
Der Expert Advisor arbeitet mit zwei Indikatoren CCI und ADX. Bedingungen für den BUY-Einstieg: 1. der ADX überschreitet die Marke von 20 2. CCI überquert das Niveau von 100 von unten nach oben 3. Feste StopLoss und TakeProfit setzen 4. Schließen Sie die Position zum Marktpreis, wenn der CCI das 100er-Niveau von oben nach unten durchquert. SELL Einstiegsbedingungen: 1. der ADX übersteigt das 20er-Niveau 2. CCI überquert das Niveau von -100 von oben nach unten 3. Feste StopLoss und TakeProfit se
FREE
New Wall Street
Dmitry Shutov
Experten
Allgemeine Informationen Eine kleine Einzahlung genügt, um mit dem Handel zu beginnen. Geeignet für den Handel mit mehreren Währungen. Unabhängig von der Verbindungsqualität und den Handelsbedingungen. Funktionsprinzip Der Expert Advisor eröffnet Orders entsprechend dem eingebauten Indikator. Wenn der Gewinn der Order im Plus ist. Diese Order wird geschlossen und eine neue Order in der entgegengesetzten Richtung mit Lot-Volumen eröffnet. Wenn der Gewinn der Order negativ ist. Diese Order wird g
EMA Crossover Pro MT4
Gabriel Selegean
Experten
EMA Überkreuzung Pro MT4 (siehe EMA Crossover Pro für MT5 Variante) Dieser EA verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitts-Crossover, ein langsames EMA und ein schnelles EMA, auf deren Basis er Kauf-/Verkaufsentscheidungen trifft. Eine Standard-Ema-Konfiguration ist 12 und 35, wobei 12 der Wert des langsamen Ema und 35 der Wert des schnellen Ema ist. Parameter des Expertenberaters: Stop Loss (größer als 40, aber einige Broker akzeptieren Stop Loss unter 40) Take Profit (größer als 40, ei
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experten
Brexit-Ausbruch (GBPUSD H1) Dieser EA wurde für GBPUSD H1 entwickelt. Alles wurde für den H1-Zeitrahmen getestet . Die Strategie basiert auf dem Ausbruch des Indikators This Bar Open nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung. Es wird sehr gut funktioniert auf diese Zeiten, wenn das Pfund bewegt. Sie verwendet Stop pending orders mit FIXED Stop Loss und Take Profit . Es verwendet auch PROFIT TRAILING , um von den Bewegungen so viel wie möglich zu profitieren. Um 21:00 Uhr schließen wir den Hand
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel und kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
Quantum Edge Trader
Timur Adzhimambetov
Experten
Quantum Edge Trader ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das Kursbewegungen intelligent analysiert und präzise Trades ausführt. Durch eine sorgfältige Bewertung der Marktdynamik identifiziert es optimale Ein- und Ausstiegspunkte zur Gewinnmaximierung. Das System gewährleistet eine disziplinierte Handelsausführung und ein effektives Risikomanagement, indem es alle offenen Positionen am Ende des Handelstages automatisch schließt. Dank seines adaptiven Algorithmus reagiert es in E
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Pips hunter v2
Roman Lomaev
1 (1)
Experten
Pips Hunter M1 - Scalper Expert Advisor Währungspaar: EUR/USD, EURJPY, GBPUSD Zeitrahmen: M1 Betriebszeit: 24/7 Anforderungen an den Broker: Minimaler Spread - für maximale Effizienz Schnelle Orderausführung - keine Verzögerungen und Requotes Niedrige Provisionen - um Kosten zu reduzieren Verfügbarkeit des VPS - stabiler Betrieb ohne Unterbrechungen Entwickelt für aktives Scalping und maximalen Gewinn!
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Experten
Dieser Experte ist eine Kombination aus einem Raster und einem Scalper und verwendet ein Raster von zehn ausstehenden Aufträgen, fünf für Long und fünf für Short, mit einem Abstand von 500 Punkten zwischen ihnen und einem Scalp-Ziel von 100 Punkten. Er verfügt über drei Arbeitsmodi, erstens den Einstieg nach Level, der Experte startet, wenn sich der Preis einem wichtigen Handelslevel nähert (einem ehemaligen Widerstand oder einer Unterstützung), zweitens den Einstieg nach Zeit, der Experte start
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experten
Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experten
EA Quantum Scalper GBPUSD ist ein automatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde. Mit einer Scalping-Strategie und einem ausgeklügelten Positionsmanagement zielt es darauf ab, hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Der EA analysiert Tick-Muster, Preisbewegungen und Momentum und nutzt einzigartige Einstiegspunkte, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um Gewinne zu sichern und die Effizienz zu erhöhen, ist jeder Hand
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experten
- Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$ )- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss. Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert . Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem t
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
Weitere Produkte dieses Autors
DCA System EA
Allan Kiprotich
5 (1)
Experten
DCA System EA DCA System EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf dem Prinzip des Dollar Cost Averaging basiert. Er wurde für Händler entwickelt, die ein stetiges Aktienwachstum, kontrollierte Drawdowns und einen disziplinierten Ansatz zur Positionsskalierung wünschen. Das System konzentriert sich auf den allmählichen Aufbau von Positionen und die effiziente Rückgewinnung von Körben bei gleichzeitiger strenger Risikokontrolle. Handelsstrategie Der DCA System EA wendet eine intellig
NeuroQuantFX Grid System
Allan Kiprotich
Experten
NeuroQuantFX Grid-System NeuroQuantFX Grid System ist ein fortschrittlicher algorithmischer Expert Advisor, der auf einem dynamischen Grid-Trading-Framework aufbaut. Er wurde für Trader entwickelt, die mit Hilfe von adaptiven Rasterabständen, intelligenter Orderplatzierung und intelligenter Risikomanagement-Logik beständiges Wachstum anstreben. Handelsstrategie Das NeuroQuantFX Grid System verwendet einen vollautomatischen Grid-Mechanismus, der sowohl unter Trend- als auch unter Schwankungsbedin
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension