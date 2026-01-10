Supply and Demand Zones Professional
- Indikatoren
- Alejandro Miguel Basso
- Version: 1.3
- Aktivierungen: 5
Professionelle, institutionelle Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen mit intelligenten Warnungen
🎯 WAS IST DAS?
Supply and Demand Zones ist ein leistungsstarker MT5-Indikator, der automatisch hochwahrscheinliche institutionelle Angebots- und Nachfragezonen auf jedem Chart identifiziert. Dieser professionelle Indikator bringt fortschrittliche Zonenerkennung mit erweiterten Funktionen in den MetaTrader 5.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erkennt dieser Indikator tatsächliche institutionelle Fußabdrücke - Bereiche, in denen Banken und große Akteure aggressiv in den Markt eintreten und Ungleichgewichte schaffen, die oft zu starken Preisreaktionen führen.
⚡ SCHLÜSSEL-FEATURES
Automatische Erkennung von Zonen
- Intelligenter Algorithmus identifiziert Zonen auf der Grundlage von 3-Kerzen-Mustern + Volumenanstieg
- Maximal 5 Zonen pro Typ, um ein unübersichtliches Chart zu vermeiden
- Adaptive Größenbestimmung mit ATR (Average True Range) für optimale Zonenhöhe
- Funktioniert bei allen Symbolen: Forex, Indizes, Metalle, Krypto, Aktien
Vollständiges Alarmsystem
- ✅ Neue Zone erstellt - Verpassen Sie nie eine neue Gelegenheit
- ✅ Price Touches Zone - Lassen Sie sich bei kritischen Entscheidungspunkten benachrichtigen
- ✅ Zone gebrochen - Erfahren Sie, wenn sich die Marktstruktur ändert
- ✅ Mehrere Benachrichtigungsmethoden: Ton, Push-Benachrichtigungen, E-Mail
- ✅ Keine historischen Alarme - Nur Alarme für Ereignisse nach der Initialisierung
- ✅ Intelligente Duplikatvermeidung - Ein Alarm pro Zone und Ereignis
Visuelle Intelligenz
- Solide Zonen: Frische, unangetastete Zonen (höchste Wahrscheinlichkeit)
- Gestrichelte Zonen: Zonen, die der Preis getestet hat (noch gültig, mit Vorsicht zu verwenden)
- Volumen-Delta-Etiketten: Zeigt die Stärke der institutionellen Überzeugung
- Farbcodiert: Orange für Angebot, Blau für Nachfrage (anpassbar)
- Automatisch erweiternd: Die Zonen werden automatisch in die Zukunft projiziert
Professionelle Qualität
- ✅ Kein Nachmalen - einmal erstellte Zonen werden fixiert
- ✅ Effizienter Code - Läuft auch bei mehreren Charts reibungslos
- ✅ Vollständig anpassbar - Farben, ATR-Periode, Multiplikator anpassen
- ✅ Vollständige Dokumentation - 10-seitiges Benutzerhandbuch enthalten
- ✅ Kompatibel mit mehreren Zeitrahmen - M5 bis D1 (am besten auf M15-H4)
📊 WIE ES FUNKTIONIERT
Erkennungsalgorithmus
Der Indikator sucht nach bestimmten Mustern, die auf institutionelle Aktivitäten hinweisen:
- 3 aufeinanderfolgende Kerzen der gleichen Farbe (bullish oder bearish)
- Volumenanstieg über dem Durchschnitt (institutioneller Fußabdruck)
- Identifizierung des Umkehrpunktes - wo der Preis stark zurückgewiesen wurde
- Bildung einer Zone am Ursprung der Bewegung
Angebotszonen bilden sich an der Basis von Abwärtsbewegungen (wo Verkäufer einsteigen)
Nachfragezonen bilden sich an der Basis von Aufwärtsbewegungen (wo Käufer einsteigen)
Volumen-Delta-Berechnung
Jede Zone zeigt einen Volumen-Delta-Wert an:
- Repräsentiert den Netto-Kauf-/Verkaufsdruck während der Zonenbildung
- Höhere absolute Werte = stärkere institutionelle Überzeugung
- Beispiel: "Nachfrage: 61,087K" bedeutet 61.087 Einheiten Nettokaufvolumen
Interpretationshilfe:
< 20K: Schwacher Bereich - Vorsicht ist geboten 20-50K: Normaler Bereich - Normale Wahrscheinlichkeit 50-100K: Starke Zone - Hohe Wahrscheinlichkeit > 100K: Sehr starke Zone - Premium-Einstieg
Zonen-Management
Erstellung:
- Zonen werden erstellt, wenn das Muster abgeschlossen ist
- Nur die neuesten und relevanten Zonen bleiben erhalten
- Abklingzeit von 15 Takten zwischen den Erkennungen
Ungültigkeitserklärung:
- Angebotszonen brechen, wenn der Preis oberhalb der Zone schließt
- Nachfragezonen brechen, wenn der Preis unterhalb der Zone schließt.
- Durchbrochene Zonen werden sofort entfernt
Visuelle Aktualisierungen:
- Zonen werden nach 20 Bars gestrichelt, wenn der Preis sie berührt, aber nicht durchbrochen hat
- Maximal 5 aktive Zonen pro Typ (die älteste wird zuerst entfernt)
💡 HANDELSSTRATEGIEN ENTHALTEN
Strategie 1: Zone Bounce
Abwarten, bis der Kurs eine Zone erreicht, auf Ablehnungskerzen achten und bei Bestätigung einsteigen. Perfekt für Scalping und Daytrading.
Strategie 2: Durchbruch und erneuter Test
Handeln Sie den Retest einer durchbrochenen Zone (alter Widerstand wird zur Unterstützung). Hervorragend geeignet zum Erfassen starker Trends.
Strategie 3: Confluence Trading
Kombinieren Sie Zonen mit Fibonacci-Levels, runden Zahlen oder gleitenden Durchschnitten für Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Strategie 4: Multi-Timeframe
Identifizieren Sie Zonen auf H4/D1, führen Sie sie auf M15/H1 aus. Handeln Sie nur in der Richtung des Trends des höheren Zeitrahmens.
🎓 FÜR WEN IST DAS?
✅ Day Traders - Klare Intraday-Levels für Ein- und Ausstiege
✅ Swing Traders - Wichtige Zonen für mehrtägige Positionen
✅ Scalpers - Schnelle Reaktionen auf institutionellen Ebenen
✅ Algorithmic Traders - Zonen können von EAs gelesen werden
✅ Alle Erfahrungsstufen - Vom Anfänger bis zum Profi
📱 DETAILS ZUM ALARMSYSTEM
Vollständige Kontrolle
- Hauptschalter: Aktivieren/Deaktivieren aller Alarme mit einem Kippschalter
- Individuelle Steuerung: Wählen Sie aus, welche Alarme Sie wünschen
- Mehrere Übermittlungsmethoden: Ton, Mobile Push, E-Mail
Format der Warnmeldung
Jeder Alarm enthält vollständige Informationen:
TOUCH | Demand Zone | XAUUSD | PERIOD_M15 | Bar: 2025.01.10 14:45 | Local: 2025.01.10 14:47:23 | Preis: 4465.20
Enthält: Ereignistyp, Zonentyp, Symbol, Zeitrahmen, Balkenzeit, Ortszeit, Preisniveau
Intelligente Alert-Logik
- ✅ Nur Alarme für Zonen, die NACH der Initialisierung des Indikators erstellt wurden
- ✅ Keine doppelten Alarme (einer pro Zone und Ereignistyp)
- ✅ Alarme werden bei Bar Close gesendet (keine vorzeitigen Signale)
- ✅ Funktioniert 24/7, auch wenn Sie nicht am Computer sitzen
🔧 PARAMETER
Visuelle Einstellungen
- Angebotsfarbe: Standard Orange (vollständig anpassbar)
- Bedarfsfarbe: Standardmäßig DodgerBlue (vollständig anpassbar)
Technische Einstellungen
- ATR-Zeitraum: Standardwert 200 (Bereich 50-500)
- Höher = stabilere Zonen
- Niedriger = empfindlicher gegenüber der jüngsten Volatilität
- ATR-Multiplikator: Standardwert 2,0 (Bereich 1,0-5,0)
- Höher = größere Zonen (konservativ)
- Niedriger = kleinere Zonen (aggressiv)
Alert-Einstellungen
- Alle Alarme aktivieren (Master-Schalter)
- Warnung: Neue Zone erstellt
- Warnung: Preis berührt Zone
- Warnung: Zone gebrochen
- Ton einschalten
- Push-Benachrichtigungen aktivieren
- E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren
📦 WAS ENTHALTEN IST
- Indikator-Datei (.ex5 kompiliert)
- Vollständiges Benutzerhandbuch (10 Seiten, PDF)
- Schnellstartanleitung (2 Seiten, PDF)
- Strategiehandbuch mit 4 vollständigen Handelsstrategien
- Tutorial zur Konfiguration von Alarmen
- Lebenslange Updates (kostenlos)
- E-Mail-Unterstützung
🎯 BESTE PRAKTIKEN
Empfohlene Einstellungen nach Stil
Tageshandel (M15-H1):
- ATR-Zeitraum: 150
- ATR-Multiplikator: 2.0
- Alle Alarme aktiviert
Swing-Handel (H4-D1):
- ATR Zeitraum: 200
- ATR-Multiplikator: 2,5
- Nur neue Zone und Berührungsalarme
Skalierung (M5-M15):
- ATR Zeitraum: 100
- ATR-Multiplikator: 1.5
- Berührungswarnungen aktiviert
Tipps zum Risikomanagement
- Maximal 1-2% Risiko pro Handel
- Stop Loss knapp außerhalb der Zone (2-5 Pips)
- Risiko/Gewinn-Verhältnis mindestens 1:2
- Handeln Sie nicht alle Zonen - seien Sie selektiv
- Kombinieren Sie mit Trendanalysen
⚙️ TECHNISCHE DATEN
- Plattform: Nur MetaTrader 5
- Build: 3640+ (aktuelle MT5-Versionen)
- Programmierung: MQL5
- Typ: Chart-Indikator
- Übermalen: Nein (Zonen sind fixiert)
- CPU-Belastung: Niedrig (optimierter Code)
- Mehrere Charts: Ja (kann auf unbegrenzten Charts laufen)
🌟 WARUM DIESEN INDIKATOR WÄHLEN?
gegenüber traditioneller Unterstützung/Widerstand
❌ S/R: Subjektive horizontale Linien
✅ Dies: Objektive Zonen mit institutioneller Validierung
vs. andere S&D-Indikatoren
❌ Andere: Einfache Erkennung, keine Warnmeldungen, unübersichtliche Diagramme
✅ Diese: Erweiterte Filterung, vollständiges Warnsystem, saubere Visualisierung
vs. Manuelle Zoneneinteilung
❌ Manuell: Zeitaufwendig, inkonsistent, emotional
✅ Dies: Sofort, objektiv, algorithmusbasiert
📈 LEISTUNGSNACHWEISE
Dieser Indikator sagt NICHT die Zukunft voraus oder garantiert Gewinne. Er ist ein Instrument, das auf der Grundlage institutioneller Aktivitätsmuster Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert.
Erfolg erfordert:
- Angemessenes Risikomanagement (1-2% pro Handel)
- Zusammenspiel mit anderen Analysen
- Bestätigung des Einstiegs (handeln Sie nicht blind jede Zone)
- Geduld und Disziplin
- Zuerst auf einem Demokonto üben
Typische Ergebnisse:
- 60-70% Gewinnrate in Kombination mit einer guten Analyse
- Bessere Performance auf liquiden Märkten (wichtige Paare, Indizes, Gold)
- Optimal für die Zeitrahmen M15-H4
- Funktioniert am besten während Sitzungen mit hohem Handelsvolumen (London, NY)
🔒 LIZENZ & NUTZUNG
- Einzellizenz: 1 MT5-Konto
- Unbegrenzte Nutzung: Verwendung auf unbegrenzten Charts und Symbolen
- Keine Restriktionen: Live- oder Demo-Handel
- Lizenz auf Lebenszeit: Keine wiederkehrenden Gebühren
- Kostenlose Updates: Alle zukünftigen Versionen enthalten
❓ FAQ
F: Funktioniert es auf MT4?
A: Nein, nur MT5. Die MT4-Version wird möglicherweise in der Zukunft entwickelt.
F: Kann ich es mit Expert Advisors verwenden?
A: Ja, die Zonen werden als Chart-Objekte gezeichnet, die von EAs gelesen werden können.
F: Funktioniert es mit meinem Broker?
A: Ja, funktioniert mit jedem MT5-Broker (Forex, CFD, Futures).
F: Für wie viele Charts kann ich es verwenden?
A: Unbegrenzt viele Charts mit einer einzigen Lizenz.
F: Wird es neu gezeichnet?
A: Nein, einmal erstellte Zonen werden fixiert und ändern sich in der Vergangenheit nicht mehr.
🚀 STARTEN SIE NOCH HEUTE
Verändern Sie Ihren Handel mit der professionellen Erkennung von Angebot und Nachfrage.
Klicken Sie auf "Kaufen", um sofortigen Zugang zu erhalten:
- Den Indikator (.ex5-Datei)
- Vollständiges 10-seitiges Handbuch
- Schnellstart-Anleitung
- Alle Boni
- Lebenslange Updates
- E-Mail-Unterstützung
📋 VERSIONSGESCHICHTE
v1.03 (Aktuell)
- Vollständige Implementierung des Warnsystems
- Push-Benachrichtigungen, Ton, E-Mail
- Intelligente Vermeidung von Duplikaten
- Verbesserte Warnmeldungen
v1.02
- Historische Verarbeitung korrigiert
- Verbesserte Logik der Zoneninvalidierung
- Optimierung der Leistung
v1.01
- Verbesserte Genauigkeit der Zonenerkennung
- Bessere Entfernung von Überlappungen
- Visuelle Verbesserungen
v1.00
- Erste Veröffentlichung
- Grundlegende S&D-Erkennung
- Grundlegende Visualisierung
KAUFEN SIE JETZT UND BEGINNEN SIE NOCH HEUTE MIT DEM HANDEL MIT INSTITUTIONELLEN ZONEN!
Haftungsausschluss: Die Performance der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Nutzen Sie ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie verantwortungsbewusst.