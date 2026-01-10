Supply and Demand Zones Professional

Professionelle, institutionelle Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen mit intelligenten Warnungen

🎯 WAS IST DAS?

Indikator für Angebots- und Nachfragezonen für MT5

Supply and Demand Zones ist ein leistungsstarker MT5-Indikator, der automatisch hochwahrscheinliche institutionelle Angebots- und Nachfragezonen auf jedem Chart identifiziert. Dieser professionelle Indikator bringt fortschrittliche Zonenerkennung mit erweiterten Funktionen in den MetaTrader 5.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erkennt dieser Indikator tatsächliche institutionelle Fußabdrücke - Bereiche, in denen Banken und große Akteure aggressiv in den Markt eintreten und Ungleichgewichte schaffen, die oft zu starken Preisreaktionen führen.

⚡ SCHLÜSSEL-FEATURES

Automatische Erkennung von Zonen

Intelligenter Algorithmus identifiziert Zonen auf der Grundlage von 3-Kerzen-Mustern + Volumenanstieg

pro Typ, um ein unübersichtliches Chart zu vermeiden Adaptive Größenbestimmung mit ATR (Average True Range) für optimale Zonenhöhe

mit ATR (Average True Range) für optimale Zonenhöhe Funktioniert bei allen Symbolen: Forex, Indizes, Metalle, Krypto, Aktien

Vollständiges Alarmsystem

✅ Neue Zone erstellt - Verpassen Sie nie eine neue Gelegenheit

- Verpassen Sie nie eine neue Gelegenheit ✅ Price Touches Zone - Lassen Sie sich bei kritischen Entscheidungspunkten benachrichtigen

- Lassen Sie sich bei kritischen Entscheidungspunkten benachrichtigen ✅ Zone gebrochen - Erfahren Sie, wenn sich die Marktstruktur ändert

- Erfahren Sie, wenn sich die Marktstruktur ändert ✅ Mehrere Benachrichtigungsmethoden : Ton, Push-Benachrichtigungen, E-Mail

: Ton, Push-Benachrichtigungen, E-Mail ✅ Keine historischen Alarme - Nur Alarme für Ereignisse nach der Initialisierung

- Nur Alarme für Ereignisse nach der Initialisierung ✅ Intelligente Duplikatvermeidung - Ein Alarm pro Zone und Ereignis

Visuelle Intelligenz

Solide Zonen : Frische, unangetastete Zonen (höchste Wahrscheinlichkeit)

: Frische, unangetastete Zonen (höchste Wahrscheinlichkeit) Gestrichelte Zonen : Zonen, die der Preis getestet hat (noch gültig, mit Vorsicht zu verwenden)

: Zonen, die der Preis getestet hat (noch gültig, mit Vorsicht zu verwenden) Volumen-Delta-Etiketten : Zeigt die Stärke der institutionellen Überzeugung

: Zeigt die Stärke der institutionellen Überzeugung Farbcodiert : Orange für Angebot, Blau für Nachfrage (anpassbar)

: Orange für Angebot, Blau für Nachfrage (anpassbar) Automatisch erweiternd: Die Zonen werden automatisch in die Zukunft projiziert

Professionelle Qualität

✅ Kein Nachmalen - einmal erstellte Zonen werden fixiert

- einmal erstellte Zonen werden fixiert ✅ Effizienter Code - Läuft auch bei mehreren Charts reibungslos

- Läuft auch bei mehreren Charts reibungslos ✅ Vollständig anpassbar - Farben, ATR-Periode, Multiplikator anpassen

- Farben, ATR-Periode, Multiplikator anpassen ✅ Vollständige Dokumentation - 10-seitiges Benutzerhandbuch enthalten

- 10-seitiges Benutzerhandbuch enthalten ✅ Kompatibel mit mehreren Zeitrahmen - M5 bis D1 (am besten auf M15-H4)

📊 WIE ES FUNKTIONIERT

Erkennungsalgorithmus

Der Indikator sucht nach bestimmten Mustern, die auf institutionelle Aktivitäten hinweisen:

3 aufeinanderfolgende Kerzen der gleichen Farbe (bullish oder bearish) Volumenanstieg über dem Durchschnitt (institutioneller Fußabdruck) Identifizierung des Umkehrpunktes - wo der Preis stark zurückgewiesen wurde Bildung einer Zone am Ursprung der Bewegung

Angebotszonen bilden sich an der Basis von Abwärtsbewegungen (wo Verkäufer einsteigen)

Nachfragezonen bilden sich an der Basis von Aufwärtsbewegungen (wo Käufer einsteigen)

Volumen-Delta-Berechnung

Jede Zone zeigt einen Volumen-Delta-Wert an:

Repräsentiert den Netto-Kauf-/Verkaufsdruck während der Zonenbildung

Höhere absolute Werte = stärkere institutionelle Überzeugung

Beispiel: "Nachfrage: 61,087K" bedeutet 61.087 Einheiten Nettokaufvolumen

Interpretationshilfe:

< 20K: Schwacher Bereich - Vorsicht ist geboten 20-50K: Normaler Bereich - Normale Wahrscheinlichkeit 50-100K: Starke Zone - Hohe Wahrscheinlichkeit > 100K: Sehr starke Zone - Premium-Einstieg

Zonen-Management

Erstellung:

Zonen werden erstellt, wenn das Muster abgeschlossen ist

Nur die neuesten und relevanten Zonen bleiben erhalten

Abklingzeit von 15 Takten zwischen den Erkennungen

Ungültigkeitserklärung:

Angebotszonen brechen, wenn der Preis oberhalb der Zone schließt

Nachfragezonen brechen, wenn der Preis unterhalb der Zone schließt.

Durchbrochene Zonen werden sofort entfernt

Visuelle Aktualisierungen:

Zonen werden nach 20 Bars gestrichelt, wenn der Preis sie berührt, aber nicht durchbrochen hat

Maximal 5 aktive Zonen pro Typ (die älteste wird zuerst entfernt)

💡 HANDELSSTRATEGIEN ENTHALTEN

Strategie 1: Zone Bounce

Abwarten, bis der Kurs eine Zone erreicht, auf Ablehnungskerzen achten und bei Bestätigung einsteigen. Perfekt für Scalping und Daytrading.

Strategie 2: Durchbruch und erneuter Test

Handeln Sie den Retest einer durchbrochenen Zone (alter Widerstand wird zur Unterstützung). Hervorragend geeignet zum Erfassen starker Trends.

Strategie 3: Confluence Trading

Kombinieren Sie Zonen mit Fibonacci-Levels, runden Zahlen oder gleitenden Durchschnitten für Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Strategie 4: Multi-Timeframe

Identifizieren Sie Zonen auf H4/D1, führen Sie sie auf M15/H1 aus. Handeln Sie nur in der Richtung des Trends des höheren Zeitrahmens.

🎓 FÜR WEN IST DAS?

✅ Day Traders - Klare Intraday-Levels für Ein- und Ausstiege

✅ Swing Traders - Wichtige Zonen für mehrtägige Positionen

✅ Scalpers - Schnelle Reaktionen auf institutionellen Ebenen

✅ Algorithmic Traders - Zonen können von EAs gelesen werden

✅ Alle Erfahrungsstufen - Vom Anfänger bis zum Profi

📱 DETAILS ZUM ALARMSYSTEM

Vollständige Kontrolle

Hauptschalter : Aktivieren/Deaktivieren aller Alarme mit einem Kippschalter

: Aktivieren/Deaktivieren aller Alarme mit einem Kippschalter Individuelle Steuerung : Wählen Sie aus, welche Alarme Sie wünschen

: Wählen Sie aus, welche Alarme Sie wünschen Mehrere Übermittlungsmethoden: Ton, Mobile Push, E-Mail

Format der Warnmeldung

Jeder Alarm enthält vollständige Informationen:

TOUCH | Demand Zone | XAUUSD | PERIOD_M15 | Bar: 2025.01.10 14:45 | Local: 2025.01.10 14:47:23 | Preis: 4465.20

Enthält: Ereignistyp, Zonentyp, Symbol, Zeitrahmen, Balkenzeit, Ortszeit, Preisniveau

Intelligente Alert-Logik

✅ Nur Alarme für Zonen, die NACH der Initialisierung des Indikators erstellt wurden

✅ Keine doppelten Alarme (einer pro Zone und Ereignistyp)

✅ Alarme werden bei Bar Close gesendet (keine vorzeitigen Signale)

✅ Funktioniert 24/7, auch wenn Sie nicht am Computer sitzen

🔧 PARAMETER

Visuelle Einstellungen

Angebotsfarbe : Standard Orange (vollständig anpassbar)

: Standard Orange (vollständig anpassbar) Bedarfsfarbe: Standardmäßig DodgerBlue (vollständig anpassbar)

Technische Einstellungen

ATR-Zeitraum : Standardwert 200 (Bereich 50-500) Höher = stabilere Zonen Niedriger = empfindlicher gegenüber der jüngsten Volatilität

: Standardwert 200 (Bereich 50-500) ATR-Multiplikator : Standardwert 2,0 (Bereich 1,0-5,0) Höher = größere Zonen (konservativ) Niedriger = kleinere Zonen (aggressiv)

: Standardwert 2,0 (Bereich 1,0-5,0)

Alert-Einstellungen

Alle Alarme aktivieren (Master-Schalter)

Warnung: Neue Zone erstellt

Warnung: Preis berührt Zone

Warnung: Zone gebrochen

Ton einschalten

Push-Benachrichtigungen aktivieren

E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren

📦 WAS ENTHALTEN IST

Indikator-Datei (.ex5 kompiliert) Vollständiges Benutzerhandbuch (10 Seiten, PDF) Schnellstartanleitung (2 Seiten, PDF) Strategiehandbuch mit 4 vollständigen Handelsstrategien Tutorial zur Konfiguration von Alarmen Lebenslange Updates (kostenlos) E-Mail-Unterstützung

🎯 BESTE PRAKTIKEN

Empfohlene Einstellungen nach Stil

Tageshandel (M15-H1):

ATR-Zeitraum: 150

ATR-Multiplikator: 2.0

Alle Alarme aktiviert

Swing-Handel (H4-D1):

ATR Zeitraum: 200

ATR-Multiplikator: 2,5

Nur neue Zone und Berührungsalarme

Skalierung (M5-M15):

ATR Zeitraum: 100

ATR-Multiplikator: 1.5

Berührungswarnungen aktiviert

Tipps zum Risikomanagement

Maximal 1-2% Risiko pro Handel

Stop Loss knapp außerhalb der Zone (2-5 Pips)

Risiko/Gewinn-Verhältnis mindestens 1:2

Handeln Sie nicht alle Zonen - seien Sie selektiv

Kombinieren Sie mit Trendanalysen

⚙️ TECHNISCHE DATEN

Plattform : Nur MetaTrader 5

: Nur MetaTrader 5 Build : 3640+ (aktuelle MT5-Versionen)

: 3640+ (aktuelle MT5-Versionen) Programmierung : MQL5

: MQL5 Typ : Chart-Indikator

: Chart-Indikator Übermalen : Nein (Zonen sind fixiert)

: Nein (Zonen sind fixiert) CPU-Belastung : Niedrig (optimierter Code)

: Niedrig (optimierter Code) Mehrere Charts: Ja (kann auf unbegrenzten Charts laufen)

🌟 WARUM DIESEN INDIKATOR WÄHLEN?

gegenüber traditioneller Unterstützung/Widerstand

❌ S/R: Subjektive horizontale Linien

✅ Dies: Objektive Zonen mit institutioneller Validierung

vs. andere S&D-Indikatoren

❌ Andere: Einfache Erkennung, keine Warnmeldungen, unübersichtliche Diagramme

✅ Diese: Erweiterte Filterung, vollständiges Warnsystem, saubere Visualisierung

vs. Manuelle Zoneneinteilung

❌ Manuell: Zeitaufwendig, inkonsistent, emotional

✅ Dies: Sofort, objektiv, algorithmusbasiert

📈 LEISTUNGSNACHWEISE

Dieser Indikator sagt NICHT die Zukunft voraus oder garantiert Gewinne. Er ist ein Instrument, das auf der Grundlage institutioneller Aktivitätsmuster Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert.

Erfolg erfordert:

Angemessenes Risikomanagement (1-2% pro Handel)

Zusammenspiel mit anderen Analysen

Bestätigung des Einstiegs (handeln Sie nicht blind jede Zone)

Geduld und Disziplin

Zuerst auf einem Demokonto üben

Typische Ergebnisse:

60-70% Gewinnrate in Kombination mit einer guten Analyse

Bessere Performance auf liquiden Märkten (wichtige Paare, Indizes, Gold)

Optimal für die Zeitrahmen M15-H4

Funktioniert am besten während Sitzungen mit hohem Handelsvolumen (London, NY)

🔒 LIZENZ & NUTZUNG

Einzellizenz : 1 MT5-Konto

: 1 MT5-Konto Unbegrenzte Nutzung : Verwendung auf unbegrenzten Charts und Symbolen

: Verwendung auf unbegrenzten Charts und Symbolen Keine Restriktionen : Live- oder Demo-Handel

: Live- oder Demo-Handel Lizenz auf Lebenszeit : Keine wiederkehrenden Gebühren

: Keine wiederkehrenden Gebühren Kostenlose Updates: Alle zukünftigen Versionen enthalten

❓ FAQ

F: Funktioniert es auf MT4?

A: Nein, nur MT5. Die MT4-Version wird möglicherweise in der Zukunft entwickelt.

F: Kann ich es mit Expert Advisors verwenden?

A: Ja, die Zonen werden als Chart-Objekte gezeichnet, die von EAs gelesen werden können.

F: Funktioniert es mit meinem Broker?

A: Ja, funktioniert mit jedem MT5-Broker (Forex, CFD, Futures).

F: Für wie viele Charts kann ich es verwenden?

A: Unbegrenzt viele Charts mit einer einzigen Lizenz.

F: Wird es neu gezeichnet?

A: Nein, einmal erstellte Zonen werden fixiert und ändern sich in der Vergangenheit nicht mehr.

🚀 STARTEN SIE NOCH HEUTE

Verändern Sie Ihren Handel mit der professionellen Erkennung von Angebot und Nachfrage.

Klicken Sie auf "Kaufen", um sofortigen Zugang zu erhalten:

Den Indikator (.ex5-Datei)

Vollständiges 10-seitiges Handbuch

Schnellstart-Anleitung

Alle Boni

Lebenslange Updates

E-Mail-Unterstützung





📋 VERSIONSGESCHICHTE

v1.03 (Aktuell)

Vollständige Implementierung des Warnsystems

Push-Benachrichtigungen, Ton, E-Mail

Intelligente Vermeidung von Duplikaten

Verbesserte Warnmeldungen

v1.02

Historische Verarbeitung korrigiert

Verbesserte Logik der Zoneninvalidierung

Optimierung der Leistung

v1.01

Verbesserte Genauigkeit der Zonenerkennung

Bessere Entfernung von Überlappungen

Visuelle Verbesserungen

v1.00

Erste Veröffentlichung

Grundlegende S&D-Erkennung

Grundlegende Visualisierung

KAUFEN SIE JETZT UND BEGINNEN SIE NOCH HEUTE MIT DEM HANDEL MIT INSTITUTIONELLEN ZONEN!

Haftungsausschluss: Die Performance der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Nutzen Sie ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie verantwortungsbewusst.