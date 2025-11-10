Lot Calculator MT4

CALCULEZ LA TAILLE DE VOS LOTS DIRECTEMENT SUR METATRADER !





Bonjour à tous les traders. La gestion des risques est-elle importante pour vous ? Si oui, cet outil est fait pour vous. Je m'appelle Ibrahim et j'ai développé un outil qui vous permet de calculer la taille de vos lots en fonction de votre pourcentage de risque par rapport au solde de votre compte. Cet outil peut également vous aider à calculer la taille de vos lots si vous avez une valeur absolue à risquer, au lieu de spécifier votre risque en pourcentage. Par exemple, vous pouvez indiquer que vous souhaitez risquer 100 $ de votre solde.









Cet outil est gratuit, n'hésitez pas à l'essayer. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez que j'intègre ou quel outil vous souhaiteriez que je développe pour la communauté.





Bon trading, et bonne automatisation !