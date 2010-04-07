Lot Calculator MT4

CALCULE O TAMANHO DO SEU LOTE AQUI MESMO NO METATRADER!!!





Olá, traders. É um trader focado em gestão de risco? Se sim, então esta ferramenta é para si. O meu nome é Ibrahim e desenvolvi uma ferramenta que o pode ajudar a calcular o tamanho do seu lote com base na sua percentagem de risco em relação ao saldo da sua conta. Esta ferramenta também pode ajudá-lo a calcular o tamanho do seu lote se tiver um valor absoluto que deseja arriscar, em vez de especificar o seu risco em percentagem. Por exemplo, pode especificar que pretende arriscar 100 dólares do seu saldo.









É gratuito, não deixe de conferir. Comente e diga-me o que gostaria que incluísse ou qual a próxima ferramenta que gostaria que desenvolvesse para a comunidade.





Boas negociações e boa automatização!!!