Lot Calculator MT4

CALCULE O TAMANHO DO SEU LOTE AQUI MESMO NO METATRADER!!!

Olá, traders. É um trader focado em gestão de risco? Se sim, então esta ferramenta é para si. O meu nome é Ibrahim e desenvolvi uma ferramenta que o pode ajudar a calcular o tamanho do seu lote com base na sua percentagem de risco em relação ao saldo da sua conta. Esta ferramenta também pode ajudá-lo a calcular o tamanho do seu lote se tiver um valor absoluto que deseja arriscar, em vez de especificar o seu risco em percentagem. Por exemplo, pode especificar que pretende arriscar 100 dólares do seu saldo.


É gratuito, não deixe de conferir. Comente e diga-me o que gostaria que incluísse ou qual a próxima ferramenta que gostaria que desenvolvesse para a comunidade.

Boas negociações e boa automatização!!!
Produtos recomendados
Smart Risk Manager EA with Trailing Stop
Abdulhadi Darwish
Utilitários
Tired of manually adjusting stops?   This powerful EA   automatically secures your profits   with dynamic trailing stops,   protecting gains   while letting winners run. No trade openings – just   effortless risk management   for your existing positions. Why Traders Love This EA Never Miss Profits Again Auto-locks gains   as price moves in your favor. Eliminates emotional decisions   – sticks to your predefined rules. Three Smart Trailing Modes Choose the method that fits your strategy: F
FREE
Session Shade
Shunsuke Kanaya
Indicadores
Session Shade (MT4) – Non-Trading Hours Background Shading Overview Session Shade is a lightweight MT4 chart utility indicator that visually highlights non-trading hours by shading the chart background. It is designed to help you confirm your daily time-filter window at a glance. This is a visualization tool only. It does not generate trading signals and it does not place, modify, or close any orders. Key features Shades non-trading hours (NG) on the chart background Keeps trading hours (OK) cl
FREE
Basic Theme Builder
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Indicadores
Basic Theme Builder: Simplifique a Personalização do Seu Gráfico Transforme sua experiência de negociação com o   Basic Theme Builder , um indicador versátil projetado para simplificar a personalização da aparência do seu gráfico no MetaTrader 4. Este indicador intuitivo oferece um painel fácil de usar que permite alternar rapidamente entre vários temas e esquemas de cores, melhorando tanto o apelo visual quanto a funcionalidade do seu ambiente de negociação.   Free MT5 version O   Basic Theme
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Utilitários
IceFX’s TradeInfo é um indicador de utilidade que exibe as informações mais importantes da conta e a posição atual. Informações exibidas: Informações sobre a conta (saldo, capital líquido, Margem Livre). spread, rebaixamento (DD), objetivos de lucro, expectativas de perdas, etc. Número de posições abertas, volume (LOTES), lucro. Intervalo diário e o de ontem. Tempo restante para o próximo candle. Informações de lucro do último dia (com indicador integrado IceFX ProfitInfo). Risco - informações b
FREE
FX Lot Size Calculator MT4
Mohamed Abdelmaaboud
Utilitários
As traders, we all know that risk management is the most important aspect of profitable trading. So, we need to determine the lot size, every time we need to open a new trade. The FX lot size calculator is a simple tool that will help you to determine your lot size easily without using any third-party service but you will be able to do that by your MetaTrader terminal. LIMITED TIME OFFER: 30$ FOR 10 ACTIVATION. Inputs: Maximum_Risk_Prc: To determine your preferred risk%. For example, if your ris
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilitários
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilitários
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de informação será útil para quem quer estar sempre atento à situação atual da conta. O indicador exibe dados como lucro em pontos, porcentagem e moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no período atual. VERSÃO MT5 -   Indicadores mais úteis Existem várias opções para colocar a linha de informação no gráfico: À direita do preço (corre atrás do preço); Como comentário (no canto superior esquerdo do gráfico); No canto selecionado da tela. Também é
FREE
ATR Pyramid
Darius Hans Lischka
Indicadores
ATR Pyramid ️: Seu ingresso para empilhar lucros mais altos que uma torre de Jenga com esteroides , transformando a volatilidade do mercado em uma festa de surfar tendências ‍️ e adicionar posições , onde apenas a primeira operação arrisca um wipeout , enquanto você protege o resto deslizando seu stop loss para cima como um elevador , criando uma zona de conforto que é o único caminho real para multiplicar sua conta forex mais rápido que um coelho no espresso !!! Atenção a t
FREE
Safety
Sergey Ermolov
5 (2)
Utilitários
Eu acho que todo mundo conhece a regra da Gestão de dinheiro como "cofre". Para aqueles que não estão cientes, o cofre envolve o fechamento de metade da posição depois que o lucro da transação foi igual ao tamanho da parada. Assim, mesmo que o preço se desdobre e pegue o stop, você não perderá dinheiro, porque exatamente o mesmo tamanho de lucro foi obtido ao fechar parte da posição anteriormente. O Safety Advisor tem apenas uma configuração-Um lote de fechamento. Deixando - o na posição 0, O
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicadores
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Currency Strength Meter Indicator mt4
David Muriithi
Indicadores
Have you ever wondered which currency is the strongest at any particular time? Or which currency pair is trending the most. Well, the currency strength meter helps with just that.  It compares  USD ,  EUR ,  AUD ,  CHF ,  GBP ,  CAD  and  NZD  depending on the timeline you have chosen in settings, and ranks them on the number of pips each has moved compared to the rest. N/B:   All currency charts of the above pairs must have loaded. You can do this by highlighting all major and minor currencies
FREE
Top Currency Strength
Madzhid Forgani
Indicadores
This indicator is one of the useful tools for traders who trade on currency pairs and based on the strength of each currency they can make a correct decision or confirmation in the positions.  It has been calculated for all the minor currency pairs supported by the broker and displays the values of the major currencies. These currencies are displayed horizontally or vertically according to the trader's config when executing the indicator. One of the trading strategies that can be used is to cho
FREE
Symbol Name Drawer
Ruslan Jakishev
Indicadores
Add indicator "Symbol Name Drawer " on chart. Indicator creates text object with name of current symbol. You can change symbols on chart and indicator automatically changes text. Free to use. Simple tool. If you have any suggestion you can write me about it in comments. I try to improve this tool in future versions. Thanks for using my indicator. If you want to order something special in mql4 or mql5 message.
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Utilitários
Profitstat é um indicador livre que varre o seu histórico e exibe-o no gráfico. A versão gratuita mostra o número de negócios e de lucro feitas no dia atual e anterior. Os dados são atualizados instantaneamente, logo quando uma negociação é fechada. Basta anexá-lo a qualquer gráfico e ele dá os dados da conta, independentemente da moeda do gráfico o período.
FREE
Trade Panel And Strategy Tester
Giuseppe Genovese
Utilitários
Market Order Management Utility and strategy Tester in one solution. The software is equipped with a simple and intuitive interface, with risk management in lots, but also in money or percentage. Management of the market position trough BE and split of the profit and monitoring of the profits in money and percentage. Also usable for MT4 BactTest system with 4 different speed.
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Utilitários
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
MQLTA Auto Close Demo
MQL4 Trading Automation
Utilitários
Auto Close is an expert advisor that can assist you with your money and risk management rules. The EA can monitor your Balance, Equity, Margin, Global Profit and Global Loss and alert you in case any of these reaches a specified threshold. This Demo Version has Notification and Close features disabled, full version can be found https://www.mql5.com/en/market/product/29141 How does it work? Load the Auto Close EA in the chart and set the parameters you want to keep monitored. If any of the risk
FREE
Magic Keyboard
Nabil Oukhouma
Utilitários
With the Magic Keyboard (MT4 Manager), you can transform your keyboard into a powerful trading tool. This innovative feature allows you to easily buy, sell, and close trades and move your stop loss to breakeven by simply pressing specific keys on your keyboard. Additionally, the tool automatically adds Stop Loss and Take Profit levels to buy and sell orders, streamlining your trading process effortlessly. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/133390?source=Site+Profile+Seller Key
Round Number By Pips
Nguyen Thanh Sang
5 (2)
Indicadores
Indicator draws Round Number lines by distance of pips. 1. You can enable / disable indicator to show / hide the lines. 2. You can set distance of pips between the lines. 3. You can edit the number of lines.  4. You can edit properties of lines by inputs (style (DASH, DOT, SOLID, ...) , width (1 for DASH, DOT, 2 is not for DASH, DOT, it only SOLID), color). When indicator is deleted from the chart, the lines will be removed.
FREE
SG InfoBox
Hleb Smoliar
Utilitários
The "InfoBox" utility is designed to display the presence of open orders, the number of lots, current profit and much more in one window. The version for the MT5 platform   is here . You've probably encountered a situation where you have an advisor that works on a currency pair, but information about its operation: - orders and their number, the size of the spread for the instrument, the volume of lots on the market, drawdown and much more - are scattered in different places of the terminal and
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indicadores
Objectivo principal: "Pin Bars" destina-se a detectar automaticamente barras de pinos nos gráficos dos mercados financeiros. Uma barra de pinos é uma vela com um corpo característico e uma cauda longa, que pode sinalizar uma reversão ou correção de tendência. Como funciona: o indicador analisa cada vela no gráfico, determinando o tamanho do corpo, cauda e nariz da vela. Quando uma barra de pinos correspondente a parâmetros predefinidos é detectada, o indicador marca-a no gráfico com uma seta p
FREE
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Indicadores
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Ind4 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.78 (9)
Indicadores
INFOPad é um painel de informações que cria informações sobre o par de moedas selecionado no terminal MetaTrader 4. Existem 5 funções deste indicador: Mostra a informação principal e principal sobre o símbolo selecionado: Pergunte BID, Spread, Stop Nível, Swap, Tick valor, Comissão preços; Mostra os alvos futuros do alvo do SL e do alvo do TP (o número de pontos do stop loss estabelecido e toma o lucro, a quantia em dólar); Mostra o lucro recebido pelos períodos: Hoje, Semana, Mês, Ano, Lucro t
FREE
Hogvid Chart Scale
David Richard Hinze
Utilitários
Do you want tidy and attractive charts? Let Hogvid Chart Scale help you! Chart Scale automatically scales the height of the chart to a configurable percentage of the total window height. This creates space at the top and bottom of the window for additional visual elements and increases clarity without having to manually adjust the vertical scaling which can be annoying, especially if you change the chart symbol frequently. The function can be activated and deactivated at any time with a simple
FREE
FFx Momentum
Eric Venturi-Bloxs
4 (1)
Indicadores
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
Not trading time
Mikhail Nazarenko
4 (2)
Indicadores
There are time periods in the market, when trading is highly likely to be unprofitable. This indicator warns you about such non-trading situations and helps you preserve your money and time. Parameters Remind about non-trading periods: Expiration week - remind about the expiration week Consumer index day - remind a day before the release of Consumer index day NON FARM - remind a day before the release of NON FARM Christmas - remind a day before Christmas New Year Days 25.12 - 15.01 - remind abo
FREE
FullMarginRiskGuardMT4
Seti Gautama Adi Nugroho
Utilitários
it is hard to do full margin strategy in MT4, because you cannot close all orders easily. Unlock the power of full margin trading with confidence using   FullMargin RiskGuard , a cutting-edge Expert Advisor (EA) designed specifically for beginner traders on the MetaTrader 5 platform. Inspired by the renowned trading style of Papip Celebes, this EA empowers users to execute full trade strategies while safeguarding their capital with advanced risk management features. Key Features: MaxFloatingLos
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitários
Apresentando o NAS100 Auto SL e TP Maker para MT4: Nunca mais perca a definição de StopLoss e TakeProfit com o nosso NAS100 Auto SL e TP Maker, um assistente indispensável para os traders que navegam no mercado Nasdaq 100 no MetaTrader 4. Esta ferramenta foi concebida para aqueles que procuram uma solução perfeita para automatizar a gestão dos níveis de StopLoss e TakeProfit. Caraterísticas principais: Automação sem esforço: Monitoriza automaticamente as transacções Nasdaq 100 sem StopLoss e/ou
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT4 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o Local Trade Copier EA MT4 oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas necess
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação - Instruções para a aplicação - Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características adicionais
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitários
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Ele copia negociações, posições e pedidos em forex de qualquer conta. É uma das melhores copiadoras comerciais  MT4 - MT4, MT5 - MT4 para a versão COPYLOT MT4  (ou MT4 - MT5 MT5 - MT5 para a versão COPYLOT MT5 ). Versão MT5 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Versão da copiadora para o terminal MetaTrader 5 ( МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5 ) -  Copylot Cli
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitários
O MT4 para Telegram Signal Provider é uma ferramenta fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais para o Telegram, transformando sua conta em um provedor de sinais. O formato das mensagens é totalmente personalizável! No entanto, para uso simples, você também pode optar por um modelo predefinido e habilitar ou desabilitar partes específicas da mensagem. [ Demonstração ]   [ Manual ] [ Versão MT5 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Conf
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitários
Trade Copier é um utilitário profissional projetado para copiar e sincronizar negociações entre contas de negociação. A cópia ocorre da conta / terminal do fornecedor para a conta / terminal do destinatário, instalada no mesmo computador ou vps. Antes de comprar, você pode testar a versão demo em uma conta demo. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Principais funcionalidades e benefícios: Suporta a cópia de MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, incluindo contas "MT5 netting". Os mod
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitários
Copie sinais de qualquer canal do qual você seja membro (   sem a necessidade de um Token de Bot ou Permissões de Administrador  diretamente para o seu MT4. Foi projetado com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demo  | Versão MT5 | Versão Telegram Se quiser experimentar uma demonstração, vá p
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitários
Veja instantaneamente o seu histórico de negociações fechadas por dia e semana, as suas negociações abertas atuais e a exposição forex num gráfico! Utilize o mapa de calor para identificar operações lucrativas e onde está o seu drawdown atual dentro do seu portfólio de negociação. Botões de fecho rápido Utilize os botões de fecho rápido para fechar todas as operações num único símbolo, fechar operações individuais por completo ou obter lucros ou perdas parciais com o clique de um botão. Chega
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (59)
Utilitários
Painel de negociação para negociação em 1 clique.  Trabalhando com posições e pedidos!  Negociar a partir do gráfico ou do teclado. Usando nosso painel de negociação, você pode negociar com um clique no gráfico e realizar operações de negociação 30 vezes mais rápido do que o controle MetaTrader padrão. Cálculos automáticos de parâmetros e funções que tornam a vida mais fácil para um trader e ajudam-no a conduzir suas atividades de trading com muito mais rapidez e conveniência. Dicas gráficas e i
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitários
Custom Alerts: Monitore vários mercados e não perca nenhuma oportunidade importante Visão geral Custom Alerts é uma solução dinâmica para traders que desejam monitorar configurações potenciais em vários instrumentos a partir de um único local. Integrando dados de nossas ferramentas principais — como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — o Custom Alerts notifica automaticamente sobre movimentos importantes do mercado, sem a necessidade de alternar entre diversos gráficos ou pe
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Cópia Gato MT4) não é apenas um simples copiador local de operações; é uma estrutura completa de gestão de risco e execução, projetada para os desafios atuais do trading. Desde desafios de prop firms até a gestão de contas pessoais, adapta-se a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e tratamento avançado das operações. O copiador funciona tanto no modo Master (emissor) quanto no modo Slave (receptor), sincr
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 4. Suporte multilíngue. Vers
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitários
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitários
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitários
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on you
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
Utilitários
Este gerenciador de negociação 2 em 1 é ideal para negociar breakouts de velas. Pode custar a média de uma negociação colocando ordens de limite adicionais em pullbacks. Isso garante que você obtenha o melhor preço em todas as suas posições e um RR mais alto em suas vitórias. O risco é calculado pela altura da vela fechada mais recentemente. Os botões do assistente comercial ajudam a gerenciar todos os pedidos feitos manualmente. Use-o com qualquer método de entrada; ação de preço ou indicador
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitários
O Expert Advisor   repete   negociações e posições um número predefinido de vezes em sua conta   MetaTrader 4   . Ele copia todas as negociações abertas manualmente ou por outro Expert Advisor. Copia sinais e aumenta muito a partir de sinais   ! Aumenta o lote de outros EAs. As seguintes funções são suportadas: lote personalizado para negociações copiadas, Stop Loss de cópia, Take Profit, uso de stop móvel. Versão MT5 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar     Como obter ar
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilitários
Basket EA MT4 é uma poderosa ferramenta de realização de lucros e um sistema abrangente de proteção de conta, tudo combinado em uma solução simples e fácil de usar. Seu objetivo principal é oferecer controle completo sobre o lucro e perda global da sua conta, gerenciando todas as posições abertas a nível de cesta, e não individualmente. O EA oferece uma gama completa de recursos a nível de cesta, incluindo take profit, stop loss, break even e trailing stop. Esses recursos podem ser configurados
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitários
"Grid Manual" é um painel comercial para trabalhar com uma grade de ordens. O utilitário é universal, possui configurações flexíveis e uma interface intuitiva. Ele trabalha com uma grade de ordens não apenas na direção da média das perdas, mas também na direção do aumento dos lucros. O trader não precisa criar e manter uma grade de ordens, tudo será feito pelo ""Grid Manual". Basta abrir um orden e o "Grid manual" criará automaticamente uma grade de ordens para ele e trabalhará com ele até que s
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilitários
O SAFETYLOCK é a ferramenta essencial para traders que desejam proteger suas operações contra bruscas reversões de mercado. Ele automaticamente define uma ordem oposta para cada posição já aberta, criando uma camada adicional de segurança para sua estratégia. Quando um trader ou um Expert Advisor (EA) abre uma posição, o SAFETYLOCK gera uma ordem pendente oposta (hedge). Caso a posição entre em território negativo, essa ordem pendente é ativada, criando um bloqueio eficaz e minimizando possíve
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilitários
Fechar posições no MetaTrader 4 ao atingir o lucro/perda total com a função de trailing de lucro. Você pode habilitar as paradas virtuais (ordem separada) , Calcular e fechar as posições de COMPRA e VENDA separadamente (COMPRA e VENDA separadas) , Fechar e calcular todos os símbolos ou apenas o símbolo atual (todos os símbolos) , Ativar trailing de lucro (Trailing Profit) , Fechar ao atingir um total de lucros ou perdas em moeda de depósito, pontos ou % do saldo. O aplicativo foi projetado para
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitários
Auxiliar de Média - Este tipo de instrumento auxiliar de negociação ajudará você a calcular a média de suas posições anteriormente não lucrativas usando duas técnicas: média padrão hedge com posterior abertura de posições conforme a tendência O utilitário tem a capacidade   de classificar várias posições abertas em diferentes direções ao mesmo tempo, tanto para compra quanto para venda. Por exemplo, você abriu uma posição para venda e a segunda para compra, e ambas não são lucrativas, ou uma est
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitários
O Risk/Reward Tool é um Expert Advisor de nível profissional projetado para revolucionar a forma como você planeja, visualiza e executa operações no MetaTrader 4. Seja você um trader discricionário que valoriza a gestão precisa de risco ou um desenvolvedor de estratégias que precisa testar configurações de trading visualmente, esta ferramenta fornece tudo o que você precisa em uma interface elegante e intuitiva. Diferente das calculadoras de posição básicas, o Risk/Reward Tool combina planejamen
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Hedge Trade
Mothusi Malau
1 (1)
Utilitários
️ Hedge Trade — Smart Fixed-Offset Hedging EA Turn adverse moves into controlled recovery cycles. Hedge Trade is a professional-grade MetaTrader 4 Expert Advisor that protects any open trade by automatically placing and managing one intelligent hedge order. It’s built for traders who prefer to open their own base position but want an automated, disciplined hedging system to manage drawdown and capture counter-moves — safely, transparently, and without martingale. Key Features Automatic Hedg
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilitários
Proteja seu capital de trading com facilidade Proteger seu capital é tão importante quanto fazê-lo crescer. O KT Equity Protector é seu gerente pessoal de risco, monitorando continuamente a equidade da sua conta e intervindo automaticamente para evitar perdas ou garantir lucros ao fechar todas as ordens ativas e pendentes quando os níveis de lucro ou prejuízo predefinidos forem atingidos. Chega de decisões emocionais ou adivinhações — apenas proteção confiável do capital funcionando incansavelme
Mais do autor
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Olá, traders! Há muito tempo, enquanto fazia uma transmissão no YouTube, descobri uma estratégia de grade poderosa da Expert4x. Como entusiasta do comércio forex e programador MQL4/5, desenvolvi um Expert Advisor com base na estratégia e tenho usado o EA desde então. Estou a disponibilizar o EA aqui para todos vocês como uma forma de contribuir para a comunidade de trading. Assista ao vídeo abaixo, onde a estratégia é explicada. MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867 RECOME
FREE
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Olá, traders! Há muito tempo, enquanto fazia uma transmissão no YouTube, descobri uma estratégia de grade poderosa da Expert4x. Como entusiasta do comércio forex e programador MQL4/5, desenvolvi um Expert Advisor com base na estratégia e tenho usado o EA desde então. Estou a disponibilizar o EA aqui para todos vocês como uma forma de contribuir para a comunidade de trading. Assista ao vídeo abaixo, onde a estratégia é explicada. Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145866 RECOMEN
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
CALCULE O TAMANHO DO SEU LOTE AQUI MESMO NO METATRADER!!! Olá, traders. É um trader focado em gestão de risco? Se sim, então esta ferramenta é para si. O meu nome é Ibrahim e desenvolvi uma ferramenta que o pode ajudar a calcular o tamanho do seu lote com base na sua percentagem de risco em relação ao saldo da sua conta. Esta ferramenta também pode ajudá-lo a calcular o tamanho do seu lote se tiver um valor absoluto que deseja arriscar, em vez de especificar o seu risco em percentagem. Por exe
FREE
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
Olá Traders! Desenvolvi uma ferramenta para os traders que utilizam o ATR (Average True Range) para determinar o Stop Loss e o Take Profit das suas operações. Com este indicador, pode facilmente definir o Stop Loss e o Take Profit com o multiplicador da sua escolha. Para o utilizar, ajuste o Período do ATR de acordo com o seu estilo de negociação e, em seguida, ajuste os Multiplicadores de Stop Loss e Take Profit conforme necessário. Bons negócios! Boa sorte e bons negócios!!!
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Ganhe muito enquanto negoceia de forma inteligente! Se deseja aumentar o seu património líquido sem stress, este sistema totalmente automatizado, versátil e adaptável, o «AI GOLD ATM», foi feito para si. A sua função é ajudá-lo a negociar o par XAUUSD com precisão, utilizando um sistema inteligente que se adapta ao mercado para que nunca perca oportunidades lucrativas. Preço de lançamento = $299 Preço real = $1499 O AI GOLD ATM usa algoritmos avançados para identificar negociações de alta pr
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
A MEDIDA DEFENSIVA DAS SUAS ESTRATÉGIAS DE GANHO DE LUCRO! Como disse o Mestre Sun Tzu: A segurança contra a derrota implica táticas defensivas; a capacidade de derrotar o inimigo significa assumir a ofensiva. Quer deixar de ter perdas ridículas devido a falhas causadas pelos seus Expert Advisors (EA)? Quer acompanhar os seus ganhos e perdas e levar a gestão de risco a sério? Antes de adquirir a sua próxima conta em uma empresa de prop trading ou o seu próximo Expert Advisor, espere um pouco.
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Ganhe muito enquanto negoceia de forma inteligente! Se deseja aumentar o seu património líquido sem stress, este sistema totalmente automatizado, versátil e adaptável, o «AI GOLD ATM», foi feito para si. A sua função é ajudá-lo a negociar o par XAUUSD com precisão, utilizando um sistema inteligente que se adapta ao mercado para que nunca perca oportunidades lucrativas. Preço de lançamento = $299 Preço real = $1499 MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981 O AI GOLD ATM usa
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Olá, traders! É o tipo de trader que confia nas suas entradas, mas acaba por ser alvo de ataques de stop loss? As suas análises têm mais de 70% de precisão, mas as suas operações atingem frequentemente o stop loss devido a estes ataques ou manipulações de mercado? Se sim, chegou a hora de assumir o controlo! Com esta ferramenta, poderá realizar todas as suas operações com precisão, sem preocupações. Permite ainda que acompanhe as suas posições e garanta os seus lucros até que o mercado decida i
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
A MEDIDA DEFENSIVA DAS SUAS ESTRATÉGIAS DE GANHO DE LUCRO! Como disse o Mestre Sun Tzu: A segurança contra a derrota implica táticas defensivas; a capacidade de derrotar o inimigo significa assumir a ofensiva. Quer deixar de ter perdas ridículas devido a falhas causadas pelos seus Expert Advisors (EA)? Quer acompanhar os seus ganhos e perdas e levar a gestão de risco a sério? Antes de adquirir a sua próxima conta em uma corretora ou o seu próximo Expert Advisor, espere um pouco. Primeiro, para
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Olá, traders! É o tipo de trader que confia nas suas entradas, mas acaba por ser alvo de ataques de stop loss? As suas análises têm mais de 70% de acerto, mas as suas operações geralmente atingem o stop loss devido a estes ataques ou manipulações de mercado? Se sim, chegou a hora de assumir o controlo! Com esta ferramenta, poderá realizar todas as suas operações corretas sem preocupações. Ajuda-o também a acompanhar as suas posições e a garantir os seus lucros até que o mercado decida inverter
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário