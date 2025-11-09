Position Size Calculator PRO MT5
- 지표
- Prime Horizon
- 버전: 2.10
- 업데이트됨: 29 12월 2025
- 활성화: 10
Position Size Calculator PRO MT5 (v2.1)
Position Size Calculator PRO는 MetaTrader 5용 리스크 관리 지표로, 1회 트레이드 리스크, Stop Loss 거리, 그리고 심볼 사양(tick value, tick size, 최소/최대/스텝 거래량, 증거금)을 기반으로 최적의 포지션 사이즈(lot size)를 자동 계산합니다.
본 제품은 주문을 실행하지 않으며 포지션을 관리하지 않습니다. 진입 전 계산 실수를 줄이고 money management를 표준화하기 위한 의사결정 보조 도구입니다.
차트에 표시되는 내용
- 리스크 설정에 따른 추천 lot size
- Entry / Stop Loss / Take Profit 레벨 및 pips/points 거리
- 추정 리스크(계좌 통화 및 %)와 SL 도달 시 잠재 손실
- Take Profit 및 잠재 수익, Risk/Reward(R:R) 비율
- 필요 증거금 및 증거금 수준(브로커 제공 여부에 따라 다름)
- 추정 손익분기점(break-even) 가격(스프레드 고려)
- 마우스로 드래그 가능한 SL/TP 시각적 존(즉시 재계산)
사용 예시
- 심볼을 선택하고 트레이드 셋업을 준비합니다.
- 리스크를 설정합니다(잔고 % 또는 고정 금액).
- 방향을 BUY 또는 SELL로 선택합니다.
- Stop Loss를 설정합니다(ATR 자동 또는 SL 존 드래그로 수동).
- Take Profit을 설정합니다(R:R 자동 계산 또는 TP 존 드래그로 수동).
- MT5에서 주문을 열 때 표시된 lot size를 사용합니다.
주요 기능
- 리스크 %, 고정 금액 또는 고정 lot 기반 lot size 계산
- ATR(기간 + 배수) 기반 Stop Loss 또는 수동 Stop Loss
- 목표 Risk/Reward(R:R) 기반 자동 Take Profit 또는 수동 Take Profit
- 차트 패널의 빠른 버튼: BUY/SELL, Risk %, R:R, ATR, Zones ON/OFF, Reset
- 고해상도 화면 지원(DPI 스케일링) 및 패널 최소화/표시 버튼(v2.1)
주요 입력값(Inputs)
- Risk Management: InpRiskPercent(리스크 %), MaxRiskAmount(고정 금액), UseFixedLotSize(고정 lot), FixedLotSize(lot 값)
- Trade Direction: InpIsBuyDirection(초기 방향)
- Calculation Mode: CalculationTimeframe(ATR 타임프레임), ManualEntryPrice(수동 진입가), ATR_Period(기간), InpATR_Multiplier(배수)
- Risk/Reward: CalculateRR(TP 자동), InpTargetRR(목표 R:R)
- Visual: InpShowZones, ShowPriceLabels, LineWidth, EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor
- Panel: ShowPanel, PanelX, PanelY, InpStartMinimized, InpDPIScale, InpFontAdjust, BaseFontSize
- Options: ShowAccountInfo, ShowMarginInfo, ShowRiskReward, ShowBreakEven
지원 마켓 및 타임프레임
- Forex, 지수, CFD, 원자재(브로커 제공 상품에 따라 다름)
- MT5에서 지원하는 모든 타임프레임과 호환
v2.1 업데이트
- 고해상도 화면용 DPI 스케일링 수정
- 폰트 크기 조정
- 패널 최소화/표시 버튼(+/−)
사용자 가이드 및 지원
PDF 사용자 가이드(입력값, 사용 예시)는 구매자 요청 시 MQL5 메시지를 통해 제공할 수 있습니다. 지원 및 업데이트는 MQL5를 통해 진행됩니다.
면책 조항
본 지표는 의사결정 보조 도구입니다. 트레이딩에는 손실 위험이 있습니다. 실계좌 사용 전 데모 계정에서 테스트하고, 적절한 리스크 관리를 적용하십시오.