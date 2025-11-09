Position Size Calculator PRO MT5 (v2.1)

Position Size Calculator PRO는 MetaTrader 5용 리스크 관리 지표로, 1회 트레이드 리스크, Stop Loss 거리, 그리고 심볼 사양(tick value, tick size, 최소/최대/스텝 거래량, 증거금)을 기반으로 최적의 포지션 사이즈(lot size)를 자동 계산합니다.

본 제품은 주문을 실행하지 않으며 포지션을 관리하지 않습니다. 진입 전 계산 실수를 줄이고 money management를 표준화하기 위한 의사결정 보조 도구입니다.

차트에 표시되는 내용

리스크 설정에 따른 추천 lot size

Entry / Stop Loss / Take Profit 레벨 및 pips/points 거리

추정 리스크(계좌 통화 및 %)와 SL 도달 시 잠재 손실

Take Profit 및 잠재 수익, Risk/Reward(R:R) 비율

필요 증거금 및 증거금 수준(브로커 제공 여부에 따라 다름)

추정 손익분기점(break-even) 가격(스프레드 고려)

마우스로 드래그 가능한 SL/TP 시각적 존(즉시 재계산)

사용 예시

심볼을 선택하고 트레이드 셋업을 준비합니다. 리스크를 설정합니다(잔고 % 또는 고정 금액). 방향을 BUY 또는 SELL로 선택합니다. Stop Loss를 설정합니다(ATR 자동 또는 SL 존 드래그로 수동). Take Profit을 설정합니다(R:R 자동 계산 또는 TP 존 드래그로 수동). MT5에서 주문을 열 때 표시된 lot size를 사용합니다.

주요 기능

리스크 %, 고정 금액 또는 고정 lot 기반 lot size 계산

ATR(기간 + 배수) 기반 Stop Loss 또는 수동 Stop Loss

목표 Risk/Reward(R:R) 기반 자동 Take Profit 또는 수동 Take Profit

차트 패널의 빠른 버튼: BUY/SELL, Risk %, R:R, ATR, Zones ON/OFF, Reset

고해상도 화면 지원(DPI 스케일링) 및 패널 최소화/표시 버튼(v2.1)

주요 입력값(Inputs)

Risk Management : InpRiskPercent(리스크 %), MaxRiskAmount(고정 금액), UseFixedLotSize(고정 lot), FixedLotSize(lot 값)

: InpRiskPercent(리스크 %), MaxRiskAmount(고정 금액), UseFixedLotSize(고정 lot), FixedLotSize(lot 값) Trade Direction : InpIsBuyDirection(초기 방향)

: InpIsBuyDirection(초기 방향) Calculation Mode : CalculationTimeframe(ATR 타임프레임), ManualEntryPrice(수동 진입가), ATR_Period(기간), InpATR_Multiplier(배수)

: CalculationTimeframe(ATR 타임프레임), ManualEntryPrice(수동 진입가), ATR_Period(기간), InpATR_Multiplier(배수) Risk/Reward : CalculateRR(TP 자동), InpTargetRR(목표 R:R)

: CalculateRR(TP 자동), InpTargetRR(목표 R:R) Visual : InpShowZones, ShowPriceLabels, LineWidth, EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor

: InpShowZones, ShowPriceLabels, LineWidth, EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor Panel : ShowPanel, PanelX, PanelY, InpStartMinimized, InpDPIScale, InpFontAdjust, BaseFontSize

: ShowPanel, PanelX, PanelY, InpStartMinimized, InpDPIScale, InpFontAdjust, BaseFontSize Options: ShowAccountInfo, ShowMarginInfo, ShowRiskReward, ShowBreakEven

지원 마켓 및 타임프레임

Forex, 지수, CFD, 원자재(브로커 제공 상품에 따라 다름)

MT5에서 지원하는 모든 타임프레임과 호환

v2.1 업데이트

고해상도 화면용 DPI 스케일링 수정

폰트 크기 조정

패널 최소화/표시 버튼(+/−)

사용자 가이드 및 지원

PDF 사용자 가이드(입력값, 사용 예시)는 구매자 요청 시 MQL5 메시지를 통해 제공할 수 있습니다. 지원 및 업데이트는 MQL5를 통해 진행됩니다.

면책 조항

본 지표는 의사결정 보조 도구입니다. 트레이딩에는 손실 위험이 있습니다. 실계좌 사용 전 데모 계정에서 테스트하고, 적절한 리스크 관리를 적용하십시오.