El XAUUSD Divergence Pro es una herramienta especializada de análisis técnico diseñada específicamente para los operadores de oro. Este indicador funciona en una ventana independiente y ofrece una perspectiva única de la dinámica del mercado comparando la fuerza relativa del XAUUSD con un índice del USD calculado a medida.

La herramienta muestra dos líneas principales que representan indicadores de impulso tanto para el oro como para el dólar estadounidense, con un histograma que destaca visualmente los patrones de divergencia significativos entre ellos. Estas señales de divergencia se filtran mediante un mecanismo de umbral ajustable para garantizar que sólo se capten los movimientos significativos del mercado.

Los operadores pueden supervisar la relación entre la fortaleza del oro y la del dólar mediante barras de histograma codificadas por colores que indican posibles escenarios alcistas o bajistas. El indicador incluye un completo sistema de alertas que puede notificar a los usuarios la aparición de divergencias significativas mediante alertas en la plataforma, notificaciones emergentes o alertas por correo electrónico en función de las preferencias del usuario.

Entre sus características adicionales se incluyen un seguimiento ampliado de las horas de negociación optimizado para las características únicas del mercado del oro y parámetros de cálculo configurables para adaptarse a diferentes estilos de negociación. La herramienta está diseñada para ayudar a identificar posibles cambios de tendencia y de fuerza entre el oro y el dólar estadounidense, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones en el mercado de metales preciosos.