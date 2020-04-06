Index Reversal PRO EA

Asesor experto con lógica de reversión: cuando la apertura se produce fuera del rango de la sesión estadounidense anterior y el precio vuelve a caer dentro del rango, puede abrir una operación en la dirección del retorno con un objetivo en el extremo opuesto de la sesión anterior.

Operación

  • Apertura fuera de la banda anterior.

  • Entrada en la primera reentrada o en el cierre de confirmación dentro de la banda.

  • Take profit: extremo opuesto de la sesión anterior.

  • Stop loss: porcentaje del take profit, con posibilidad de límite en función de la volatilidad.

  • Filtros opcionales: media móvil, Ichimoku.

  • Controles: spread, deslizamiento; gestión porcentual de la posición de riesgo.

Parámetros principales
Horas y definición de la sesión anterior; disparadores de entrada (primera reentrada/cierre de confirmación); modo TP/SL (porcentaje/volatilidad/valor fijo); filtros; gestión del riesgo; límites operativos; desplazamiento horario.

Notas
Especialmente indicado para días con apertura fuera de banda. Requiere alineación horaria del broker y pruebas previas.

Advertencia
Este producto no ofrece garantías de beneficios. Los ejemplos y resultados históricos o de backtest no representan la operativa real.

