Index Reversal PRO EA

Asesor experto con lógica de reversión: cuando la apertura se produce fuera del rango de la sesión estadounidense anterior y el precio vuelve a caer dentro del rango, puede abrir una operación en la dirección del retorno con un objetivo en el extremo opuesto de la sesión anterior.

Operación

Apertura fuera de la banda anterior.

Entrada en la primera reentrada o en el cierre de confirmación dentro de la banda.

Take profit: extremo opuesto de la sesión anterior.

Stop loss: porcentaje del take profit, con posibilidad de límite en función de la volatilidad.

Filtros opcionales: media móvil, Ichimoku.

Controles: spread, deslizamiento; gestión porcentual de la posición de riesgo.

Parámetros principales

Horas y definición de la sesión anterior; disparadores de entrada (primera reentrada/cierre de confirmación); modo TP/SL (porcentaje/volatilidad/valor fijo); filtros; gestión del riesgo; límites operativos; desplazamiento horario.

Notas

Especialmente indicado para días con apertura fuera de banda. Requiere alineación horaria del broker y pruebas previas.

Advertencia

Este producto no ofrece garantías de beneficios. Los ejemplos y resultados históricos o de backtest no representan la operativa real.