Index Reversal PRO EA
- Asesores Expertos
- Emanuele Giulivi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Asesor experto con lógica de reversión: cuando la apertura se produce fuera del rango de la sesión estadounidense anterior y el precio vuelve a caer dentro del rango, puede abrir una operación en la dirección del retorno con un objetivo en el extremo opuesto de la sesión anterior.
Operación
-
Apertura fuera de la banda anterior.
-
Entrada en la primera reentrada o en el cierre de confirmación dentro de la banda.
-
Take profit: extremo opuesto de la sesión anterior.
-
Stop loss: porcentaje del take profit, con posibilidad de límite en función de la volatilidad.
-
Filtros opcionales: media móvil, Ichimoku.
-
Controles: spread, deslizamiento; gestión porcentual de la posición de riesgo.
Parámetros principales
Horas y definición de la sesión anterior; disparadores de entrada (primera reentrada/cierre de confirmación); modo TP/SL (porcentaje/volatilidad/valor fijo); filtros; gestión del riesgo; límites operativos; desplazamiento horario.
Notas
Especialmente indicado para días con apertura fuera de banda. Requiere alineación horaria del broker y pruebas previas.
Advertencia
Este producto no ofrece garantías de beneficios. Los ejemplos y resultados históricos o de backtest no representan la operativa real.