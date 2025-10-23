Index Reversal PRO EA
- Experts
- Emanuele Giulivi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
L’Expert Advisor implementa una logica di inversione: se l’apertura avviene fuori dalla fascia della sessione USA precedente e il prezzo rientra nella fascia, può aprire una posizione nella direzione del rientro con obiettivo sull’estremo opposto della sessione precedente.
Funzionamento
-
Rilevazione di apertura fuori dalla fascia della sessione precedente.
-
Ingresso al primo rientro o alla chiusura di conferma all’interno della fascia.
-
Take profit: estremo opposto della sessione precedente.
-
Stop loss: percentuale del take profit con possibilità di limite basato sulla volatilità.
-
Filtri opzionali: media mobile, Ichimoku
-
Controlli: spread e slippage; gestione posizione per rischio percentuale
Parametri principali
Orari e definizione della sessione precedente; trigger di ingresso (primo rientro/chiusura di conferma); modalità di TP/SL; filtri; gestione del rischio; limiti operativi; offset orario.
Note
Adatto a giornate con apertura fuori fascia. Richiede allineamento orario del broker e test preliminari.
Avvertenza
Questo prodotto non fornisce garanzie di profitto. Esempi e risultati storici o di backtest non rappresentano operatività reale.