The SMP Wizard

Dies ist ein ziemlich komplexer EA, der einen MACD für eine Long-Position (80%) und einen RSI für eine Short-Position verwendet. Da der SMP ein sehr bullischer Index ist, ist Long die allgemeine Präferenz.

Dies nahm mich über 100 Stunden Design, Testen, Re-Tests und Robustheit Analyse.

Beim Aufbau des Prozesses habe ich eine MACD-Vorlage verwendet, die sich beim manuellen Handel bewährt hat, und sie algorithmisch angewendet.

Dann habe ich maschinelles Lernen für Daten aus den Jahren 2015-2020 verwendet, um sie zu optimieren und auch eine Short-Option mit Zufallsvariablen zu erstellen.

Wie Sie in Backtests sehen können (Fühlen Sie sich frei, Ihre eigenen zu tun) Es ist eine sehr starke Strategie, vor allem circa 2020 (Außerhalb der Daten wurde es in erstellt).

Ich habe auch Montecarlo- und Walk-Forward-Matrix-Tests durchgeführt, um diese Version über 100 anderen Versionen vorzuziehen. Wenn Sie nicht sicher sind, was das alles bedeutet, dann kopieren Sie es und fügen Sie es in chatgpt ein.

Kurz gesagt, es sieht vielversprechend aus.

BITTE LESEN:

Dieser EA ist eher für den Swing-Handel als für das klassische Day-Trading gedacht. Einige Trades werden für eine lange Zeit gehalten und dies ist die Art von EA, die Sie für Monate verlassen müssen und nicht überwachen oder sich Sorgen machen. Er wird Ihnen wahrscheinlich kein Vermögen einbringen, aber in einem unkorrelierten Portfolio mit anderen EAs kann er sehr wertvoll sein.


Wenn Sie diesen EA kaufen, gebe ich Ihnen auch 2 andere EAs kostenlos, so dass Sie beginnen können, Ihr eigenes Portfolio zu einem guten Preis aufzubauen.

Ich werde den Preis um 20 USD für jede 2 Verkäufe erhöhen.

Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir.

Viel Spaß!

