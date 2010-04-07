The SMP Wizard

Este es un EA bastante complejo que utiliza un MACD para ir largo (80%) y RSI para ir corto. Como SMP es un índice muy alcista, largo es la preferencia general.

Esto me tomó más de 100 horas de diseño, pruebas, re pruebas y análisis de robustez.

Proceso de construcción, utilicé una plantilla MACD que he visto funcionar en el trading manual y la apliqué algorítmicamente.

Luego usé machine learning para datos de 2015-2020 para optimizar y también crear una opción corta usando variables aleatorias.

Como se puede ver en backtests (Siéntase libre de hacer su propio) Es una estrategia muy fuerte, especialmente alrededor de 2020 (Fuera de los datos que fue creado en).

También he hecho montecarlo y caminar hacia adelante pruebas de matriz para elegir esta versión sobre otras 100 versiones. Si usted no está seguro de lo que todo lo que significa, a continuación, copiar y pegar todo esto en chatgpt.

En resumen, parece prometedor.

POR FAVOR LEA:

Este EA es más para Swing trading que para day trading clásico. Algunas operaciones se mantienen durante mucho tiempo y este es el tipo de EA que necesita para dejar durante meses y no supervisar o preocuparse. Probablemente no le hará ganar una fortuna, pero en una cartera no correlacionada con otros EAs, puede ser muy valioso.


Si usted compra este EA, también le daré otros 2 EAs de forma gratuita, lo que le permite comenzar a construir su propia cartera a un buen precio.

Aumentaré el precio en 20 USD por cada 2 ventas.

Cualquier pregunta, envíeme un mensaje.

Que lo disfrutes.

