OrderFlow Vision - Visualisierung der institutionellen Marktstruktur

OrderFlow Vision ist ein Smart Money Concepts (SMC) Indikator, der entwickelt wurde, um institutionelle Preisstrukturen automatisch zu erkennen und direkt auf dem Chart anzuzeigen.

Er identifiziert und markiert Order Blocks, Fair Value Gaps (FVGs), Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) in Echtzeit und hilft Händlern zu verstehen, wie sich der Preis in Relation zu Liquidität, Ungleichgewichten und strukturellen Verschiebungen bewegt Der Indikator funktioniert über alle Symbole und Zeitrahmen hinweg und bietet eine saubere, genaue Darstellung der von institutionellen Händlern verwendeten Marktstruktur.

Hauptmerkmale

1. Automatische Orderblock-Erkennung

Identifiziert bullische und bearische Orderblöcke auf Basis der Swing-Struktur und der Fibonacci-Validierung.

Zeichnet saubere visuelle Boxen auf dem Chart, um institutionelle Nachfrage- und Angebotszonen zu markieren.

2. Fair Value Gap (FVG) Erkennung

Erkennt Preisungleichgewichte zwischen aufeinanderfolgenden Kerzen und hebt nicht gefüllte Lücken hervor.

Hilft Händlern bei der Identifizierung potenzieller Retracement- oder Abschwächungszonen.

3. Strukturbruch (BOS) und Charakterwechsel (CHOCH)

Erkennt Strukturbrüche und Charakterwechsel automatisch.

Zeigt klare Chartmarkierungen an, um Trendfortsetzungen oder Umkehrpunkte zu signalisieren.

4. Konfigurierbare Eingaben

Einstellbare Swing-Periode zur Strukturbestätigung.

Option zur individuellen Aktivierung oder Deaktivierung der BOS-, CHOCH- und FVG-Erkennung.

Anpassbare Farbeinstellungen für alle Elemente.

Fibonacci-Retracement-Validierung, um schwächere Orderblöcke herauszufiltern.

Benutzerdefinierte maximale Anzahl der zu scannenden Bars für optimierte Leistung.

5. Saubere visuelle Ausgabe

Zeichnet nicht-aufdringliche Rechtecke und Marker direkt auf dem Preisdiagramm.

Sorgt für ein übersichtliches und professionelles Erscheinungsbild, das für alle Chartstile geeignet ist.

Eingabe-Parameter

Parameter Beschreibung Umschwung-Zeitspanne Legt fest, wie viele Balken zur Bestätigung von Swing-Punkten verwendet werden. Fib_Trade_Level Legt das Fibonacci-Retracement-Level fest, das zur Validierung von Orderblöcken verwendet wird. BullOB_Farbe Farbe der bullischen Orderblockzonen. BearOB_Farbe Farbe der Zonen für bärische Orderblöcke. FVG_Farbe Farbe zur Hervorhebung von Fair Value Gaps. BOS_Farbe Farbe für Break of Structure-Markierungen. CHOCH_Farbe Farbe für Markierungen für Zeichenwechsel. Zeige_FVG Aktiviert oder deaktiviert die Erkennung von Fair Value Gaps. Zeigen_BOS Aktiviert oder deaktiviert die Erkennung von Strukturbrüchen. Zeigen_CHOCH Aktiviert bzw. deaktiviert die Erkennung von Zeichenwechseln. MaxBarsToScan Begrenzt die Anzahl der verarbeiteten Takte für eine bessere Leistung.





Wie wird es verwendet?

Verbinden Sie OrderFlow Vision mit einem beliebigen Chart und Zeitrahmen. Passen Sie die Swing-Periode und die visuellen Einstellungen an Ihre Präferenzen an. Beobachten Sie die automatisch gezeichneten Strukturelemente: Orderblöcke (grüne/rote Rechtecke)

Fair Value Gaps (goldene Zonen)

BOS- und CHOCH-Labels (blau/orange Linien) Nutzen Sie diese Zonen und Strukturverschiebungen, um institutionelle Verzerrungen, Retracement-Bereiche und potenzielle Umkehrungen zu bestimmen.

Praktische Anwendungen

Identifizieren Sie institutionelle Nachfrage- und Angebotszonen für Ein- und Ausstiege.

Bestätigen Sie strukturelle Brüche, bevor Sie Trades platzieren.

Erkennen Sie potenzielle Liquiditätseinbrüche und Umkehrungen von Smart Money.

Kombinieren Sie mit Ihrer eigenen Bestätigungslogik wie Kerzenmuster oder Volumenanalyse.

Warum OrderFlow Vision wählen?

Implementiert die Strukturlogik echter Smart Money-Konzepte.

Visualisiert die institutionelle Preisbewegung klar und präzise.

Kein erneutes Zeichnen nach der Bestätigung der Struktur.

Leichtgewichtig und stabil, geeignet für Multi-Timeframe-Analysen.

Bietet Händlern ein komplettes Bild des Marktflusses, ohne dass eine manuelle Zeichnung erforderlich ist.

OrderFlow Vision bietet Händlern die gleiche strukturelle Klarheit, die Institutionen für das Management von Liquidität und Trendübergängen nutzen.

Es wurde für ernsthafte Händler entwickelt, die echte Marktabsichten sehen wollen, nicht nur Preisbewegungen.