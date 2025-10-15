OrderFlow Vision - Visualizador de la estructura del mercado institucional

OrderFlow Vision es un indicador de Smart Money Concepts (SMC) diseñado para detectar y visualizar automáticamente la estructura de precios institucional directamente en el gráfico.

Identifica y marca los Bloques de Órdenes, las Brechas de Valor Justo (FVGs), las Rupturas de Estructura (BOS) y los Cambios de Carácter (CHOCH) en tiempo real, ayudando a los operadores a entender cómo se mueve el precio en relación con la liquidez, los desequilibrios y los cambios estructurales.El indicador funciona en todos los símbolos y marcos temporales, proporcionando una representación limpia y precisa de la estructura del mercado utilizada por los operadores institucionales.

Características principales

1. Detección automática de bloques de órdenes

Identifica bloques de órdenes alcistas y bajistas basándose en la estructura de oscilación y la validación de Fibonacci.

Dibuja cuadros visuales limpios en el gráfico para marcar las zonas de oferta y demanda institucionales.

2. 2. Detección de la Brecha de Valor Justo (FVG)

Detecta desequilibrios de precios entre velas consecutivas y resalta los gaps no rellenados.

Ayuda a los operadores a identificar posibles zonas de retroceso o mitigación.

3. Ruptura de Estructura (BOS) y Cambio de Carácter (CHOCH)

Reconoce automáticamente las rupturas estructurales y los cambios de carácter.

Muestra marcadores gráficos claros para señalar puntos de continuación o inversión de tendencia.

4. Entradas configurables

Periodo de oscilación ajustable para la confirmación de la estructura.

Opción de activar o desactivar la detección de BOS, CHOCH y FVG individualmente.

Configuración de color personalizable para todos los elementos.

Validación de retroceso Fibonacci para filtrar los bloques de órdenes más débiles.

Número máximo de barras a escanear definido por el usuario para optimizar el rendimiento.

5. Salida visual limpia

Dibuja rectángulos y marcadores no intrusivos directamente en el gráfico de precios.

Mantiene una apariencia limpia y profesional adecuada para todos los estilos de gráficos.

Parámetros de entrada

Parámetro Descripción SwingPeriod Define cuántas barras se utilizan para confirmar los puntos de oscilación. Fib_Trade_Level Define el nivel de retroceso de Fibonacci utilizado para validar los bloques de órdenes. BullOB_Color Color de las zonas de bloques de orden alcistas. BearOB_Color Color de las zonas de bloqueo de órdenes bajistas. FVG_Color Color utilizado para resaltar los Fair Value Gaps. BOS_Color Color de los marcadores de ruptura de estructura. CHOCH_Color Color de los marcadores de cambio de carácter. Mostrar_FVG Activa o desactiva la detección de la brecha del valor justo. Mostrar_BOS Activa o desactiva la detección de rotura de estructura. Mostrar_CHOCH Activa o desactiva la detección de Cambio de Carácter. MaxBarsToScan Limita el número de barras procesadas para un mejor rendimiento.





Utilización

Adjunte OrderFlow Vision a cualquier gráfico y marco temporal. Ajuste el periodo de oscilación y la configuración visual a su gusto. Observe los elementos de estructura dibujados automáticamente: Bloques de órdenes (rectángulos verdes/rojos)

Gaps de valor razonable (zonas doradas)

Etiquetas BOS y CHOCH (líneas azules/naranjas) Utilice estas zonas y los desplazamientos de estructura para determinar el sesgo institucional, las zonas de retroceso y los posibles retrocesos.

Aplicaciones prácticas

Identifique las zonas de oferta y demanda institucionales para entradas y salidas.

Confirme las rupturas estructurales antes de realizar operaciones.

Detecte posibles acaparamientos de liquidez y retrocesos del dinero inteligente.

Combínelo con su propia lógica de confirmación, como patrones de velas o análisis de volumen.

Por qué elegir OrderFlow Vision

Implementa una verdadera lógica de estructura de Smart Money Concepts.

Visualiza el movimiento del precio institucional de forma clara y precisa.

No se repinta después de confirmar la estructura.

Ligero y estable, adecuado para el análisis de marcos temporales múltiples.

Proporciona a los operadores una imagen completa del flujo del mercado sin necesidad de dibujo manual.

OrderFlow Vision ofrece a los operadores la misma claridad estructural que utilizan las instituciones para gestionar la liquidez y las transiciones de tendencia.

Está diseñado para operadores serios que desean ver la intención real del mercado, no sólo el movimiento de los precios.