OrderFlow Vision

OrderFlow Vision - Visualizador de la estructura del mercado institucional

OrderFlow Vision es un indicador de Smart Money Concepts (SMC) diseñado para detectar y visualizar automáticamente la estructura de precios institucional directamente en el gráfico.
Identifica y marca los Bloques de Órdenes, las Brechas de Valor Justo (FVGs), las Rupturas de Estructura (BOS) y los Cambios de Carácter (CHOCH) en tiempo real, ayudando a los operadores a entender cómo se mueve el precio en relación con la liquidez, los desequilibrios y los cambios estructurales.El indicador funciona en todos los símbolos y marcos temporales, proporcionando una representación limpia y precisa de la estructura del mercado utilizada por los operadores institucionales.

Características principales

1. Detección automática de bloques de órdenes

  • Identifica bloques de órdenes alcistas y bajistas basándose en la estructura de oscilación y la validación de Fibonacci.

  • Dibuja cuadros visuales limpios en el gráfico para marcar las zonas de oferta y demanda institucionales.

2. 2. Detección de la Brecha de Valor Justo (FVG)

  • Detecta desequilibrios de precios entre velas consecutivas y resalta los gaps no rellenados.

  • Ayuda a los operadores a identificar posibles zonas de retroceso o mitigación.

3. Ruptura de Estructura (BOS) y Cambio de Carácter (CHOCH)

  • Reconoce automáticamente las rupturas estructurales y los cambios de carácter.

  • Muestra marcadores gráficos claros para señalar puntos de continuación o inversión de tendencia.

4. Entradas configurables

  • Periodo de oscilación ajustable para la confirmación de la estructura.

  • Opción de activar o desactivar la detección de BOS, CHOCH y FVG individualmente.

  • Configuración de color personalizable para todos los elementos.

  • Validación de retroceso Fibonacci para filtrar los bloques de órdenes más débiles.

  • Número máximo de barras a escanear definido por el usuario para optimizar el rendimiento.

5. Salida visual limpia

  • Dibuja rectángulos y marcadores no intrusivos directamente en el gráfico de precios.

  • Mantiene una apariencia limpia y profesional adecuada para todos los estilos de gráficos.

Parámetros de entrada

Parámetro Descripción
SwingPeriod Define cuántas barras se utilizan para confirmar los puntos de oscilación.
Fib_Trade_Level Define el nivel de retroceso de Fibonacci utilizado para validar los bloques de órdenes.
BullOB_Color Color de las zonas de bloques de orden alcistas.
BearOB_Color Color de las zonas de bloqueo de órdenes bajistas.
FVG_Color Color utilizado para resaltar los Fair Value Gaps.
BOS_Color Color de los marcadores de ruptura de estructura.
CHOCH_Color Color de los marcadores de cambio de carácter.
Mostrar_FVG Activa o desactiva la detección de la brecha del valor justo.
Mostrar_BOS Activa o desactiva la detección de rotura de estructura.
Mostrar_CHOCH Activa o desactiva la detección de Cambio de Carácter.
MaxBarsToScan Limita el número de barras procesadas para un mejor rendimiento.


Utilización

  1. Adjunte OrderFlow Vision a cualquier gráfico y marco temporal.

  2. Ajuste el periodo de oscilación y la configuración visual a su gusto.

  3. Observe los elementos de estructura dibujados automáticamente:

    • Bloques de órdenes (rectángulos verdes/rojos)

    • Gaps de valor razonable (zonas doradas)

    • Etiquetas BOS y CHOCH (líneas azules/naranjas)

  4. Utilice estas zonas y los desplazamientos de estructura para determinar el sesgo institucional, las zonas de retroceso y los posibles retrocesos.

Aplicaciones prácticas

  • Identifique las zonas de oferta y demanda institucionales para entradas y salidas.

  • Confirme las rupturas estructurales antes de realizar operaciones.

  • Detecte posibles acaparamientos de liquidez y retrocesos del dinero inteligente.

  • Combínelo con su propia lógica de confirmación, como patrones de velas o análisis de volumen.

Por qué elegir OrderFlow Vision

  • Implementa una verdadera lógica de estructura de Smart Money Concepts.

  • Visualiza el movimiento del precio institucional de forma clara y precisa.

  • No se repinta después de confirmar la estructura.

  • Ligero y estable, adecuado para el análisis de marcos temporales múltiples.

  • Proporciona a los operadores una imagen completa del flujo del mercado sin necesidad de dibujo manual.

OrderFlow Vision ofrece a los operadores la misma claridad estructural que utilizan las instituciones para gestionar la liquidez y las transiciones de tendencia.
Está diseñado para operadores serios que desean ver la intención real del mercado, no sólo el movimiento de los precios.


