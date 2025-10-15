OrderFlow Vision
- Indicadores
- Alex Amuyunzu Raymond
- Versión: 1.0
OrderFlow Vision - Visualizador de la estructura del mercado institucional
OrderFlow Vision es un indicador de Smart Money Concepts (SMC) diseñado para detectar y visualizar automáticamente la estructura de precios institucional directamente en el gráfico.
Identifica y marca los Bloques de Órdenes, las Brechas de Valor Justo (FVGs), las Rupturas de Estructura (BOS) y los Cambios de Carácter (CHOCH) en tiempo real, ayudando a los operadores a entender cómo se mueve el precio en relación con la liquidez, los desequilibrios y los cambios estructurales.El indicador funciona en todos los símbolos y marcos temporales, proporcionando una representación limpia y precisa de la estructura del mercado utilizada por los operadores institucionales.
Características principales
1. Detección automática de bloques de órdenes
-
Identifica bloques de órdenes alcistas y bajistas basándose en la estructura de oscilación y la validación de Fibonacci.
-
Dibuja cuadros visuales limpios en el gráfico para marcar las zonas de oferta y demanda institucionales.
2. 2. Detección de la Brecha de Valor Justo (FVG)
-
Detecta desequilibrios de precios entre velas consecutivas y resalta los gaps no rellenados.
-
Ayuda a los operadores a identificar posibles zonas de retroceso o mitigación.
3. Ruptura de Estructura (BOS) y Cambio de Carácter (CHOCH)
-
Reconoce automáticamente las rupturas estructurales y los cambios de carácter.
-
Muestra marcadores gráficos claros para señalar puntos de continuación o inversión de tendencia.
4. Entradas configurables
-
Periodo de oscilación ajustable para la confirmación de la estructura.
-
Opción de activar o desactivar la detección de BOS, CHOCH y FVG individualmente.
-
Configuración de color personalizable para todos los elementos.
-
Validación de retroceso Fibonacci para filtrar los bloques de órdenes más débiles.
-
Número máximo de barras a escanear definido por el usuario para optimizar el rendimiento.
5. Salida visual limpia
-
Dibuja rectángulos y marcadores no intrusivos directamente en el gráfico de precios.
-
Mantiene una apariencia limpia y profesional adecuada para todos los estilos de gráficos.
Parámetros de entrada
|Parámetro
|Descripción
|SwingPeriod
|Define cuántas barras se utilizan para confirmar los puntos de oscilación.
|Fib_Trade_Level
|Define el nivel de retroceso de Fibonacci utilizado para validar los bloques de órdenes.
|BullOB_Color
|Color de las zonas de bloques de orden alcistas.
|BearOB_Color
|Color de las zonas de bloqueo de órdenes bajistas.
|FVG_Color
|Color utilizado para resaltar los Fair Value Gaps.
|BOS_Color
|Color de los marcadores de ruptura de estructura.
|CHOCH_Color
|Color de los marcadores de cambio de carácter.
|Mostrar_FVG
|Activa o desactiva la detección de la brecha del valor justo.
|Mostrar_BOS
|Activa o desactiva la detección de rotura de estructura.
|Mostrar_CHOCH
|Activa o desactiva la detección de Cambio de Carácter.
|MaxBarsToScan
|Limita el número de barras procesadas para un mejor rendimiento.
Utilización
-
Adjunte OrderFlow Vision a cualquier gráfico y marco temporal.
-
Ajuste el periodo de oscilación y la configuración visual a su gusto.
-
Observe los elementos de estructura dibujados automáticamente:
-
Bloques de órdenes (rectángulos verdes/rojos)
-
Gaps de valor razonable (zonas doradas)
-
Etiquetas BOS y CHOCH (líneas azules/naranjas)
-
-
Utilice estas zonas y los desplazamientos de estructura para determinar el sesgo institucional, las zonas de retroceso y los posibles retrocesos.
Aplicaciones prácticas
-
Identifique las zonas de oferta y demanda institucionales para entradas y salidas.
-
Confirme las rupturas estructurales antes de realizar operaciones.
-
Detecte posibles acaparamientos de liquidez y retrocesos del dinero inteligente.
-
Combínelo con su propia lógica de confirmación, como patrones de velas o análisis de volumen.
Por qué elegir OrderFlow Vision
-
Implementa una verdadera lógica de estructura de Smart Money Concepts.
-
Visualiza el movimiento del precio institucional de forma clara y precisa.
-
No se repinta después de confirmar la estructura.
-
Ligero y estable, adecuado para el análisis de marcos temporales múltiples.
-
Proporciona a los operadores una imagen completa del flujo del mercado sin necesidad de dibujo manual.
OrderFlow Vision ofrece a los operadores la misma claridad estructural que utilizan las instituciones para gestionar la liquidez y las transiciones de tendencia.
Está diseñado para operadores serios que desean ver la intención real del mercado, no sólo el movimiento de los precios.