SmartBubbles MT5

Blasenindikator — Preisverlangsamung + Volumenspike-Erkennung

Ein einfaches visuelles Tool, das farbige Quadrate auf dem Chart anzeigt, wenn sich der Preis plötzlich verlangsamt und gleichzeitig das Volumen sprunghaft ansteigt.
(Mit Füllfunktion und konzentrischem Blaseneffekt)
Es hilft, Schlüsselmomente zu erkennen, in denen sich der Markt auf eine Bewegung vorbereitet.

Was der Indikator macht:

  • Erkennt Momente, in denen der Markt „zögert“, bevor er sich bewegt

  • Zeigt, wo hohes Volumen auftritt, ohne dass sich der Preis stark verändert

  • Hilft, mögliche Ausbrüche oder Trendwechsel frühzeitig zu erkennen

Wie er funktioniert:

  • Analysiert kleinere Zeitrahmen als den aktuellen Chart

  • Erkennt ungewöhnlich kleine Kerzen (Preisverlangsamung)

  • Überprüft ungewöhnlich hohes Volumen (Volumenspike)

  • Zeigt grüne (bullische) oder rote (bärische) Quadrate an

Haupteinstellungen:

  • Preissensitivität: Je niedriger der Wert, desto empfindlicher die Erkennung

  • Volumenmultiplikator: Je höher der Wert, desto selektiver die Analyse

  • Blasengröße: Passt die Sichtbarkeit des Indikators an

Warum er nützlich ist:

  • Einfach und visuell verständlich

  • Keine komplizierten Berechnungen

  • Hebt interessante Marktsituationen hervor

  • Vollständig anpassbar

Ideal für den Handel in Seitwärtsphasen, bei Ausbrüchen oder zur besseren Analyse der Marktdynamik.


