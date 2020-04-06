MT4 Arbor Nova

Nota:

- Feliz Navidad el 25 de diciembre de 2025 y Feliz Año Nuevo el 1 de enero de 2026.

-40% de descuento hasta fin de año. Precio normal de lanzamiento 450 USD.

- La señal en vivo está aquí. ¡La señal en vivo está en vivo! Ahora estoy ampliando a cuentas adicionales en los corredores regulados a través de diferentes regiones para ofrecerle más consistente, verificable datos de rendimiento en el tiempo.

- Además de su inversión de Arbor, es necesario registrarse en DeepSeek y recargar min 5 dólares por tener su propia clave api. No se preocupe, esta recarga de 5 dólares le durará meses. Uso muy eficiente.

- Conjunto de archivos y guía manual se proporcionan.


⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD IMPORTANTE: LIMITACIONES PROBADOR DE ESTRATEGIA

Arbor Nova está diseñado sólo para cuentas reales y de demostración. El entorno del Probador de Estrategias tiene limitaciones significativas que no reflejan las condiciones de trading del mundo real:

 Puntuación y clasificación: El probador no puede simular la gestión de operaciones basada en la puntuación y la clasificación multidivisa, que incluye la preferencia de divisas, el riesgo y el tamaño de la posición.

 Conversión de divisas: El simulador no puede simular con precisión los cálculos de riesgo de cuentas multidivisa (por ejemplo, una cuenta EUR que opera con USDJPY). Las cuentas reales gestionan correctamente el riesgo entre divisas.

 Horario de sesión: El manejo de la hora en el probador difiere de los servidores reales, lo que puede afectar a los filtros basados en sesiones y al bloqueo de eventos de noticias.

 Profundidad de mercado: El simulador utiliza datos de precios simplificados que no reflejan la liquidez real, el deslizamiento o las variaciones de diferenciales que se experimentan en las operaciones reales.

Ejecución de órdenes: La ejecución del simulador asume ejecuciones perfectas sin re-cotizaciones, deslizamientos o ejecuciones parciales que ocurren en los mercados reales.

 Variables globales y gestión de estados: Algunos mecanismos de persistencia de estado se comportan de forma diferente en entornos de prueba y reales.

Para una evaluación precisa del rendimiento, por favor pruebe este EA en una cuenta demo con la divisa de su cuenta, apalancamiento y configuración de riesgo antes de usarlo en una cuenta real.

Arbor Nova: Donde la precisión en el tiempo se une a la ejecución disciplinada

En un mercado saturado de promesas de "fijar y olvidar" y tasas de ganancia exageradas, Arbor Nova se distingue. Esto no es otro generador de señales. Se trata de una infraestructura de trading inteligente para la sesión, diseñada para traders que entienden que el momento en el que se opera es tan importante como lo que se opera.


La realidad que la mayoría de los EA ignoran Los mercados no son monolíticos.

 Los flujos de liquidez cambian cada hora  Los regímenes de volatilidad cambian con las sesiones

 Los comportamientos específicos de cada par surgen y desaparecen La mayoría de los algoritmos tratan las 24 horas como una oportunidad continua.

Arbor Nova respeta la arquitectura natural del mercado.


🌐 Lo que hace diferente a Arbor Nova

1. Inteligencia consciente de la sesión

Arbor Nova no se limita a escanear en busca de setups - se pregunta: "¿Está este par en su ventana óptima de negociación?". "¿Apoya la sesión actual esta dirección?". Sólo cuando el momento se alinea con la estructura, la operación es considerada.

2. Análisis de veto basado en IA

Cada señal de alta convicción se somete a validación en tiempo real por nuestra capa de IA patentada. No predice, sino que interroga:

 ¿Esta ruptura está respaldada por el volumen?

 ¿Está el impulso alineado en todos los plazos?

 ¿Nos acercamos a una resistencia estructural? Resultado: Menos operaciones. Mayor convicción. Cero ejecución emocional.

3. Arquitectura de riesgo adaptativa

 Dimensionamiento dinámico de posiciones basado en la fuerza de la confluencia

 Stops adaptativos al ATR que respetan los regímenes de volatilidad

 Salidas que protegen las ganancias sin sacrificar a los corredores El riesgo no sólo se gestiona, sino que se calibra de forma inteligente.


📈 Lo que no encontrará aquí

 ❌ Garantías de "tasa de ganancias del 100

 ❌ Martingala o recuperación basada en la cuadrícula

 ❌ Curvas de backtest sobreoptimizadas

 ❌ Parámetros únicos Arbor Nova está diseñado para mercados reales, no perfectos.


🎯 Para el trader exigente Esto es para los traders que:

 Valoran el proceso por encima de las promesas

 Entienden que la coherencia es mejor que la heroicidad

 Exigen transparencia en la lógica, no sólo en el rendimiento. Arbor Nova no le hará rico de la noche a la mañana. Pero se asegurará de que cada operación que realice se haya ganado su lugar.


En resumen

En un mundo de ruido, Arbor Nova es tu señal. No prediciendo lo impredecible, sino operando sólo cuando las probabilidades están estructuralmente a su favor. Arbor Nova: Precisión. Disciplina. Tiempo.


Características :

- Sesión automatizada multidivisa con 20 pares de divisas únicos por defecto o su propio conjunto de pares de divisas. Este EA está dedicado sólo para la moneda fiduciaria. Lo que significa que no está diseñado para el comercio de oro, cripto e índices. Vamos a diseñar otra EA para la moneda no fiat por separado.

- Una sola operación por símbolo con stop loss y take profit dinámicos. Basado RR se establece 2: 1 por defecto, pero EA aumentará dinámicamente RR basado en la configuración de calidad con un máximo de 30% de variación por encima y por debajo de su conjunto de riesgo.

- Verdadero apoyo AI (DeepSeek) con su propia clave api utilizado de manera eficiente que 5 dólares de recarga sería suficiente para apoyar su comercio durante meses.

- Trabajo probado en cualquier cuenta de moneda base y símbolos con o sin sufijos. Trabajar en cualquier apalancamiento de la cuenta, pero recomiendo el uso de apalancamiento menor o igual a 1: 500. Esto no es rápido esquema rico. Incluso en 1:30 que le da un resultado decente, seguro y le traerá la paz de la mente durante un período de tiempo más largo.

- Avanzada de múltiples capas de filtrado de comercio que permite sólo las operaciones de calidad.

- Gestión avanzada del riesgo:

o Riesgo dinámico y recompensa basada en operaciones de calidad.

o Reducción del riesgo ponderado por duración para posiciones que permanezcan abiertas (>= 3 días) con beneficios obtenidos durante el día.

o Objetivo de beneficio colectivo dinámico basado en la sesión, la volatilidad, las condiciones del mercado y la distribución de las operaciones.

o Opciones de configuración disponibles para las operaciones nocturnas, las operaciones del viernes y las pérdidas y ganancias del día.

o Seguridad de beneficios dinámica integrada en caso de retroceso de los precios.

o Contención del riesgo en caso de señal inversa.

o Gestión adaptativa del drawdown.

o Mitigación del riesgo en posiciones que permanecen en drawdown durante días.

o Break Even dinámico incorporado, Trailing Stop Loss y Cierre Parcial en juego para cada operación.

- Preparado para retos como el de una empresa de puntales.

- Armonía orquestada entre los beneficios obtenidos y la frecuencia con la gestión de operaciones de pérdidas y ganancias:

- Cumplimiento de FIFO

- Cuadro de mandos informativo

- Diario al final del día con la pantalla de cada operación capturada para su análisis y lista para cargar en su tema Notion u Obsidian. La plantilla Notion también se proporciona de forma gratuita.

- Informe de revisión de las operaciones al final del día.

- Archivo de configuración y guía de instalación se proporciona. Envíeme un mensaje con su prueba de compra.

