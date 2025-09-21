MT4Phoenix
- 专家
- Stephanos Massouras
- 版本: 1.38
- 更新: 31 十月 2025
- 激活: 5
MT4Phoenix — 多周期突破智能交易顾问（MetaTrader 4）
推荐交易品种：XAUUSD
MT4Phoenix 自动化实现一个简单的趋势延续策略。它先在更高周期评估方向性偏好，再在较低周期等待突破信号。下单时使用预设风险与所选的退出方式。
运行方式（概览）
- 方向检查（高周期）： 基于 EMA 关系决定何时允许做多。
- 入场检查（执行周期）： 识别最近的摆动高/低；突破该水平后允许入场。
- 风险定量： 根据每笔交易的目标风险和计算得到的止损距离确定持仓手数，并遵循经纪商的最小加减手步长。
- 退出管理： 可在波动率目标与规则型平仓（二者其一）间选择；当 EMA 关系转向不利时平仓。可选：追踪止损与部分止盈。
主要特性
- 周期： 可分别选择方向周期与执行周期。
- 入场： 在方向允许时，突破最近摆动水平入场。
- 出场：
- ATR 目标（用户自定义倍数），或
- 在所选周期上的 EMA 反向信号平仓。
- 可选追踪止损：ATR、百分比或点数。
- 可选按 R 倍数进行部分止盈。
- 风险控制： 固定金额或账户余额百分比风险；最小/最大手数；点差与保证金检查；经纪商止损/冻结水平处理。
- 日志： 将K线事件、方向状态、入/出场检查与交易结果写入 Experts 日志以便复查。
输入参数（摘要）
- Risk： 固定金额或余额百分比；最小/最大手数。
- MAs： 快/慢 EMA 周期；方向与入场的时间周期。
- ATR： 用于 SL/TP 与追踪（如启用）的周期与倍数。
- Structure： 摆动识别的回看长度与窗口。
- Trade management： 追踪模式与参数；部分止盈的 R 倍数与百分比；可选的日风险上限与冷却期。
- Broker constraints： stops level、freeze level、保证金检查。
推荐起始模板（示例）— XAUUSD
|参数
|取值
|RiskType
|Risk_Percent（>1% == 激进）
|FixedRisk
|50
|PercentRisk
|5
|EMAPeriodFast
|12
|EMAPeriodSlow
|21
|TPMode
|EMA Slow > EMA Fast（入场周期）
|SLMode
|Fast EMA（方向周期）
|ATR-Period
|14
|TP-ATR-Multiplier
|2.0
|SL-ATR-Multiplier
|1.5
|SwingLookback
|10
|SwingWindow
|3
|MinLot
|0.01
|Maxlot
|100
|BiasTimeframe
|1 Hour
|EntryTimeframe
|30 Minutes
|TrailingStopMode
|Trail_Percent
|TrailingStopRMultiple
|1.0
|TrailingStopATRMultiplier
|1.0
|TrailingStopPercent
|1.0
|TrailingStopPoints
|400
|UseDailyRiskManagement
|false
|DailyRiskPercent
|1.0
|UseCooldown
|true
|CooldownBars
|2
|UsePartialProfit
|false
|PartialProfitRMultiple
|2.0
|PartialProfitPercent
|50.0
测试与部署
- Strategy Tester： 在所选品种与周期上评估。
- 前向测试： 使用模拟账户观察在您经纪商处的执行与滑点。
- 参数： 根据品种与风险政策调整风险、退出模式与摆动设置。
- 语言： 所有输入名称、消息与截图均为英文。
重要说明
- 不保证盈利。结果会因品种、经纪商与市场状况而异。
- 回测结果并不代表真实交易结果。
- EA 不收集个人数据，也不使用第三方的授权、记账或更新系统。
- 产品支持通过 MQL5 产品评论或 MQL5 私信提供。
风险披露
交易具有风险，包括亏损风险。请使用与账户相匹配的风险上限，并定期检查日志与设置。
用户没有留下任何评级信息