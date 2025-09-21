MT4Phoenix — 多周期突破智能交易顾问（MetaTrader 4）

推荐交易品种：XAUUSD

MT4Phoenix 自动化实现一个简单的趋势延续策略。它先在更高周期评估方向性偏好，再在较低周期等待突破信号。下单时使用预设风险与所选的退出方式。

运行方式（概览）

方向检查（高周期）： 基于 EMA 关系决定何时允许做多。 入场检查（执行周期）： 识别最近的摆动高/低；突破该水平后允许入场。 风险定量： 根据每笔交易的目标风险和计算得到的止损距离确定持仓手数，并遵循经纪商的最小加减手步长。 退出管理： 可在波动率目标与规则型平仓（二者其一）间选择；当 EMA 关系转向不利时平仓。可选：追踪止损与部分止盈。

主要特性

周期： 可分别选择方向周期与执行周期。

可分别选择方向周期与执行周期。 入场： 在方向允许时，突破最近摆动水平入场。

在方向允许时，突破最近摆动水平入场。 出场： ATR 目标（用户自定义倍数），或 在所选周期上的 EMA 反向信号平仓。 可选追踪止损：ATR、百分比或点数。 可选按 R 倍数进行部分止盈。

风险控制： 固定金额或账户余额百分比风险；最小/最大手数；点差与保证金检查；经纪商止损/冻结水平处理。

固定金额或账户余额百分比风险；最小/最大手数；点差与保证金检查；经纪商止损/冻结水平处理。 日志： 将K线事件、方向状态、入/出场检查与交易结果写入 Experts 日志以便复查。

输入参数（摘要）

Risk： 固定金额或余额百分比；最小/最大手数。

固定金额或余额百分比；最小/最大手数。 MAs： 快/慢 EMA 周期；方向与入场的时间周期。

快/慢 EMA 周期；方向与入场的时间周期。 ATR： 用于 SL/TP 与追踪（如启用）的周期与倍数。

用于 SL/TP 与追踪（如启用）的周期与倍数。 Structure： 摆动识别的回看长度与窗口。

摆动识别的回看长度与窗口。 Trade management： 追踪模式与参数；部分止盈的 R 倍数与百分比；可选的日风险上限与冷却期。

追踪模式与参数；部分止盈的 R 倍数与百分比；可选的日风险上限与冷却期。 Broker constraints： stops level、freeze level、保证金检查。

推荐起始模板（示例）— XAUUSD

参数 取值 RiskType Risk_Percent（>1% == 激进） FixedRisk 50 PercentRisk 5 EMAPeriodFast 12 EMAPeriodSlow 21 TPMode EMA Slow > EMA Fast（入场周期） SLMode Fast EMA（方向周期） ATR-Period 14 TP-ATR-Multiplier 2.0 SL-ATR-Multiplier 1.5 SwingLookback 10 SwingWindow 3 MinLot 0.01 Maxlot 100 BiasTimeframe 1 Hour EntryTimeframe 30 Minutes TrailingStopMode Trail_Percent TrailingStopRMultiple 1.0 TrailingStopATRMultiplier 1.0 TrailingStopPercent 1.0 TrailingStopPoints 400 UseDailyRiskManagement false DailyRiskPercent 1.0 UseCooldown true CooldownBars 2 UsePartialProfit false PartialProfitRMultiple 2.0 PartialProfitPercent 50.0

测试与部署

Strategy Tester： 在所选品种与周期上评估。

在所选品种与周期上评估。 前向测试： 使用模拟账户观察在您经纪商处的执行与滑点。

使用模拟账户观察在您经纪商处的执行与滑点。 参数： 根据品种与风险政策调整风险、退出模式与摆动设置。

根据品种与风险政策调整风险、退出模式与摆动设置。 语言： 所有输入名称、消息与截图均为英文。

重要说明

不保证盈利。结果会因品种、经纪商与市场状况而异。

回测结果并不代表真实交易结果。

EA 不收集个人数据，也不使用第三方的授权、记账或更新系统。

产品支持通过 MQL5 产品评论或 MQL5 私信提供。

风险披露

交易具有风险，包括亏损风险。请使用与账户相匹配的风险上限，并定期检查日志与设置。