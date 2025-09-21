MT4Phoenix
- Эксперты
- Stephanos Massouras
- Версия: 1.38
- Обновлено: 31 октября 2025
- Активации: 5
MT4Phoenix — Эксперт-советник прорыва по нескольким таймфреймам (MetaTrader 4)
Рекомендуемая пара: XAUUSD
MT4Phoenix автоматизирует простой подход продолжения тренда. Он оценивает направление на старшем таймфрейме и ожидает сигнала прорыва на младшем. Ордеры размещаются с заранее заданным риском и выбранным методом выхода.
Как работает (обзор)
- Проверка направления (старший таймфрейм): отношение EMA определяет, когда допускаются длинные позиции.
- Проверка входа (таймфрейм исполнения): определяется недавний свинг-уровень; прорыв этого уровня позволяет войти в сделку.
- Размер риска: объем позиции рассчитывается из выбранного риска на сделку и дистанции стопа с учетом шагов объема у брокера.
- Управление выходом: выберите цель на основе волатильности или закрытие по правилу, когда EMA-отношение разворачивается против позиции. Доступны опциональные трейлинг-стоп и частичное закрытие.
Основные возможности
- Таймфреймы: отдельный выбор для направления и исполнения.
- Входы: прорыв выше недавнего свинг-уровня при наличии разрешающего направления.
- Выходы:
- Цель по ATR (множитель задается пользователем), или
- Закрытие по EMA на выбранном таймфрейме.
- Опциональный трейлинг-стоп: ATR, процент или пункты.
- Опциональная частичная фиксация прибыли при R-мультипликаторе.
- Контроль риска: фиксированная сумма или процент от баланса; мин./макс. лоты; контроль спреда и маржи; учет стоп/фриз-уровней брокера.
- Логирование: события баров, состояние направления, проверки входа/выхода и результаты сделок записываются в журнал Experts для анализа.
Входные параметры (кратко)
- Risk: фиксированная сумма или % от баланса; минимальный/максимальный лот.
- MAs: периоды быстрых/медленных EMA; таймфреймы для направления и входа.
- ATR: период и множители для SL/TP и трейлинга (если выбран).
- Structure: глубина и окно для определения свингов.
- Trade management: режим и параметры трейлинга; R-множитель и процент для частичной фиксации; опциональные дневной лимит риска и «охлаждение».
- Broker constraints: stops level, freeze level, проверка маржи.
Рекомендуемый стартовый шаблон (пример) — XAUUSD
|Параметр
|Значение
|RiskType
|Risk_Percent ( >1% == Агрессивно)
|FixedRisk
|50
|PercentRisk
|5
|EMAPeriodFast
|12
|EMAPeriodSlow
|21
|TPMode
|EMA Slow > EMA Fast на таймфрейме входа
|SLMode
|Fast EMA на таймфрейме направления
|ATR-Period
|14
|TP-ATR-Multiplier
|2.0
|SL-ATR-Multiplier
|1.5
|SwingLookback
|10
|SwingWindow
|3
|MinLot
|0.01
|Maxlot
|100
|BiasTimeframe
|1 Hour
|EntryTimeframe
|30 Minutes
|TrailingStopMode
|Trail_Percent
|TrailingStopRMultiple
|1.0
|TrailingStopATRMultiplier
|1.0
|TrailingStopPercent
|1.0
|TrailingStopPoints
|400
|UseDailyRiskManagement
|false
|DailyRiskPercent
|1.0
|UseCooldown
|true
|CooldownBars
|2
|UsePartialProfit
|false
|PartialProfitRMultiple
|2.0
|PartialProfitPercent
|50.0
Тестирование и внедрение
- Strategy Tester: оцените на выбранных инструментах и периодах.
- Форвард-тест: используйте демо-счет, чтобы увидеть исполнение и проскальзывание у вашего брокера.
- Параметры: корректируйте риск, режим выхода и свинг-настройки под инструмент и вашу риск-политику.
- Язык: все названия входов, сообщения и скриншоты предоставлены на английском.
Важные замечания
- Прибыль не гарантируется. Результаты зависят от инструментов, брокеров и рыночных условий.
- Результаты бэктеста — не реальные торговые результаты.
- Советник не собирает персональные данные и не использует сторонние системы лицензирования, учета или обновлений.
- Поддержка продукта доступна через комментарии к продукту MQL5 или сообщения MQL5.
Раскрытие рисков
Торговля связана с риском, включая риск убытков. Используйте лимиты риска, соответствующие вашему счету. Периодически проверяйте журналы и настройки.
