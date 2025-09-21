MT4Phoenix
- エキスパート
- Stephanos Massouras
- バージョン: 1.38
- アップデート済み: 31 10月 2025
- アクティベーション: 5
MT4Phoenix — マルチタイムフレーム・ブレイクアウトEA（MetaTrader 4）
推奨ペア：XAUUSD
MT4Phoenix はシンプルなトレンド継続手法を自動化します。上位足で方向バイアスを評価し、下位足でのブレイクアウトシグナルを待ちます。事前に定義したリスクと選択したイグジット方法で発注します。
動作概要
- バイアス確認（上位足）： EMA の関係でロングを許可する条件を定義します。
- エントリー確認（実行足）： 直近スイング水準を特定し、その水準をブレイクするとエントリーが有効になります。
- リスクサイズ： 1トレード当たりのリスクとストップ距離からロットを算出し、ブローカーのロット刻みに従います。
- エグジット管理： ボラティリティ目標またはEMA ルール反転時のクローズを選択。オプションでトレーリングストップと部分利確を利用できます。
主な機能
- 時間足： バイアス用と実行用を別々に選択可能。
- エントリー： バイアスが許可する場合、直近スイング水準上方へのブレイクでエントリー。
- エグジット：
- ATR 目標（ユーザー定義の倍率）、または
- 選択した時間足での EMA ベースのクローズ。
- オプションのトレーリングストップ：ATR、パーセンテージ、またはポイント。
- オプションのR倍数での部分利確。
- リスク管理： 固定額または残高比率のリスク；最小/最大ロット；スプレッドと証拠金チェック；ブローカーのストップ/フリーズレベルへの対応。
- ログ： バーイベント、バイアス状態、エントリー/エグジット確認、トレード結果を Experts ログに記録します。
入力（概要）
- Risk： 固定額または残高％；最小/最大ロット。
- MAs： 速い/遅い EMA 期間；バイアス足とエントリー足。
- ATR： SL/TP とトレーリング（選択時）の期間と倍率。
- Structure： スイング検出のルックバックとウィンドウ。
- Trade management： トレーリングのモード/パラメータ；部分利確のR倍数と割合；任意のデイリーリスク上限とクールダウン。
- Broker constraints： stops level、freeze level、証拠金チェック。
推奨開始テンプレート（例）- XAUUSD
|パラメータ
|値
|RiskType
|Risk_Percent（>1% == アグレッシブ）
|FixedRisk
|50
|PercentRisk
|5
|EMAPeriodFast
|12
|EMAPeriodSlow
|21
|TPMode
|EMA Slow > EMA Fast（エントリー足）
|SLMode
|Fast EMA（バイアス足）
|ATR-Period
|14
|TP-ATR-Multiplier
|2.0
|SL-ATR-Multiplier
|1.5
|SwingLookback
|10
|SwingWindow
|3
|MinLot
|0.01
|Maxlot
|100
|BiasTimeframe
|1 Hour
|EntryTimeframe
|30 Minutes
|TrailingStopMode
|Trail_Percent
|TrailingStopRMultiple
|1.0
|TrailingStopATRMultiplier
|1.0
|TrailingStopPercent
|1.0
|TrailingStopPoints
|400
|UseDailyRiskManagement
|false
|DailyRiskPercent
|1.0
|UseCooldown
|true
|CooldownBars
|2
|UsePartialProfit
|false
|PartialProfitRMultiple
|2.0
|PartialProfitPercent
|50.0
テストと導入
- Strategy Tester: 選択した銘柄・期間で評価してください。
- フォワードテスト： ブローカーでの約定とスリッページを観察するためデモ環境を使用。
- パラメータ： 銘柄とリスク方針に合わせてリスク、出口モード、スイング設定を調整。
- 言語： すべての入力名、メッセージ、スクリーンショットは英語です。
重要事項
- 利益は保証されません。結果は銘柄、ブローカー、相場状況により異なります。
- バックテスト結果は実運用の結果ではありません。
- EA は個人情報を収集せず、第三者のライセンス・会計・更新システムを使用しません。
- 製品サポートは MQL5 の製品コメントまたは MQL5 メッセージで提供されます。
リスク開示
取引には損失リスクを含むリスクがあります。口座に見合ったリスク上限を使用し、定期的にログと設定を確認してください。
