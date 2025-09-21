MT4Phoenix

MT4Phoenix — Asesor Experto de ruptura multi-temporal (MetaTrader 4)

Par recomendado: XAUUSD

MT4Phoenix automatiza un sencillo enfoque de continuación. Evalúa la dirección en un marco temporal superior y espera una señal de ruptura en un marco inferior. Las órdenes se colocan con un riesgo predefinido y un método de salida seleccionado.

Cómo funciona (vista general)

  1. Chequeo de sesgo (marco superior): una relación de EMAs define cuándo se permiten posiciones largas.
  2. Chequeo de entrada (marco de ejecución): se identifica un nivel de swing reciente; una ruptura más allá de ese nivel habilita la entrada.
  3. Dimensionamiento del riesgo: el volumen se deriva del riesgo por operación elegido y la distancia del stop, respetando los incrementos de lote del bróker.
  4. Gestión de salida: elija entre objetivo basado en volatilidad o cierre por regla cuando la relación de EMA se gire en contra. Trailing stop y cierre parcial opcionales.

Funciones principales

  • Marcos temporales: selecciones separadas para sesgo y ejecución.
  • Entradas: ruptura por encima de un nivel de swing reciente cuando el sesgo lo permite.
  • Salidas:
    • Objetivo ATR (multiplicador definido por el usuario), o
    • Cierre basado en EMA en el marco seleccionado.
    • Trailing stop opcional: ATR, porcentaje o puntos.
    • Beneficio parcial opcional a un múltiplo R.
  • Controles de riesgo: riesgo de importe fijo o % del saldo; lotes mínimos/máximos; comprobaciones de spread y margen; gestión de stops/freeze del bróker.
  • Registro: eventos de barra, estado del sesgo, chequeos de entrada/salida y resultados de operaciones se escriben en el registro de Experts para su revisión.

Entradas (resumen)

  • Risk: importe fijo o % del saldo; lotes mínimos/máximos.
  • MAs: periodos de EMA rápida/lenta; marcos para sesgo y entrada.
  • ATR: periodo y multiplicadores para SL/TP y trailing si se selecciona.
  • Structure: lookback y ventana para detección de swings.
  • Trade management: modo y parámetros de trailing; múltiplo R y porcentaje para toma parcial; límite de riesgo diario y enfriamiento opcionales.
  • Broker constraints: stops level, freeze level, comprobación de margen.

Plantilla inicial recomendada (ejemplo) - XAUUSD

Parámetro Valor
RiskType Risk_Percent ( >1% == Agresivo)
FixedRisk 50
PercentRisk 5
EMAPeriodFast 12
EMAPeriodSlow 21
TPMode EMA Slow > EMA Fast en el marco de entrada
SLMode Fast EMA en el marco de sesgo
ATR-Period 14
TP-ATR-Multiplier 2.0
SL-ATR-Multiplier  1.5
SwingLookback 10
SwingWindow 3
MinLot 0.01
Maxlot 100
BiasTimeframe 1 Hour
EntryTimeframe 30 Minutes
TrailingStopMode Trail_Percent
TrailingStopRMultiple 1.0
TrailingStopATRMultiplier 1.0
TrailingStopPercent 1.0
TrailingStopPoints 400
UseDailyRiskManagement false
DailyRiskPercent 1.0
UseCooldown true
CooldownBars 2
UsePartialProfit false
PartialProfitRMultiple 2.0
PartialProfitPercent 50.0

Pruebas y despliegue

  • Strategy Tester: evalúe en los símbolos y periodos elegidos.
  • Prueba en tiempo real: use una cuenta demo para observar la ejecución y el deslizamiento con su bróker.
  • Parámetros: ajuste el riesgo, el modo de salida y la configuración de swings según el instrumento y su política de riesgo.
  • Idioma: todos los nombres de entradas, mensajes y capturas están en inglés.

Notas importantes

  • No se garantiza beneficio. Los resultados varían según instrumentos, brókeres y condiciones de mercado.
  • Los backtests no son resultados reales de trading.
  • El EA no recopila datos personales ni utiliza sistemas de terceros de licencia, contabilidad o actualización.
  • El soporte del producto está disponible vía comentarios del producto en MQL5 o mensajes MQL5.

Declaración de riesgos

Operar implica riesgo, incluido el de pérdida. Use límites de riesgo adecuados para su cuenta. Revise periódicamente los registros y la configuración.

