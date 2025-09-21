MT4Phoenix — Asesor Experto de ruptura multi-temporal (MetaTrader 4)

Par recomendado: XAUUSD

MT4Phoenix automatiza un sencillo enfoque de continuación. Evalúa la dirección en un marco temporal superior y espera una señal de ruptura en un marco inferior. Las órdenes se colocan con un riesgo predefinido y un método de salida seleccionado.

Cómo funciona (vista general)

Chequeo de sesgo (marco superior): una relación de EMAs define cuándo se permiten posiciones largas. Chequeo de entrada (marco de ejecución): se identifica un nivel de swing reciente; una ruptura más allá de ese nivel habilita la entrada. Dimensionamiento del riesgo: el volumen se deriva del riesgo por operación elegido y la distancia del stop, respetando los incrementos de lote del bróker. Gestión de salida: elija entre objetivo basado en volatilidad o cierre por regla cuando la relación de EMA se gire en contra. Trailing stop y cierre parcial opcionales.

Funciones principales

Marcos temporales: selecciones separadas para sesgo y ejecución.

selecciones separadas para sesgo y ejecución. Entradas: ruptura por encima de un nivel de swing reciente cuando el sesgo lo permite.

ruptura por encima de un nivel de swing reciente cuando el sesgo lo permite. Salidas: Objetivo ATR (multiplicador definido por el usuario), o Cierre basado en EMA en el marco seleccionado. Trailing stop opcional: ATR, porcentaje o puntos. Beneficio parcial opcional a un múltiplo R.

Controles de riesgo: riesgo de importe fijo o % del saldo; lotes mínimos/máximos; comprobaciones de spread y margen; gestión de stops/freeze del bróker.

riesgo de importe fijo o % del saldo; lotes mínimos/máximos; comprobaciones de spread y margen; gestión de stops/freeze del bróker. Registro: eventos de barra, estado del sesgo, chequeos de entrada/salida y resultados de operaciones se escriben en el registro de Experts para su revisión.

Entradas (resumen)

Risk: importe fijo o % del saldo; lotes mínimos/máximos.

importe fijo o % del saldo; lotes mínimos/máximos. MAs: periodos de EMA rápida/lenta; marcos para sesgo y entrada.

periodos de EMA rápida/lenta; marcos para sesgo y entrada. ATR: periodo y multiplicadores para SL/TP y trailing si se selecciona.

periodo y multiplicadores para SL/TP y trailing si se selecciona. Structure: lookback y ventana para detección de swings.

lookback y ventana para detección de swings. Trade management: modo y parámetros de trailing; múltiplo R y porcentaje para toma parcial; límite de riesgo diario y enfriamiento opcionales.

modo y parámetros de trailing; múltiplo R y porcentaje para toma parcial; límite de riesgo diario y enfriamiento opcionales. Broker constraints: stops level, freeze level, comprobación de margen.

Plantilla inicial recomendada (ejemplo) - XAUUSD

Parámetro Valor RiskType Risk_Percent ( >1% == Agresivo) FixedRisk 50 PercentRisk 5 EMAPeriodFast 12 EMAPeriodSlow 21 TPMode EMA Slow > EMA Fast en el marco de entrada SLMode Fast EMA en el marco de sesgo ATR-Period 14 TP-ATR-Multiplier 2.0 SL-ATR-Multiplier 1.5 SwingLookback 10 SwingWindow 3 MinLot 0.01 Maxlot 100 BiasTimeframe 1 Hour EntryTimeframe 30 Minutes TrailingStopMode Trail_Percent TrailingStopRMultiple 1.0 TrailingStopATRMultiplier 1.0 TrailingStopPercent 1.0 TrailingStopPoints 400 UseDailyRiskManagement false DailyRiskPercent 1.0 UseCooldown true CooldownBars 2 UsePartialProfit false PartialProfitRMultiple 2.0 PartialProfitPercent 50.0

Pruebas y despliegue

Strategy Tester: evalúe en los símbolos y periodos elegidos.

evalúe en los símbolos y periodos elegidos. Prueba en tiempo real: use una cuenta demo para observar la ejecución y el deslizamiento con su bróker.

use una cuenta demo para observar la ejecución y el deslizamiento con su bróker. Parámetros: ajuste el riesgo, el modo de salida y la configuración de swings según el instrumento y su política de riesgo.

ajuste el riesgo, el modo de salida y la configuración de swings según el instrumento y su política de riesgo. Idioma: todos los nombres de entradas, mensajes y capturas están en inglés.

Notas importantes

No se garantiza beneficio. Los resultados varían según instrumentos, brókeres y condiciones de mercado.

Los backtests no son resultados reales de trading.

El EA no recopila datos personales ni utiliza sistemas de terceros de licencia, contabilidad o actualización.

El soporte del producto está disponible vía comentarios del producto en MQL5 o mensajes MQL5.

Declaración de riesgos

Operar implica riesgo, incluido el de pérdida. Use límites de riesgo adecuados para su cuenta. Revise periódicamente los registros y la configuración.