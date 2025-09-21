MT4Phoenix
- Asesores Expertos
- Stephanos Massouras
- Versión: 1.38
- Actualizado: 31 octubre 2025
- Activaciones: 5
MT4Phoenix — Asesor Experto de ruptura multi-temporal (MetaTrader 4)
Par recomendado: XAUUSD
MT4Phoenix automatiza un sencillo enfoque de continuación. Evalúa la dirección en un marco temporal superior y espera una señal de ruptura en un marco inferior. Las órdenes se colocan con un riesgo predefinido y un método de salida seleccionado.
Cómo funciona (vista general)
- Chequeo de sesgo (marco superior): una relación de EMAs define cuándo se permiten posiciones largas.
- Chequeo de entrada (marco de ejecución): se identifica un nivel de swing reciente; una ruptura más allá de ese nivel habilita la entrada.
- Dimensionamiento del riesgo: el volumen se deriva del riesgo por operación elegido y la distancia del stop, respetando los incrementos de lote del bróker.
- Gestión de salida: elija entre objetivo basado en volatilidad o cierre por regla cuando la relación de EMA se gire en contra. Trailing stop y cierre parcial opcionales.
Funciones principales
- Marcos temporales: selecciones separadas para sesgo y ejecución.
- Entradas: ruptura por encima de un nivel de swing reciente cuando el sesgo lo permite.
- Salidas:
- Objetivo ATR (multiplicador definido por el usuario), o
- Cierre basado en EMA en el marco seleccionado.
- Trailing stop opcional: ATR, porcentaje o puntos.
- Beneficio parcial opcional a un múltiplo R.
- Controles de riesgo: riesgo de importe fijo o % del saldo; lotes mínimos/máximos; comprobaciones de spread y margen; gestión de stops/freeze del bróker.
- Registro: eventos de barra, estado del sesgo, chequeos de entrada/salida y resultados de operaciones se escriben en el registro de Experts para su revisión.
Entradas (resumen)
- Risk: importe fijo o % del saldo; lotes mínimos/máximos.
- MAs: periodos de EMA rápida/lenta; marcos para sesgo y entrada.
- ATR: periodo y multiplicadores para SL/TP y trailing si se selecciona.
- Structure: lookback y ventana para detección de swings.
- Trade management: modo y parámetros de trailing; múltiplo R y porcentaje para toma parcial; límite de riesgo diario y enfriamiento opcionales.
- Broker constraints: stops level, freeze level, comprobación de margen.
Plantilla inicial recomendada (ejemplo) - XAUUSD
|Parámetro
|Valor
|RiskType
|Risk_Percent ( >1% == Agresivo)
|FixedRisk
|50
|PercentRisk
|5
|EMAPeriodFast
|12
|EMAPeriodSlow
|21
|TPMode
|EMA Slow > EMA Fast en el marco de entrada
|SLMode
|Fast EMA en el marco de sesgo
|ATR-Period
|14
|TP-ATR-Multiplier
|2.0
|SL-ATR-Multiplier
|1.5
|SwingLookback
|10
|SwingWindow
|3
|MinLot
|0.01
|Maxlot
|100
|BiasTimeframe
|1 Hour
|EntryTimeframe
|30 Minutes
|TrailingStopMode
|Trail_Percent
|TrailingStopRMultiple
|1.0
|TrailingStopATRMultiplier
|1.0
|TrailingStopPercent
|1.0
|TrailingStopPoints
|400
|UseDailyRiskManagement
|false
|DailyRiskPercent
|1.0
|UseCooldown
|true
|CooldownBars
|2
|UsePartialProfit
|false
|PartialProfitRMultiple
|2.0
|PartialProfitPercent
|50.0
Pruebas y despliegue
- Strategy Tester: evalúe en los símbolos y periodos elegidos.
- Prueba en tiempo real: use una cuenta demo para observar la ejecución y el deslizamiento con su bróker.
- Parámetros: ajuste el riesgo, el modo de salida y la configuración de swings según el instrumento y su política de riesgo.
- Idioma: todos los nombres de entradas, mensajes y capturas están en inglés.
Notas importantes
- No se garantiza beneficio. Los resultados varían según instrumentos, brókeres y condiciones de mercado.
- Los backtests no son resultados reales de trading.
- El EA no recopila datos personales ni utiliza sistemas de terceros de licencia, contabilidad o actualización.
- El soporte del producto está disponible vía comentarios del producto en MQL5 o mensajes MQL5.
Declaración de riesgos
Operar implica riesgo, incluido el de pérdida. Use límites de riesgo adecuados para su cuenta. Revise periódicamente los registros y la configuración.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración