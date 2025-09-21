MT4Phoenix — 다중 타임프레임 돌파형 익스퍼트 어드바이저 (MetaTrader 4)

권장 종목: XAUUSD

MT4Phoenix는 단순한 추세 지속 접근을 자동화합니다. 상위 타임프레임에서 방향성 바이어스를 평가하고, 하위 타임프레임에서 돌파 신호를 대기합니다. 주문은 사전 정의된 위험과 선택한 청산 방식으로 실행됩니다.

작동 방식 (개요)

바이어스 확인(상위 타임프레임): EMA 관계로 롱 익스포저 허용 여부를 정의합니다. 진입 확인(실행 타임프레임): 최근 스윙 레벨을 식별하고, 그 레벨을 돌파하면 진입을 허용합니다. 리스크 사이징: 선택한 1회 거래 위험과 계산된 스톱 거리로 포지션 수량을 산정하며, 브로커의 로트 증분을 준수합니다. 청산 관리: 변동성 기반 목표 또는 EMA 관계가 포지션에 불리해질 때의 규칙 기반 청산 중 선택합니다. 선택 사항으로 트레일링 스톱과 부분 청산을 제공합니다.

주요 기능

타임프레임: 바이어스와 실행을 별도로 선택.

바이어스와 실행을 별도로 선택. 진입: 바이어스가 허용할 때 최근 스윙 레벨 상향 돌파.

바이어스가 허용할 때 최근 스윙 레벨 상향 돌파. 청산: ATR 목표(사용자 지정 배수), 또는 선택한 타임프레임에서의 EMA 기반 청산. 선택적 트레일링 스톱: ATR, 퍼센트 또는 포인트. 선택적 R-배수 기준 부분 익절.

리스크 통제: 고정 금액 또는 잔액 비율 위험; 최소/최대 로트; 스프레드·마진 체크; 브로커 스톱/프리즈 레벨 처리.

고정 금액 또는 잔액 비율 위험; 최소/최대 로트; 스프레드·마진 체크; 브로커 스톱/프리즈 레벨 처리. 로그 기록: 바 이벤트, 바이어스 상태, 진입/청산 체크, 거래 결과를 Experts 로그에 기록합니다.

입력값(요약)

Risk: 고정 금액 또는 잔액 %; 최소/최대 로트.

고정 금액 또는 잔액 %; 최소/최대 로트. MAs: 빠른/느린 EMA 기간; 바이어스 및 진입 타임프레임.

빠른/느린 EMA 기간; 바이어스 및 진입 타임프레임. ATR: SL/TP 및 트레일링(선택 시)을 위한 기간과 배수.

SL/TP 및 트레일링(선택 시)을 위한 기간과 배수. Structure: 스윙 탐지를 위한 룩백과 윈도우.

스윙 탐지를 위한 룩백과 윈도우. Trade management: 트레일링 모드/매개변수; 부분 익절 R-배수와 퍼센트; 선택적 일일 위험 한도 및 쿨다운.

트레일링 모드/매개변수; 부분 익절 R-배수와 퍼센트; 선택적 일일 위험 한도 및 쿨다운. Broker constraints: stops level, freeze level, 마진 체크.

권장 시작 템플릿(예시) - XAUUSD

파라미터 값 RiskType Risk_Percent ( >1% == 공격적) FixedRisk 50 PercentRisk 5 EMAPeriodFast 12 EMAPeriodSlow 21 TPMode EMA Slow > EMA Fast (진입 타임프레임) SLMode Fast EMA (바이어스 타임프레임) ATR-Period 14 TP-ATR-Multiplier 2.0 SL-ATR-Multiplier 1.5 SwingLookback 10 SwingWindow 3 MinLot 0.01 Maxlot 100 BiasTimeframe 1 Hour EntryTimeframe 30 Minutes TrailingStopMode Trail_Percent TrailingStopRMultiple 1.0 TrailingStopATRMultiplier 1.0 TrailingStopPercent 1.0 TrailingStopPoints 400 UseDailyRiskManagement false DailyRiskPercent 1.0 UseCooldown true CooldownBars 2 UsePartialProfit false PartialProfitRMultiple 2.0 PartialProfitPercent 50.0

테스트 및 배포

Strategy Tester: 선택한 종목과 기간에서 평가하세요.

선택한 종목과 기간에서 평가하세요. 포워드 테스트: 브로커의 체결과 슬리피지를 관찰하기 위해 데모 환경 사용.

브로커의 체결과 슬리피지를 관찰하기 위해 데모 환경 사용. 파라미터: 상품과 리스크 정책에 맞게 리스크, 청산 모드, 스윙 설정을 조정.

상품과 리스크 정책에 맞게 리스크, 청산 모드, 스윙 설정을 조정. 언어: 모든 입력 이름, 메시지, 스크린샷은 영어로 제공됩니다.

중요 안내

수익은 보장되지 않습니다. 결과는 종목, 브로커, 시장 상황에 따라 달라집니다.

백테스트 결과는 실거래 결과가 아닙니다.

EA는 개인 데이터를 수집하지 않으며, 제3자 라이선스/회계/업데이트 시스템을 사용하지 않습니다.

제품 지원은 MQL5 제품 댓글 또는 MQL5 메시지를 통해 제공됩니다.

위험 고지

거래에는 손실 위험을 포함한 위험이 있습니다. 계정에 적합한 위험 한도를 사용하고, 로그와 설정을 주기적으로 점검하세요.