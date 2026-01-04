Index Vector Pro: Dual-Engine Volatilitätssystem



Index Vector Pro ist ein spezialisiertes algorithmisches Handelssystem, das für den DAX40 (DE40) und US30 (Dow Jones) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Bots, die Konten einem unbegrenzten Risiko aussetzen, nutzt dieses System eine strikte zeitbasierte Struktur, um nur mit hochwahrscheinlichen Marktbedingungen zu handeln.

Es wurde für Händler entwickelt, die der Kontrolle des Drawdowns, der Stabilität und der langfristigen Konsistenz Vorrang vor der Handelsfrequenz einräumen.





Der "Dual-Engine"-Portfolio-Vorteil

Die meisten Algo-Händler scheitern, weil sie sich auf einen einzigen korrelierten Markt verlassen. Wenn dieser Markt stagniert, verlieren sie Zeit und Geld. Index Vector Pro löst dieses Problem durch die Kombination von zwei verschiedenen institutionellen Strategien in einer Lizenz:

The European Engine (DE40): Aktiv während der Londoner Sitzung. Diese Engine sucht nach Ausbrüchen mit einer hybriden H1 Breakout + M5 Scaling Logik. Sie fängt das frühe europäische Momentum ein. Die US-Engine (US30): Ist während der New Yorker Sitzung aktiv. Wenn Europa schläft, wacht diese Engine auf, um mit einer reinen Vector Range-Strategie das hohe Volumen des Dow Jones zu erfassen.





Das Ergebnis: Eine natürliche Absicherung. Wenn ein Index konsolidiert, sorgt der andere oft für die Volatilität, die erforderlich ist, um die Ziele zu erreichen. Dies stabilisiert Ihre Aktienkurve und reduziert die für Single-Asset-Bots typischen "Stagnationsphasen".

Leistung und Sicherheitsarchitektur Intelligente Volatilitätsfilter: Der EA erkennt automatisch unwahrscheinliche Monate (Konsolidierungszonen) und bleibt flach. Ruhige Monate sind ein Merkmal, kein Makel.

Kein Raster / Kein Martingal: Jeder Handel nutzt einen harten Stop Loss und einen dynamischen Take Profit.

Kein Raster / Kein Martingal: Jeder Handel nutzt einen harten Stop Loss und einen dynamischen Take Profit.

Institutionelle Metriken: Backtests zeigen eine hohe Effizienz (hohe Sharpe Ratios) und beweisen, dass die Eingänge präzise und nicht zufällig sind.





Einrichtung & Anforderungen (entscheidend)

Dieser EA erfordert spezifische Konfigurationen für jedes Instrument. Die Logik ist für jeden Vermögenswert individuell kodiert.

Globale Anforderungen:

Kontogröße: 1.000 $ (empfohlenes Minimum für ein angemessenes Risikomanagement).

Hebelwirkung: 1:30 und höher.

VPS: Sehr empfehlenswert für 24/5 Stabilität





1. DE40 (DAX)

Chart-Zeitrahmen: Anhängen an M5 Chart (erforderlich).

Strategie: Hybrider H1-Ausbruch + M5-Skalierung.

Anweisung: Stellen Sie sicher, dass der EA auf dem M5 Chart läuft, um die Skalierungslogik richtig zu aktivieren.



2. US30 (Dow Jones) Chart-Zeitrahmen: Anhängen an H1 Chart .

Strategie: Reines direktionales Momentum.

Anweisung: Läuft rein auf H1-Daten zur Strukturerkennung.

Risiko & Geldmanagement Das System beinhaltet professionelle Tools zur Positionsgrößenbestimmung und zum Kapitalschutz. Flexible Positionsgröße: Festes Lot: Legen Sie Ihr Volumen manuell fest (Standard: 0,20). Dynamisches Risiko %: Berechnet automatisch die Losgröße auf der Grundlage des Kontokapitals (z. B. 1,0 % Risiko pro Handel).

Capital Guard (Tägliche Limits): Maximaler täglicher Drawdown: Standardmäßig 5 % . Wenn das Eigenkapital an einem einzigen Tag um diesen Betrag sinkt, schließt der EA alle Trades und hält bis zum nächsten Tag an. (Wichtig für Prop-Firmen). Tägliches Gewinnziel: Ist standardmäßig auf 5 % eingestellt. Sichert tägliche Gewinne und stoppt den Handel, um "Over-Trading" zu verhindern.



Broker & Kompatibilität Server-Zeit: Entwickelt für GMT+2 / GMT+3 (Standard New York Close).

Makler: Vollständig kompatibel mit IC Markets, Pepperstone und anderen ECN-Brokern, die die Standard-Serverzeit verwenden.

Jedes Instrument verwendet eine unabhängige Logik und optimierte Parameter , die speziell für sein Verhalten entwickelt wurden.



VPS: Für eine ordnungsgemäße Ausführung wird ein VPS mit niedriger Latenzzeit empfohlen.





KRITISCHE EINRICHTUNGSANFORDERUNGEN (Strenger Zeitrahmen)

Um die Integrität der Strategie zu gewährleisten, ist dieses System für bestimmte institutionelle Zeitrahmen fest kodiert. Es funktioniert nicht bei falschen Charts.

DE40 (DAX): Sie MÜSSEN den M5-Chart verwenden.

US30 (Dow): Sie MÜSSEN den H1-Chart verwenden.

Hinweis: Dies gilt sowohl für den Live-Handel als auch für den Strategietester. Wenn Sie den EA mit einem anderen Zeitrahmen verbinden, tritt ein Initialisierungsfehler auf.





Installationsanweisungen

Öffnen Sie den DE40-Chart(M5 Timeframe) und hängen Sie den EA an. Laden Sie die DE40 .set Datei. Öffnen Sie den US30-Chart(H1 Timeframe) und hängen Sie den EA an. Laden Sie die US30 .set Datei.

Jedes Instrument verwendet eine unabhängige Logik und optimierte Parameter, die speziell für sein Verhalten entwickelt wurden.

Intelligente Fehlererkennung: Wenn Sie den EA versehentlich dem falschen Zeitrahmen zuordnen (z. B. US30 auf M5), löst das System einen kritischen Alarm aus und deaktiviert sofort den Handel, um Ihr Konto zu schützen.





Backtesting & Leistungsdaten

Datenqualität: Getestet mit 99% Modellierungsqualität auf echten Ticks (höchste verfügbare Präzision).

Portfolio-Rendite: Historische kombinierte Jahresrendite von ca. 135% (DE40 + US30).

Risikoprofil: Maximaler Equity Drawdown wird bei Stresstests zwischen 10-15% gehalten.

Stabilität: Der Gewinn verteilt sich auf mehrere Monate und ist nicht von einem einzigen "glücklichen" Monat mit hohem Gewinn abhängig.

Hinweis: Backtests zeigen das Verhalten der Strategie auf der Grundlage historischer Daten, keine Garantien für die Zukunft.