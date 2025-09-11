Elsna Moving Average MT5

Dieser MetaTrader 5-Indikator stellt **zwei gleitende Durchschnitte** auf dem Kurschart dar:





**zwei Haupt-MAs (Fast & Slow)**: Diese werden als Linien (blau und rot) mit einer farbigen Füllung zwischen ihnen angezeigt. Die Füllung stellt visuell die Lücke zwischen diesen beiden gleitenden Durchschnitten dar.

Händler können diesen Indikator verwenden, um:

- die Trendrichtung zu erkennen (wenn die Linien in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind)

- potenzielle Crossover-Signale zu erkennen (wenn sich die Linien kreuzen)

- das Marktmomentum abzuschätzen (auf der Grundlage des Abstands zwischen den Linien)





Die Füllung zwischen dem schnellen und dem langsamen MA macht es einfach, zu erkennen, wann der Markt an Volatilität zunimmt oder abnimmt.