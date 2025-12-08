Elsna ATR
- Indikatoren
- Raymond Edusei
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
DerElsna ATR ist ein benutzerdefinierter MetaTrader 4-Indikator, der zwei wichtige Funktionen in einem übersichtlichen Chart-Overlay kombiniert:
Average True Range (ATR) Anzeige
Berechnet den aktuellen ATR-Wert für den ausgewählten Zeitraum (Standard = 14).
Kann den Wert inPips oder Preiseinheiten anzeigen.
Kerzen-Countdown-Timer
Zeigt einen Live-Countdown an, der angibt, wie viel Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze verbleibt.
Er wird jede Sekunde aktualisiert, auch wenn der Markt ruhig ist.