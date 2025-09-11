Elsna Moving Average MT5

Este indicador de MetaTrader 5 traza **dos medias móviles** en el gráfico de precios:





**Dos MAs principales (Rápida y Lenta)**: Estos se muestran como líneas (azul y rojo) con un relleno de color entre ellos. El relleno representa visualmente la brecha entre estas dos medias móviles.

Los operadores pueden utilizar este indicador para:

- Identificar la dirección de la tendencia (cuando las líneas se apilan en orden)

- Detectar posibles señales de cruce (cuando las líneas se cruzan entre sí)

- Medir el impulso del mercado (en función de la distancia entre las líneas)





El relleno entre la MA rápida y la lenta facilita la visualización de cuándo el mercado está expandiendo o contrayendo su volatilidad.