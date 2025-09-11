Elsna Moving Average MT5

Este indicador de MetaTrader 5 traza **dos medias móviles** en el gráfico de precios:

**Dos MAs principales (Rápida y Lenta)**: Estos se muestran como líneas (azul y rojo) con un relleno de color entre ellos. El relleno representa visualmente la brecha entre estas dos medias móviles.
Los operadores pueden utilizar este indicador para:
- Identificar la dirección de la tendencia (cuando las líneas se apilan en orden)
- Detectar posibles señales de cruce (cuando las líneas se cruzan entre sí)
- Medir el impulso del mercado (en función de la distancia entre las líneas)

El relleno entre la MA rápida y la lenta facilita la visualización de cuándo el mercado está expandiendo o contrayendo su volatilidad.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

можно было просто на графике разместить 2 скользящих средних - наибольшую и наименьшую из этих ...

исправил это :)
исправил это :)
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

thank you xD
thank you xD
