Elsnaray Colors n Lines

es ist eine Kombination aus meinem Rechteck und einer Linie im halben Abstand zwischen dem oberen Teil eines Rechtecks und dem unteren Teil des nächsten Rechtecks /Zone


Es handelt sich um einenreinen Charting-Indikator, der ein Festpreis-Zonenraster aufbaut:

  • Anker: Verwendet StartUpperPrice als Oberkante des Index 0 (fest, nicht automatisch verschiebbar).

  • Zonen: Zeichnet Rechtecke alle StepPips, jedes RectHeightPips hoch, mit100 über und 100 unter dem Anker.

  • Stil: Abwechselnd FirstColor / SecondColor , optionalFüllung und "hinter Kerzen zeichnen".

  • Projektionslinien: Optionale gepunktete horizontale Linie über jedem Rechteck amoberen Rand + 2×Höhe.

  • Verhalten: Aktualisiert sich an Ort und Stelle (kein Flackern), entfernt veraltete Objekte und kann alle seine Objekte beim Ablösen löschen.

  • Steuerelemente: Eingaben für Anzahl, Schritt/Höhe, Farben, Füllung/Hintergrund, Projektionsbalken und Bereinigung.



News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilitys
Einführung Willkommen in der Welt des Devisenhandels, in der jeder Tick des Marktes durch Nachrichten beeinflusst werden kann. Wir stellen Ihnen unseren Expert Advisor für MetaTrader vor, Ihr ultimatives Werkzeug, um sich in der Komplexität des Nachrichtenhandels zurechtzufinden. Dieser innovative Berater wurde speziell entwickelt, um Ihre Handelsstrategie während wichtiger makroökonomischer Veröffentlichungen zu automatisieren und sicherzustellen, dass Sie keine Gelegenheit verpassen. Wenn wic
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (2)
Indikatoren
Die SuperTrend-Strategie ist ein weit verbreiteter technischer Indikator, der auf der Average True Range (ATR) basiert und in erster Linie als Trailing-Stop-Instrument zur Erkennung vorherrschender Markttrends eingesetzt wird. Der Indikator ist so konzipiert, dass er einfach zu handhaben ist und gleichzeitig einen zuverlässigen Einblick in den aktuellen Markttrend bietet. Er funktioniert auf der Grundlage von zwei Schlüsselparametern: der Periode und dem Multiplikator . Standardmäßig wird für di
FREE
RSI with alerts BDA
Laron Demetris Burrows
4.88 (26)
Indikatoren
Dieser Algorithmus prognostiziert kurzfristige Preisänderungen mit einer Genauigkeit von 86% *. Wenn es eine große Bewegung gibt, wie durch die ATR bestimmt, während einer überkauften oder überverkauften Bedingung, wird der Indikator Sie warnen. Prognostiziert, ob der Preis höher oder niedriger als die Signalkerze sein wird. Perfekt für den Mean-Reversion-Handel, binäre Optionen oder Futures-Kontrakte in größeren Zeiträumen. Der Indikator wurde anhand von Daten aus 5 Jahren erneut getestet und
FREE
FX Market Snapshot
Pedro Roberto Diez San Jose
Utilitys
Für eine begrenzte Zeit kostenlos: Meistern Sie den Markt mit FX Market Snapshot Verwandeln Sie Devisenmarktaktivitäten in quantifizierbare, automatisierte Entscheidungen mit FX Market Snapshot - dem Tool für ernsthafte Händler, die einen Vorteil durch objektive Daten und schnelle, zuverlässige Aktionen suchen. Hauptmerkmale ️ Exportierbare Daten für KI : Erstellen Sie benutzerdefinierte CSV-Berichte, die Sie mit Ihrer bevorzugten KI-Engine analysieren können, und erhalten Sie Han
FREE
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.67 (3)
Utilitys
Bonus beim Kauf eines Indikators oder eines Beraters aus meiner Liste. Schreiben Sie mir in privaten Nachrichten, um einen Bonus zu erhalten. Manual Assistant MT5 ist ein professionelles Tool für den manuellen Handel, das Ihren Handel schnell und bequem machen wird. Es ist mit allen notwendigen Funktionen ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, Aufträge und Positionen mit einem Klick zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen. Es hat eine einfache und intuitive Schnittstelle und ist sowohl für
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Auto Smart Trade Manager EA
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
Anmerkung: Alle Eingaben dieses EAs sind zur einfacheren Konfiguration und Verwaltung in Arabisch gehalten Auto Smart Trade Manager EA Ar verwaltet automatisch Trades auf MetaTrader 5. Setzt Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) , unterstützt Trailing Stop , um Gewinne zu sichern, und beinhaltet Equity Protection . Intelligentes Management für alle Trades oder nach Magic Number und Symbol, mit voller Kontrolle über Slippage und Risiko. Der Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden und Sie könne
FREE
Elsna Horizontal Lines
Raymond Edusei
Utilitys
Dieser MQL5-Indikator erstellt ein anpassbares Gitter aus horizontalen Linien auf Ihrem Trading-Chart. Hier ist, was es tut: **Hauptfunktionen:** - Zeichnet gleichmäßig verteilte horizontale Linien über den sichtbaren Preisbereich - Unterstützt zwei Linientypen: horizontale Linien oder Trendlinien mit Vorwärtsprojektion - Passt sich automatisch an Änderungen der Preisskala an **Schlüsselmerkmale:** 1. **Anpassbare Abstände**: Legen Sie den Rasterabstand in Pips fest (20 Pips als Standard) 2.
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Panel Pro Max 1
AS Trend LLC
Utilitys
Das Panel erleichtert dem Händler die Arbeit beim Setzen von Stop Losses und Take Profits. Zeigt Informationen über mögliche Gewinne und Verluste an. Es erleichtert die Arbeit, wenn eine Vielzahl von Stopps und Take Profits gesetzt werden müssen. Es wurde als Werkzeug für eine reibungslose Positionseinstellung auf m1 und eine schnelle Übertragung von Stops auf Breakeven geschaffen. Sieht ästhetisch ansprechend aus und passt perfekt in das native MT5-Interface. Empfohlener Broker ByBit MT5. Bes
FREE
Bundle Risk Manager Pro
Kai Lim
Utilitys
Bundle Risk Manager Pro EA "Risk Manager Pro EA ist ein All-in-One-Handelswerkzeug, das fortschrittliche Risikomanagement-Tools kombiniert, um die volle Kontrolle über Ihr Handelskonto zu gewährleisten und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen und die Handelsvorschriften einzuhalten. Durch die Bündelung von Limit Positionen , Concurrent Risk Capital und dem neu hinzugefügten Limit Profit ist dieser EA die ultimative Lösung für diszipliniertes Handeln und das Erreichen von Bewertungszielen. Haup
FREE
Weitere Produkte dieses Autors
