Elsnaray Colors n Lines
- Utilitys
- Raymond Edusei
- Version: 2.1
- Aktualisiert: 25 November 2025
es ist eine Kombination aus meinem Rechteck und einer Linie im halben Abstand zwischen dem oberen Teil eines Rechtecks und dem unteren Teil des nächsten Rechtecks /Zone
Es handelt sich um einenreinen Charting-Indikator, der ein Festpreis-Zonenraster aufbaut:
Anker: Verwendet StartUpperPrice als Oberkante des Index 0 (fest, nicht automatisch verschiebbar).
Zonen: Zeichnet Rechtecke alle StepPips, jedes RectHeightPips hoch, mit100 über und 100 unter dem Anker.
Stil: Abwechselnd FirstColor / SecondColor , optionalFüllung und "hinter Kerzen zeichnen".
Projektionslinien: Optionale gepunktete horizontale Linie über jedem Rechteck amoberen Rand + 2×Höhe.
Verhalten: Aktualisiert sich an Ort und Stelle (kein Flackern), entfernt veraltete Objekte und kann alle seine Objekte beim Ablösen löschen.
Steuerelemente: Eingaben für Anzahl, Schritt/Höhe, Farben, Füllung/Hintergrund, Projektionsbalken und Bereinigung.