Elsnaray Colors n Lines

es ist eine Kombination aus meinem Rechteck und einer Linie im halben Abstand zwischen dem oberen Teil eines Rechtecks und dem unteren Teil des nächsten Rechtecks /Zone





Es handelt sich um einenreinen Charting-Indikator, der ein Festpreis-Zonenraster aufbaut:

Anker: Verwendet StartUpperPrice als Oberkante des Index 0 (fest, nicht automatisch verschiebbar).

Zonen: Zeichnet Rechtecke alle StepPips, jedes RectHeightPips hoch, mit 100 über und 100 unter dem Anker.

Stil: Abwechselnd FirstColor / SecondColor , optional Füllung und "hinter Kerzen zeichnen".

Projektionslinien: Optionale gepunktete horizontale Linie über jedem Rechteck amoberen Rand + 2×Höhe.

Verhalten: Aktualisiert sich an Ort und Stelle (kein Flackern), entfernt veraltete Objekte und kann alle seine Objekte beim Ablösen löschen.

Steuerelemente: Eingaben für Anzahl, Schritt/Höhe, Farben, Füllung/Hintergrund, Projektionsbalken und Bereinigung.








