Elsna Panel
- Utilitys
- Raymond Edusei
- Version: 1.70
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
Der Indikator ist ein Echtzeit-Handels-Dashboard für MT4, das Konto-, Handels- und Risikoinformationen in einem kompakten Panel direkt auf dem Chart anzeigt.
Hauptmerkmale
-
Dashboard-Anzeige
-
Zeigt Instrument, Preis, Spread und verbleibende Kerzenzeit an.
-
Zeigt Kontostatistiken: Saldo, Eigenkapital, Marge, freie Marge, verwendete Marge.
-
Fließender Gewinn und Pips aller offenen Trades.
-
Historische Gewinne: heute, diese Woche, diesen Monat und in der Vergangenheit.
-
Risikostatistiken: Gesamtlotgröße, durchschnittliches Risiko pro Handel, durchschnittliches R:R-Verhältnis, durchschnittliche Handelsdauer.
-
Performance-Statistiken: Gewinnrate und Gewinnfaktor.
-
-
Dynamische Aktualisierungen
-
Aktualisiert jede Sekunde mit OnTimer.
-
Automatische Berechnung und Aktualisierung von gleitendem Gewinn, Pips, Handelszahlen und Risikokennzahlen.
-
-
Farbkodierung
-
Positive Gewinne, Eigenkapital oder gute R:R-Verhältnisse sind grün.
-
Negative Gewinne oder risikoreiche Metriken sind rot.
-
Warnstufen sind orange.
-
-
Automatische Größenanpassung
-
Breite und Höhe des Panels passen sich dynamisch an den Inhalt an.
-
Beschriftungen werden mit konfigurierbarer Schriftart, Größe, Abständen und Ecken positioniert.
-
-
Handelswarnungen
-
Spielt einen Ton ab ( alert.wav ), wenn sich die Anzahl der offenen Trades ändert.
-