Elsna Panel

Der Indikator ist ein Echtzeit-Handels-Dashboard für MT4, das Konto-, Handels- und Risikoinformationen in einem kompakten Panel direkt auf dem Chart anzeigt.

Hauptmerkmale

  1. Dashboard-Anzeige

    • Zeigt Instrument, Preis, Spread und verbleibende Kerzenzeit an.

    • Zeigt Kontostatistiken: Saldo, Eigenkapital, Marge, freie Marge, verwendete Marge.

    • Fließender Gewinn und Pips aller offenen Trades.

    • Historische Gewinne: heute, diese Woche, diesen Monat und in der Vergangenheit.

    • Risikostatistiken: Gesamtlotgröße, durchschnittliches Risiko pro Handel, durchschnittliches R:R-Verhältnis, durchschnittliche Handelsdauer.

    • Performance-Statistiken: Gewinnrate und Gewinnfaktor.

  2. Dynamische Aktualisierungen

    • Aktualisiert jede Sekunde mit OnTimer.

    • Automatische Berechnung und Aktualisierung von gleitendem Gewinn, Pips, Handelszahlen und Risikokennzahlen.

  3. Farbkodierung

    • Positive Gewinne, Eigenkapital oder gute R:R-Verhältnisse sind grün.

    • Negative Gewinne oder risikoreiche Metriken sind rot.

    • Warnstufen sind orange.

  4. Automatische Größenanpassung

    • Breite und Höhe des Panels passen sich dynamisch an den Inhalt an.

    • Beschriftungen werden mit konfigurierbarer Schriftart, Größe, Abständen und Ecken positioniert.

  5. Handelswarnungen

    • Spielt einen Ton ab ( alert.wav ), wenn sich die Anzahl der offenen Trades ändert.


