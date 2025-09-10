Elsna Moving Average

Color Macd Tf Syarif Nur Arief Indikatoren

Der MACD ist ein bekannter Indikator, der immer noch zur Vorhersage der Kursentwicklung in den nächsten Minuten, Stunden oder sogar Wochen verwendet werden kann. Mit farbigen bar von Macd, Ihre Augen können leicht zu fangen, wenn die Farbe geändert wird, was Marktpreis Bewegung zu finden, eine frühe Trend auf dem Markt. Hier sind die Parameter des Indikators: TF_MACD , Standard ist 1 Stunde , dies bedeutet, dass Sie MACD von 1 Stunde TimeFrame auf Lower TimeFrame deutlich sehen können. InpPrice