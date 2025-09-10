Elsna Moving Average
- Indikatoren
- Raymond Edusei
- Version: 1.21
- Aktualisiert: 5 Dezember 2025
Dies ist einbenutzerdefinierter MT4-Indikator namens "Elsna Moving Average". Er zeichnetdrei gleitende Durchschnitte (MA1, MA2) auf dem Chart mit anpassbaren Perioden, Verschiebungen, Methoden und angewandten Preisen.
-
MA1 & MA2 können optional verwendet werden, umFüllbereiche ( histogrammähnliche Schattierung) basierend auf einer Farbfüllungseinstellung zu erstellen.
-
Sie könnenjeden MA einzeln ein- oder ausblenden.
-
Der Indikator ist für dieTrendidentifikation und -visualisierung konzipiert und hilft Händlern, MA-Beziehungen und potenzielle Unterstützungs-/Widerstandszonen zu erkennen.
Viel Glück und frohes Handeln!
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen