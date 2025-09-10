Elsna Moving Average

Dies ist einbenutzerdefinierter MT4-Indikator namens "Elsna Moving Average". Er zeichnetdrei gleitende Durchschnitte (MA1, MA2) auf dem Chart mit anpassbaren Perioden, Verschiebungen, Methoden und angewandten Preisen.

  • MA1 & MA2 können optional verwendet werden, umFüllbereiche ( histogrammähnliche Schattierung) basierend auf einer Farbfüllungseinstellung zu erstellen.

  • Sie könnenjeden MA einzeln ein- oder ausblenden.

  • Der Indikator ist für dieTrendidentifikation und -visualisierung konzipiert und hilft Händlern, MA-Beziehungen und potenzielle Unterstützungs-/Widerstandszonen zu erkennen.


Viel Glück und frohes Handeln!

Auswahl:
sholasakib
24
sholasakib 2025.09.10 21:24 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Raymond Edusei
1404
Antwort vom Entwickler Raymond Edusei 2025.09.11 06:25
thank you
Antwort auf eine Rezension