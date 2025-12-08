Elsna ATR MT5

Der Elsna ATR ist ein benutzerdefinierter MetaTrader 5-Indikator, der zwei wichtige Funktionen in einem übersichtlichen Chart-Overlay kombiniert:

Average True Range (ATR) Anzeige Berechnet den aktuellen ATR-Wert für den ausgewählten Zeitraum (Standard = 14).

Kann den Wert in Pips oder Preiseinheiten anzeigen.

Kerzen-Countdown-Timer

Zeigt einen Live-Countdown an, der angibt, wie viel Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze verbleibt.

Er wird jede Sekunde aktualisiert, auch wenn der Markt ruhig ist.

Dieser Indikator hilft Händlern, die(über ATR) und die(über den Kerzen-Countdown) auf einen Blick zu erfassen, ohne den Chart zu überladen. Er ist besonders nützlich für Scalper und Intraday-Händler, die sich bei Ein- und Ausstiegen auf das Bewusstsein für die Volatilität und das Timing der Kerzen verlassen.