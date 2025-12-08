Elsna ATR MT5

Der Elsna ATR ist ein benutzerdefinierter MetaTrader 5-Indikator, der zwei wichtige Funktionen in einem übersichtlichen Chart-Overlay kombiniert:

  1. Average True Range (ATR) Anzeige

    • Berechnet den aktuellen ATR-Wert für den ausgewählten Zeitraum (Standard = 14).

    • Kann den Wert in Pips oder Preiseinheiten anzeigen.

Kerzen-Countdown-Timer

  • Zeigt einen Live-Countdown an, der angibt, wie viel Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze verbleibt.

  • Er wird jede Sekunde aktualisiert, auch wenn der Markt ruhig ist.

Dieser Indikator hilft Händlern, die Marktvolatilität (über ATR) und die Präzision des Timings (über den Kerzen-Countdown) auf einen Blick zu erfassen, ohne den Chart zu überladen. Er ist besonders nützlich für Scalper und Intraday-Händler, die sich bei Ein- und Ausstiegen auf das Bewusstsein für die Volatilität und das Timing der Kerzen verlassen.
