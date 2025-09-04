Buy n Sell Indicator

Here’s the full translated Russian version of your MQL5 product description, keeping the style professional and market-ready:

✅ Файл настроек предоставляется по запросу

Превратите рыночный шум в четкие сигналы на покупку и продажу.

Профессиональный инструмент для MetaTrader 5, который сочетает чистые сигналы входа и динамический трейлинг-стоп.

Лучшие результаты достигаются на таймфрейме 5 минут (M5), что делает индикатор идеальным для скальперов и внутридневных трейдеров.

Особенно эффективен на золоте (XAUUSD) и может быть оптимизирован для драгоценных металлов, криптовалют, валютных пар, сырьевых товаров и мировых индексов.

👉 Запросите у продавца готовый файл настроек (set file) для экономии времени при конфигурации.

Основные функции

Четкие стрелки Buy & Sell – мгновенная индикация возможных точек входа.

Динамический трейлинг-стоп – линия стопа, которая автоматически подстраивается, помогая фиксировать прибыль и ограничивать убытки.

Регулируемая чувствительность – настройка отклика сигналов под ваш стиль торговли.

Гибкость по таймфреймам – работает на всех ТФ в MT5, с рекомендованным M5 .

Настраиваемое размещение стрелок – регулируемое расстояние между стрелкой и свечой для чистого графика.

Простой и легкий – не перегружает платформу и работает стабильно.

Преимущества

Без перерисовки – сигналы остаются зафиксированными после появления.

Поддержка множества инструментов – подходит для: Металлы : золото (XAUUSD), серебро (XAGUSD), платина, палладий Криптовалюты : Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin, Ripple Индексы : S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX, FTSE, Nikkei, CAC 40 Форекс-пары : мажоры, миноры и экзотические пары Сырьевые товары : нефть (WTI/Brent), природный газ, медь

Работает в любых рыночных условиях – на трендовом и боковом рынке.

Лучший выбор для волатильных активов – особенно в сессии Лондона и Нью-Йорка.

Оптимизирован для скальпинга – лучше всего работает на M5, но применим и к старшим ТФ.

Управление рисками встроено – трейлинг-стоп помогает дисциплинированной торговле.

Файл настроек по запросу – свяжитесь с продавцом для получения оптимизированных параметров.

Преимущества для трейдеров

Уверенные сделки с четкими визуальными сигналами.

Эффективное сопровождение позиций с помощью линии трейлинг-стопа.

Чистый график благодаря регулируемому размещению стрелок.

Последовательность в торговле при фокусе на таймфрейм M5 .

Возможность применения на металлах, криптовалютах, индексах, валютных парах и сырьевых товарах.

Как использовать

Установите индикатор на любой график. Установите таймфрейм M5 (5 минут) для оптимальных результатов. Настройте чувствительность и отступ стрелок под свою стратегию. Используйте стрелки Buy для возможных входов в лонг и Sell для входов в шорт. Следите за линией трейлинг-стопа для фиксации прибыли и контроля убытков. Для продвинутых пользователей: запросите у продавца готовый файл настроек (set file).

FAQ

В1: Перерисовываются ли сигналы?

Нет. После появления сигнал остается фиксированным.

В2: Какой таймфрейм лучше использовать?

Рекомендуется M5 (5 минут), также возможно применение на старших ТФ.

В3: Подходит ли индикатор для золота (XAUUSD)?

Да. Особенно эффективен на золоте и других металлах, а также криптовалютах, индексах, валютных парах и сырьевых инструментах.

В4: Работает ли на всех брокерах?

Да. Подходит для ECN, STP и стандартных брокеров при поддержке MetaTrader 5. 👉 Запросите у продавца файл настроек для оптимизации под условия вашего брокера.

В5: Подойдет ли новичкам?

Да. Простые визуальные стрелки легко интерпретировать, а также можно запросить у продавца файл настроек для готовых параметров.

В6: Можно ли использовать для скальпинга?

Да. Индикатор оптимизирован для скальпинга на M5, H2, особенно во время высокой волатильности.

⚠️ Дисклеймер

Этот индикатор является инструментом технического анализа, а не финансовой рекомендацией. Используйте его только в составе собственной торговой стратегии с управлением рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном.