Buy n Sell Indicator

Buy n Sell Arrows with Trailing Stop – Traderlinkz

✅ Файл настроек предоставляется по запросу
Превратите рыночный шум в четкие сигналы на покупку и продажу.
Профессиональный инструмент для MetaTrader 5, который сочетает чистые сигналы входа и динамический трейлинг-стоп.

Лучшие результаты достигаются на таймфрейме 5 минут (M5), что делает индикатор идеальным для скальперов и внутридневных трейдеров.
Особенно эффективен на золоте (XAUUSD) и может быть оптимизирован для драгоценных металлов, криптовалют, валютных пар, сырьевых товаров и мировых индексов.

👉 Запросите у продавца готовый файл настроек (set file) для экономии времени при конфигурации.

Основные функции

  • Четкие стрелки Buy & Sell – мгновенная индикация возможных точек входа.

  • Динамический трейлинг-стоп – линия стопа, которая автоматически подстраивается, помогая фиксировать прибыль и ограничивать убытки.

  • Регулируемая чувствительность – настройка отклика сигналов под ваш стиль торговли.

  • Гибкость по таймфреймам – работает на всех ТФ в MT5, с рекомендованным M5.

  • Настраиваемое размещение стрелок – регулируемое расстояние между стрелкой и свечой для чистого графика.

  • Простой и легкий – не перегружает платформу и работает стабильно.

Преимущества

  • Без перерисовки – сигналы остаются зафиксированными после появления.

  • Поддержка множества инструментов – подходит для:

    • Металлы: золото (XAUUSD), серебро (XAGUSD), платина, палладий

    • Криптовалюты: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin, Ripple

    • Индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX, FTSE, Nikkei, CAC 40

    • Форекс-пары: мажоры, миноры и экзотические пары

    • Сырьевые товары: нефть (WTI/Brent), природный газ, медь

  • Работает в любых рыночных условиях – на трендовом и боковом рынке.

  • Лучший выбор для волатильных активов – особенно в сессии Лондона и Нью-Йорка.

  • Оптимизирован для скальпинга – лучше всего работает на M5, но применим и к старшим ТФ.

  • Управление рисками встроено – трейлинг-стоп помогает дисциплинированной торговле.

  • Файл настроек по запросу – свяжитесь с продавцом для получения оптимизированных параметров.

Преимущества для трейдеров

  • Уверенные сделки с четкими визуальными сигналами.

  • Эффективное сопровождение позиций с помощью линии трейлинг-стопа.

  • Чистый график благодаря регулируемому размещению стрелок.

  • Последовательность в торговле при фокусе на таймфрейм M5.

  • Возможность применения на металлах, криптовалютах, индексах, валютных парах и сырьевых товарах.

Как использовать

  1. Установите индикатор на любой график.

  2. Установите таймфрейм M5 (5 минут) для оптимальных результатов.

  3. Настройте чувствительность и отступ стрелок под свою стратегию.

  4. Используйте стрелки Buy для возможных входов в лонг и Sell для входов в шорт.

  5. Следите за линией трейлинг-стопа для фиксации прибыли и контроля убытков.

  6. Для продвинутых пользователей: запросите у продавца готовый файл настроек (set file).

FAQ

В1: Перерисовываются ли сигналы?
Нет. После появления сигнал остается фиксированным.

В2: Какой таймфрейм лучше использовать?
Рекомендуется M5 (5 минут), также возможно применение на старших ТФ.

В3: Подходит ли индикатор для золота (XAUUSD)?
Да. Особенно эффективен на золоте и других металлах, а также криптовалютах, индексах, валютных парах и сырьевых инструментах.

В4: Работает ли на всех брокерах?
Да. Подходит для ECN, STP и стандартных брокеров при поддержке MetaTrader 5. 👉 Запросите у продавца файл настроек для оптимизации под условия вашего брокера.

В5: Подойдет ли новичкам?
Да. Простые визуальные стрелки легко интерпретировать, а также можно запросить у продавца файл настроек для готовых параметров.

В6: Можно ли использовать для скальпинга?
Да. Индикатор оптимизирован для скальпинга на M5, H2, особенно во время высокой волатильности.

⚠️ Дисклеймер
Этот индикатор является инструментом технического анализа, а не финансовой рекомендацией. Используйте его только в составе собственной торговой стратегии с управлением рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном.

