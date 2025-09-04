Buy n Sell Indicator
- Индикаторы
- Jawad Tauheed
- Версия: 1.32
- Активации: 5
Buy n Sell Arrows with Trailing Stop – Traderlinkz
✅ Файл настроек предоставляется по запросу
Превратите рыночный шум в четкие сигналы на покупку и продажу.
Профессиональный инструмент для MetaTrader 5, который сочетает чистые сигналы входа и динамический трейлинг-стоп.
Лучшие результаты достигаются на таймфрейме 5 минут (M5), что делает индикатор идеальным для скальперов и внутридневных трейдеров.
Особенно эффективен на золоте (XAUUSD) и может быть оптимизирован для драгоценных металлов, криптовалют, валютных пар, сырьевых товаров и мировых индексов.
👉 Запросите у продавца готовый файл настроек (set file) для экономии времени при конфигурации.
Основные функции
-
Четкие стрелки Buy & Sell – мгновенная индикация возможных точек входа.
-
Динамический трейлинг-стоп – линия стопа, которая автоматически подстраивается, помогая фиксировать прибыль и ограничивать убытки.
-
Регулируемая чувствительность – настройка отклика сигналов под ваш стиль торговли.
-
Гибкость по таймфреймам – работает на всех ТФ в MT5, с рекомендованным M5.
-
Настраиваемое размещение стрелок – регулируемое расстояние между стрелкой и свечой для чистого графика.
-
Простой и легкий – не перегружает платформу и работает стабильно.
Преимущества
-
Без перерисовки – сигналы остаются зафиксированными после появления.
-
Поддержка множества инструментов – подходит для:
-
Металлы: золото (XAUUSD), серебро (XAGUSD), платина, палладий
-
Криптовалюты: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin, Ripple
-
Индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX, FTSE, Nikkei, CAC 40
-
Форекс-пары: мажоры, миноры и экзотические пары
-
Сырьевые товары: нефть (WTI/Brent), природный газ, медь
-
-
Работает в любых рыночных условиях – на трендовом и боковом рынке.
-
Лучший выбор для волатильных активов – особенно в сессии Лондона и Нью-Йорка.
-
Оптимизирован для скальпинга – лучше всего работает на M5, но применим и к старшим ТФ.
-
Управление рисками встроено – трейлинг-стоп помогает дисциплинированной торговле.
-
Файл настроек по запросу – свяжитесь с продавцом для получения оптимизированных параметров.
Преимущества для трейдеров
-
Уверенные сделки с четкими визуальными сигналами.
-
Эффективное сопровождение позиций с помощью линии трейлинг-стопа.
-
Чистый график благодаря регулируемому размещению стрелок.
-
Последовательность в торговле при фокусе на таймфрейм M5.
-
Возможность применения на металлах, криптовалютах, индексах, валютных парах и сырьевых товарах.
Как использовать
-
Установите индикатор на любой график.
-
Установите таймфрейм M5 (5 минут) для оптимальных результатов.
-
Настройте чувствительность и отступ стрелок под свою стратегию.
-
Используйте стрелки Buy для возможных входов в лонг и Sell для входов в шорт.
-
Следите за линией трейлинг-стопа для фиксации прибыли и контроля убытков.
-
Для продвинутых пользователей: запросите у продавца готовый файл настроек (set file).
FAQ
В1: Перерисовываются ли сигналы?
Нет. После появления сигнал остается фиксированным.
В2: Какой таймфрейм лучше использовать?
Рекомендуется M5 (5 минут), также возможно применение на старших ТФ.
В3: Подходит ли индикатор для золота (XAUUSD)?
Да. Особенно эффективен на золоте и других металлах, а также криптовалютах, индексах, валютных парах и сырьевых инструментах.
В4: Работает ли на всех брокерах?
Да. Подходит для ECN, STP и стандартных брокеров при поддержке MetaTrader 5. 👉 Запросите у продавца файл настроек для оптимизации под условия вашего брокера.
В5: Подойдет ли новичкам?
Да. Простые визуальные стрелки легко интерпретировать, а также можно запросить у продавца файл настроек для готовых параметров.
В6: Можно ли использовать для скальпинга?
Да. Индикатор оптимизирован для скальпинга на M5, H2, особенно во время высокой волатильности.
⚠️ Дисклеймер
Этот индикатор является инструментом технического анализа, а не финансовой рекомендацией. Используйте его только в составе собственной торговой стратегии с управлением рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном.