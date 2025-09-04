Buy n Sell Indicator

Aquí tienes la traducción completa al español de tu descripción para MQL5, lista para publicar:

Buy n Sell Arrows with Trailing Stop – Traderlinkz

✅ Archivo de parámetros disponible bajo solicitud

Convierte el ruido del mercado en señales claras de compra y venta.

Una herramienta profesional para MetaTrader 5 que combina señales de entrada limpias con un trailing stop dinámico.

Los mejores resultados se obtienen en el marco temporal de 5 minutos (M5), lo que lo hace ideal para scalpers y traders intradía.

Especialmente eficaz en Oro (XAUUSD) y puede optimizarse para metales, criptomonedas, pares de divisas, materias primas e índices globales.

👉 Solicita al vendedor el archivo de parámetros (set file) ya preparado para ahorrar tiempo en la configuración.

Funciones principales

Flechas claras de compra y venta – muestran al instante los posibles puntos de entrada.

Trailing stop dinámico – línea de stop que se ajusta automáticamente, ayudando a asegurar beneficios y limitar pérdidas.

Sensibilidad ajustable – adapta la reacción de las señales a tu estilo de trading.

Flexibilidad temporal – funciona en todos los marcos de MT5, recomendado M5 .

Ubicación de flechas ajustable – configura la distancia entre las flechas y las velas para mantener un gráfico limpio.

Diseño ligero – funciona de manera fluida sin ralentizar la plataforma.

Ventajas destacadas

Sin redibujos – las señales permanecen fijas una vez generadas.

Soporte multi-activos – útil en: Metales : Oro (XAUUSD), Plata (XAGUSD), Platino, Paladio Criptomonedas : Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin, Ripple Índices : S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX, FTSE, Nikkei, CAC 40 Divisas : Mayores, menores y exóticas Materias primas : Petróleo (WTI/Brent), Gas natural, Cobre

Funciona en todas las condiciones de mercado – tanto en tendencias como en rangos.

Especial para activos volátiles – gran rendimiento en sesiones de Londres y Nueva York.

Apto para scalping – optimizado para M5 pero adaptable a marcos más altos.

Gestión de riesgo incorporada – el trailing stop fomenta la disciplina en el trading.

Archivo de parámetros bajo solicitud – contacta al vendedor para obtener configuraciones optimizadas.

Beneficios para el trader

Opera con confianza gracias a señales visuales claras.

Administra las operaciones de forma efectiva con el trailing stop.

Mantén tus gráficos limpios con flechas ajustables.

Gana consistencia enfocándote en M5 .

Compatible con metales, criptos, índices, divisas y materias primas.

Cómo usarlo

Añade el indicador a cualquier gráfico. Establece el marco temporal en M5 (5 minutos) para mejores resultados. Ajusta sensibilidad y desplazamiento de flechas según tu estrategia. Usa las flechas de compra para entradas largas y las de venta para entradas cortas. Sigue la línea de trailing stop para asegurar beneficios y limitar riesgos. Usuarios avanzados: solicita al vendedor el archivo de parámetros (set file) para configuraciones rápidas.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P1: Este indicador, ¿se redibuja?

No. Una vez que aparece la señal, permanece fija.

P2: ¿Cuál es el mejor marco temporal?

El M5 (5 minutos) es el recomendado, aunque también funciona en marcos superiores.

P3: ¿Sirve para el Oro (XAUUSD)?

Sí. Funciona muy bien en Oro y otros metales, además de criptomonedas, índices, divisas y materias primas.

P4: ¿Funciona con todos los brokers?

Sí. Compatible con ECN, STP y cuentas estándar siempre que usen MT5. 👉 Solicita al vendedor el archivo de parámetros para optimizarlo según las condiciones de tu broker.

P5: ¿Es apto para principiantes?

Claro. Las flechas son fáciles de interpretar y puedes solicitar al vendedor un archivo de parámetros con ajustes listos.

P6: ¿Se puede usar para scalping?

Sí. Está optimizado para scalping en M5, H2, especialmente en momentos de alta volatilidad.

⚠️ Aviso legal

Este indicador es una herramienta de análisis técnico, no un consejo financiero. Debe usarse como parte de una estrategia completa con gestión de riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Prueba siempre en cuenta demo antes de usar en real.