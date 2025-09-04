Buy n Sell Indicator

Voici la traduction complète en français de ta description MQL5, adaptée pour le marché et prête à publier :

Buy n Sell Arrows with Trailing Stop – Traderlinkz

✅ Fichier de configuration disponible sur demande

Transformez le bruit du marché en signaux clairs d’achat et de vente.

Un outil professionnel pour MetaTrader 5 qui combine des signaux d’entrée précis avec un trailing stop dynamique.

Les meilleurs résultats sont obtenus sur l’unité de temps 5 minutes (M5), ce qui le rend idéal pour les scalpers et les traders intraday.

Particulièrement efficace sur l’or (XAUUSD) et optimisable pour les métaux, cryptomonnaies, paires de devises, matières premières et indices mondiaux.

👉 Demandez au vendeur le fichier de configuration (set file) prêt à l’emploi pour gagner du temps lors de la mise en place.

Caractéristiques principales

Flèches claires d’achat et de vente – indiquent instantanément les points d’entrée potentiels.

Trailing stop dynamique – une ligne qui s’ajuste automatiquement pour sécuriser les gains et limiter les pertes.

Sensibilité personnalisable – ajustez la réactivité des signaux à votre style de trading.

Flexibilité temporelle – fonctionne sur toutes les UT de MT5, recommandé M5 .

Position des flèches réglable – contrôlez la distance entre les flèches et les bougies pour un graphique plus lisible.

Léger et rapide – fonctionne sans ralentir votre plateforme.

Avantages majeurs

Sans redessin – les signaux restent fixes une fois générés.

Support multi-actifs – efficace sur : Métaux : Or (XAUUSD), Argent (XAGUSD), Platine, Palladium Cryptomonnaies : Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin, Ripple Indices : S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX, FTSE, Nikkei, CAC 40 Forex : paires majeures, mineures et exotiques Matières premières : Pétrole (WTI/Brent), Gaz naturel, Cuivre

Fonctionne dans toutes les conditions de marché – tendances et ranges.

Idéal pour les actifs volatils – performances accrues durant les sessions de Londres et New York.

Adapté au scalping – optimisé pour M5 mais utilisable aussi sur UT supérieures.

Gestion du risque intégrée – le trailing stop aide à un trading discipliné.

Fichier de configuration sur demande – contactez le vendeur pour obtenir des paramètres optimisés.

Bénéfices pour les traders

Trader en toute confiance avec des signaux visuels clairs.

Gérer efficacement les positions grâce au trailing stop.

Garder des graphiques propres avec des flèches réglables.

Améliorer la régularité en se concentrant sur l’ UT M5 .

S’applique aux métaux, cryptos, indices, forex et matières premières.

Mode d’utilisation

Attachez l’indicateur à n’importe quel graphique. Sélectionnez l’UT M5 (5 minutes) pour des résultats optimaux. Ajustez la sensibilité et le décalage des flèches selon votre stratégie. Les flèches d’achat signalent des opportunités longues, celles de vente des opportunités courtes. Utilisez la ligne de trailing stop pour sécuriser les bénéfices et contrôler les risques. Pour les utilisateurs avancés : demandez au vendeur le fichier de configuration (set file).

FAQ

Q1 : L’indicateur redessine-t-il les signaux ?

Non. Une fois générés, les signaux restent fixes.

Q2 : Quelle est la meilleure unité de temps ?

Le M5 (5 minutes) est recommandé, mais l’indicateur fonctionne aussi sur des UT supérieures.

Q3 : Peut-il être utilisé sur l’or (XAUUSD) ?

Oui. Il est particulièrement efficace sur l’or, ainsi que sur d’autres métaux, cryptos, indices, paires de devises et matières premières.

Q4 : Est-il compatible avec tous les brokers ?

Oui. Il fonctionne avec les brokers ECN, STP et standards, tant qu’ils supportent MT5. 👉 Demandez au vendeur le fichier de configuration pour l’adapter aux conditions de votre broker.

Q5 : Est-il adapté aux débutants ?

Absolument. Les flèches sont simples à interpréter et vous pouvez demander au vendeur un fichier de configuration pour un démarrage rapide.

Q6 : Peut-on l’utiliser pour le scalping ?

Oui. Il est optimisé pour le scalping sur M5, particulièrement en périodes de forte volatilité.

⚠️ Avertissement

Cet indicateur est un outil d’analyse technique, et non un conseil financier. Il doit être utilisé comme partie d’une stratégie complète avec une gestion appropriée du risque. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez toujours en compte démo avant une utilisation réelle.



