Buy n Sell Indicator

İşte MQL5 için profesyonel ve yayınlamaya hazır Türkçe çeviri:

Buy n Sell Arrows with Trailing Stop – Traderlinkz

✅ İstek üzerine hazır ayar dosyası (set file) sağlanır
Piyasa gürültüsünü net Al/Sat sinyallerine dönüştürün.
MetaTrader 5 için geliştirilmiş, temiz giriş sinyallerini dinamik trailing stop ile birleştiren profesyonel bir araç.

En iyi sonuçlar 5 dakikalık zaman diliminde (M5) elde edilir; bu da onu scalper ve gün içi yatırımcılar için ideal kılar.
Özellikle Altın (XAUUSD) üzerinde etkilidir ve metaller, kripto paralar, döviz çiftleri, emtialar ve küresel endeksler için optimize edilebilir.

👉 Zaman kazanmak için satıcıdan hazır ayar dosyasını (set file) talep edin.

Temel Özellikler

  • Net Al/Sat okları – olası giriş noktalarını anında gösterir.

  • Dinamik Trailing Stop – otomatik ayarlanır, kârı korumaya ve zararı sınırlamaya yardımcı olur.

  • Ayarlanabilir hassasiyet – sinyal tepkisini kendi işlem stilinize göre özelleştirin.

  • Zaman dilimi esnekliği – tüm MT5 zaman dilimlerinde çalışır, tavsiye edilen M5.

  • Ok konumlandırma ayarı – oklarla mumlar arasındaki mesafeyi ayarlayarak daha temiz grafikler elde edin.

  • Hafif tasarım – platformu yavaşlatmadan akıcı şekilde çalışır.

Öne Çıkan Avantajlar

  • Redraw (yeniden çizim) yok – sinyaller üretildikten sonra sabit kalır.

  • Çoklu varlık desteği – şu piyasalarda etkilidir:

    • Metaller: Altın (XAUUSD), Gümüş (XAGUSD), Platin, Paladyum

    • Kripto paralar: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin, Ripple

    • Endeksler: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX, FTSE, Nikkei, CAC 40

    • Forex çiftleri: Majör, minör ve egzotik pariteler

    • Emtialar: Petrol (WTI/Brent), Doğal Gaz, Bakır

  • Her piyasa koşulunda çalışır – trend ve yatay piyasalar dahil.

  • Volatil varlıklar için ideal – Londra ve New York seanslarında güçlü performans.

  • Scalping için uygun – M5 için optimize edilmiştir, daha yüksek zaman dilimlerinde de kullanılabilir.

  • Risk yönetimi dahili – trailing stop disiplinli işlem yapmayı destekler.

  • Ayar dosyası talep edilebilir – satıcıdan optimize edilmiş parametreleri alabilirsiniz.

Traderlara Sağladığı Faydalar

  • Net ve güvenilir görsel sinyallerle işlem yapın.

  • Pozisyonları trailing stop ile etkin şekilde yönetin.

  • Ayarlanabilir ok konumları ile temiz grafikler kullanın.

  • M5 zaman diliminde işlem tutarlılığınızı artırın.

  • Metaller, kripto, endeksler, forex ve emtialar için uygundur.

Kullanım Şekli

  1. İndikatörü herhangi bir grafiğe ekleyin.

  2. Zaman dilimini M5 (5 dakika) olarak ayarlayın.

  3. Hassasiyet ve ok uzaklığını stratejinize göre düzenleyin.

  4. Al okları potansiyel long girişlerini, Sat okları short girişlerini gösterir.

  5. Trailing stop çizgisini kullanarak kârı koruyun, riski sınırlayın.

  6. İleri düzey kullanıcılar: optimize edilmiş ayar dosyası (set file) için satıcıyla iletişime geçin.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1: İndikatör yeniden çizim yapar mı?
Hayır. Sinyaller bir kez üretildiğinde sabit kalır.

S2: Hangi zaman dilimi en iyisidir?
Önerilen M5 (5 dakika) zaman dilimidir; daha yüksek periyotlarda da çalışır.

S3: Altın (XAUUSD) için uygun mu?
Evet. Özellikle Altın üzerinde etkilidir; ayrıca diğer metaller, kripto paralar, endeksler, forex ve emtialar için uygundur.

S4: Tüm brokerlarda çalışır mı?
Evet. ECN, STP ve standart brokerlarla uyumludur, yeter ki MT5 desteklensin. 👉 Broker şartlarınıza özel ayar dosyası için satıcıya başvurun.

S5: Yeni başlayanlar için uygun mu?
Kesinlikle. Oklar kolayca anlaşılır ve satıcıdan hazır ayar dosyası alarak hızlıca başlayabilirsiniz.

S6: Scalping için kullanılabilir mi?
Evet. Özellikle yüksek volatilite dönemlerinde M5 scalping için optimize edilmiştir.

⚠️ Yasal Uyarı
Bu indikatör bir teknik analiz aracıdır, finansal tavsiye değildir. Yalnızca tam bir işlem stratejisinin ve risk yönetiminin parçası olarak kullanılmalıdır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test edin.


