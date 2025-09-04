Buy n Sell Indicator

Here’s the full Chinese translation of your MQL5 product description. I kept it professional, clear, and marketplace-ready:

✅ 参数文件可按要求提供

让市场噪音转化为清晰的买入/卖出信号。

MetaTrader 5 的专业交易工具，结合了简洁的进场信号与动态追踪止损功能。

在 5 分钟周期 (M5) 上效果最佳，非常适合剥头皮和日内交易者。

对 黄金 (XAUUSD) 特别有效，并可优化用于 贵金属、加密货币、外汇货币对、大宗商品和全球股指。

👉 向卖家索取现成的 参数文件 (set file)，节省配置时间。

主要功能

清晰的买入/卖出箭头 – 即时显示潜在的进场点位。

动态追踪止损 – 自动调整的止损线，帮助锁定利润并控制风险。

灵敏度可调 – 可根据您的交易风格微调信号反应速度。

多周期适用 – 适用于所有 MT5 周期，推荐 M5 。

箭头位置可调 – 可设置箭头与K线之间的距离，使图表更加简洁。

轻量化设计 – 运行流畅，不拖慢平台。

突出优势

无重绘 – 信号一旦生成就保持不变。

多品种支持 – 可用于： 贵金属 : 黄金 (XAUUSD)、白银 (XAGUSD)、铂金、钯金 加密货币 : 比特币 (BTCUSD)、以太坊 (ETHUSD)、莱特币、瑞波币 股指 : 标普500、纳斯达克、道琼斯、DAX、富时100、日经、CAC 40 外汇 : 主流货币对、次要货币对和冷门货币对 大宗商品 : 原油 (WTI/Brent)、天然气、铜

适应各种市场状态 – 趋势行情与震荡行情均可。

专为高波动市场设计 – 在伦敦和纽约交易时段表现更佳。

剥头皮友好 – 优化于 M5，可扩展至更高周期。

内置风险管理 – 追踪止损功能帮助纪律化交易。

参数文件可请求 – 联系卖家获取优化过的参数。

交易者收益

借助清晰直观的信号自信交易。

通过追踪止损有效管理交易。

保持图表整洁，避免过度信息干扰。

在 M5 周期 提高交易一致性。

可应用于 贵金属、加密货币、股指、外汇和大宗商品。

使用方法

将指标加载到任意图表。 将周期设置为 M5 (5分钟) 以获得最佳效果。 根据策略调整灵敏度与箭头偏移。 买入箭头表示潜在多头机会，卖出箭头表示潜在空头机会。 使用追踪止损线来锁定利润并限制风险。 高级用户可向卖家索取优化好的 参数文件 (set file)。

常见问题 (FAQ)

Q1: 该指标会不会重绘？

不会。一旦信号出现就不会改变。

Q2: 最佳周期是什么？

推荐使用 M5 (5分钟)，也可应用于更高周期。

Q3: 能否用于黄金 (XAUUSD)？

可以。该指标在 黄金 上效果显著，同时适用于其他金属、加密货币、股指、外汇和大宗商品。

Q4: 是否支持所有经纪商？

支持。适用于 ECN、STP 及标准账户，只要是 MT5 平台即可。👉 请向卖家索取参数文件，以适配您的经纪商环境。

Q5: 初学者能用吗？

当然。箭头信号直观易懂，您还可以向卖家索取 参数文件 以快速上手。

Q6: 可以用于剥头皮吗？

可以。该指标特别优化于 M5, H2 剥头皮交易，在高波动时段表现更佳。

⚠️ 免责声明

该指标是一个 技术分析工具，而非投资建议。请在完整交易策略和风险管理体系中使用。历史表现不能保证未来结果。务必先在模拟账户中测试，再应用于真实交易。