AZ Risk Manager

AZ Mini-ATR-Indikator Auf vielfachen Wunsch habe ich eine Miniaturversion des ATR-Indikators erstellt. Zusätzlich zu den grundlegenden Funktionen, wie der Berechnung der durchschnittlichen ATR auf der Grundlage bestimmter Parameter, kann er die Farbe eines Textbalkens ändern, je nachdem, wie weit sich der Kurs bereits bewegt hat. Hat sich der Kurs um mehr als 110 % seiner durchschnittlichen ATR bewegt, färbt sich der Balken rot; hat er sich um weniger als 80 % bewegt, ist der Balken grün. Die

FREE