AZ Risk Manager
- Indikatoren
- Yurii Shvechikov
- Version: 1.13
- Aktualisiert: 3 Dezember 2025
Ein einfacher Indikator zur Berechnung des Risikos und zur automatischen Berechnung der Take-Profit-Linie. In den Einstellungen geben Sie das gewünschte Verhältnis zwischen Risiko und Gewinn ein. Der Indikator berechnet automatisch das Volumen für den Einstieg und zeigt an, wo die Take-Profit-Linie gesetzt werden muss, um das Verhältnis beizubehalten. Das Risiko wird auf der Grundlage Ihrer Bilanzdaten berechnet. Das Informationsfeld kann auf dem Bildschirm verschoben werden. Die Stop-Loss-Linie kann ebenfalls verschoben werden, wodurch das Einstiegsvolumen und die Take-Profit-Position neu berechnet werden.