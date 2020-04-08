AZ Risk Manager

Un indicador sencillo para calcular el riesgo y calcular automáticamente la línea de toma de beneficios. En los ajustes, usted introduce la proporción deseada entre riesgo y beneficio, el indicador calculará automáticamente el volumen de entrada y mostrará dónde fijar la línea de toma de beneficios para mantener la proporción. El riesgo se calcula en función de los datos de su saldo. El panel de información puede desplazarse por la pantalla. La línea de stop-loss también se puede mover, esto recalculará el volumen de entrada y la posición de toma de beneficios.
