AZ Risk Manager

Herramienta de dibujo de niveles AZ Risovalka Un indicador para simplificar el dibujo de niveles. Seleccione el modo de indicador para el cuerpo, la sombra o toda la vela en los ajustes. Haga clic en el botón 'Dibujar' del panel de dibujo para crear un nivel, después haga clic en el cuerpo o en la sombra de la vela y seleccione el color del nivel en el menú de colores que aparece. El botón 'Borrar' para borrar el nivel que selecciones, 'Color' para seleccionar el color de un nivel ya creado. Pue

FREE