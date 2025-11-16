AZ Auto Levels builder ATR edition

AZ Auto Levels builder ATR edition

Indikator für das automatische Zeichnen von Pegeln. Für verschiedene Instrumente müssen Sie mit den Parametern spielen, um die richtigen zu finden. Die Idee dahinter ist, dass der Indikator auf dem in den Einstellungen gewählten Zeitrahmen (standardmäßig H1) nach interessanten Levels sucht. Die Suche erfolgt nur bei Kerzen, die 30 % über der täglichen Standard-ATR ähnlicher Kerzen liegen (Sie können dies in den Einstellungen ändern). Die ATR wird für die letzten 20 Tage berechnet (kann ebenfalls in den Einstellungen geändert werden). Der Indikator sucht nach 2 Kerzen, die zweite Kerze, wenn sie in die gewünschte ATR fällt - sollte mindestens 80% der vorherigen Kerze betragen (kann auch in den Einstellungen geändert werden). Wird eine solche Kombination gefunden, so wird eine Füllung mit einer gepunkteten Linie von 50% entlang der Schatten dieser Kerzenkombination gezeichnet. Die Füllfarbe und die Farbe der gepunkteten Linie können in den Einstellungen geändert werden. Auch die Position des Preises an der 50%-Marke kann in den Einstellungen geändert werden. Im Allgemeinen habe ich einen Indikator erstellt, "ohne zur Vernunft zu kommen". Ich empfehle Ihnen dringend, mit den Einstellungen zu spielen. Im Moment haben mich die Ergebnisse der Arbeit sogar überrascht :)


//--- Eingabeparameter

input ENUM_TIMEFRAMES InpTimeframe = PERIOD_H1; // Zeitrahmen

input int InpATRPeriod = 20; // ATR Berechnungszeitraum (Tage)

input double InpATRMultiplier = 30.0; // ATR-Multiplikator Prozent (%)

input double InpSecondCandleRatio = 80.0;// Verhältnis der Mindestgröße der zweiten Kerze (%)

Eingabefarbe InpZoneColor = C'235,241,255'; // Zonenfüllfarbe

input color InpLineColor = clrCrimson; // Farbe der Mittellinie

Eingabe int InpRectangleWidth = 6; // Breite des Rechtecks in Balken

input int InpMaxVisibleZones = 5; // Maximale Anzahl der anzuzeigenden Bereiche

input double InpMinDirectionChange = 0.3; // Minimale Richtungsänderung zwischen Kerzen (0-1)


P.S. Aber wenn Sie einen echten Indikator wollen, der Ihre Vision des Handels verändern kann - laden Sie mein AZ Volzone SYSTEM oder sein vereinfachtes, aber nicht weniger wertvolles analoges AZ Azazavr System herunter. Viel Glück!

