AZ Volzone SYSTEM locked in range finder

Dieser Indikator ist der Hauptbestandteil meines Handelssystems. Sie erhalten eine detaillierte Anleitung, wie Sie den Indikator im manuellen Modus verwenden können. ACHTUNG - Ich empfehle dringend die Verwendung des Indikators bei der Analyse des Marktes mit einem Futures-Broker (auch mit einer Demo-Version des Kontos wird gut sein, wenn Makler bieten Notierungen und Volumina in Echtzeit), und Einträge können auf dem Spotmarkt gemacht werden.

Mein System hat nichts mit dem kürzlich populären SmartMoney-System und seinen Varianten gemein.

Ich werde daher versuchen, die Funktionsweise des Indikators so einfach und kurz wie möglich zu beschreiben. Ich habe die Wyckoff-Methode und die Locked-in Range (LRA) Theorie von Tom Leksey (Artemii Taranov?) als Grundlage genommen. Aber diese beiden Handelsmethoden sind etwas schwer zu verstehen, und ich begann zu denken, dass sie es vielleicht einfach nicht in verständlicheren Worten erklären wollten. Ich habe versucht, das Komplexe zu vereinfachen. Im Allgemeinen muss man, um nicht "schlecht zu gießen", auf den Moment achten, in dem sich der Markt im Gleichgewicht befindet, das Datum dieses "Gleichgewichts" in die Einstellungen des Indikators eingeben und dann einfach den Grundkurs der Preisaktion anwenden, indem man auf die Niveaus achtet, die der Indikator erzeugen wird, und auf die Kursreaktion auf diesen Niveaus. Und nun meine Erklärungsmethode: Es gibt nur 2 Dinge, auf die ich achte - das maximale und minimale gehandelte Volumen für einen bestimmten Zeitraum (normalerweise 20 Tage). Das Datum des Mindestvolumens muss in den Indikator eingegeben werden. Er kann dies automatisch tun, aber es ist ratsam, dieses Datum zu überprüfen. Wo ist zu prüfen? Wir alle wissen, dass wir auf dem Futures-Markt immer dieselben Daten haben, und zwar bei jedem Broker, der Futures-Handel anbietet (im Gegensatz zu CFDs, wo die Daten sehr unterschiedlich sein können). Die gesamte Analyse und besser noch der gesamte Handel sollte also mit einem Futures-Broker durchgeführt werden, der die MetaTrader 5-Plattform unterstützt (vielleicht kann ich den Indikator auf andere Plattformen portieren; ich habe es noch nicht herausgefunden). Als Nächstes handeln Sie zum Beispiel mit Spot-Gold (XAUUSD) - bei Futures ist dies der Ticker (GC). Sie öffnen das Chicago Board of Trade, Investing, Yahoo Finance usw., suchen den nächstgelegenen aktiven Kontrakt mit dem GC-Ticker und sehen sich das gehandelte Volumen in der Vergangenheit an. Normalerweise benötigen wir Daten, die nicht älter als 20-25 Tage sind. Wir sind nicht an den Daten mit dem maximalen Volumen interessiert - meistens ist dies ein Beweis für das Ende der Richtungsbewegung, und danach muss man wieder warten, bis der Markt in die Gleichgewichtsphase eintritt (minimales Volumen). Wir suchen nach dem Datum des geringsten gehandelten Volumens - dies ist unser Ausgangspunkt, aber wir vergessen nicht zu berücksichtigen, dass an diesem Tag an keiner der Börsen, an denen das Instrument aktiv gehandelt wird, Feiertage waren. Wenn zum Beispiel an diesem Tag in den USA ein Feiertag für das Instrument Gold war, würde ich einen solchen Tag nicht als Ausgangspunkt nehmen. Außerdem gibt es bei Futures-Brokern einen Moment, in dem am Sonntag eine kurze Handelssitzung stattfindet, und auf dem Chart kann es wie eine Lücke aussehen, aber es gibt auch Kerzen, die über den Montag hinausgehen - in diesem Fall muss das Datum im Indikator unter Berücksichtigung der Handelssitzung am Sonntag eingestellt werden (2 Tage einstellen). Ansonsten ist das alles, dann die übliche Candlestick-Analyse. Beobachten Sie, wie der Preis auf die Niveaus reagiert.


Funktionsprinzip: Finden Sie den Tag, den Sie als Ausgangspunkt betrachten - geben Sie das Datum dieses Tages in den Indikator ein, schauen Sie nach, und verwenden Sie die Niveaus, die der Indikator als Zielindikator für die Kursbewegung erstellt. Der Indikator funktioniert sowohl für die Anzeige des Tages als auch für die Anzeige der Spanne von mehreren Tagen. Die vom Indikator berechneten Niveaus eignen sich aber auch für den Intraday-Handel

Ihre Aufgabe bei der Arbeit mit dem Indikator: nachdem der Referenztag gefunden wurde - suchen Sie einfach nach Einstiegsmustern an den Grenzen der Niveaus, die der Indikator erstellt. Und das war's, wenn die Zone richtig eingestellt ist, dann wird sich der Preis in 80% der Fälle von einem Niveau zum anderen bewegen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie einfach das ist.

Der Indikator verfügt über 2 Betriebsmodi: automatisch und manuell. Der Indikator ist sowohl für den Intraday-Handel als auch für den relativ kurzen mittelfristigen Handel geeignet. ACHTUNG - der Indikator wurde für Futures entwickelt! Wenn Sie auf dem Spotmarkt handeln wollen, MÜSSEN Sie eine Analyse auf dem Futures-Markt durchführen und dann einfach den Handel auf dem Spotmarkt kopieren (öffnen). Dies ist sehr wichtig. Der Indikator basiert auf meiner langjährigen Forschung zur Wyckoff-Methode, der Handelstheorie von Maitrade und einem Teil der Logik der LRA (Locked in Range) Analyse.

Disziplin und Psychologie sind etwas, das ich Ihnen nicht aufzwingen kann, daran müssen Sie selbst arbeiten. In bestimmten Marktphasen denken Sie vielleicht, dass Sie den Gral gefunden haben. Das ist aber nicht der Fall. Trading ist ständige Marktprovokation.


P.S. Um eine Anleitung zur Verwendung der Einstellungen im manuellen Modus zu erhalten - klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Urheberrechte im Abschnitt "Allgemeines" oder schreiben Sie mir eine Nachricht über den Messenger auf der MQL5-Website, dann sende ich Ihnen einen Link zu einer Google-Tabelle, in der ich alles beschrieben habe, was Sie brauchen - um das Datum richtig einzustellen. Es ist ratsam, dieses Dokument auf Ihrem Computer für die zukünftige Verwendung zu speichern.


Empfohlene Produkte
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Das Handelssystem von Manyal, CovEchoTrend Robot, setzt auf Zuverlässigkeit und Flexibilität. Durch den Einsatz von statistischen Analysemethoden zur Untersuchung der Beziehungen zwischen dem Basisindikator und den Marktmustern ermöglicht das System ein tieferes Verständnis der Marktprozesse. Intelligente Musteranalyse: Die Anwendung der statistischen Datenverarbeitung hilft dabei, wichtige Trendumkehrpunkte genauer zu identifizieren, die signifikante Marktverschiebungen signalisieren. Die fundi
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
AIS MT5 Indicator 5 All Inclusive Set
AIRAT SAFIN
Indikatoren
AIS MT5 INDICATOR 5 ALL INCLLUSIVE SET GUIDE CHAPTER 1  IMPORTANT INFORMATION <1> THIS INDICATOR IS ONE OF THE SERIES OF NEW AIS INDICATORS AIS MT5 INDICATOR 1 =ADVANCED CLASSIC= AIS MT5 INDICATOR 2 =MULTIFRAMES= AIS MT5 INDICATOR 3 =LINES= AIS MT5 INDICATOR 4 =MARKET PROFILES= AIS MT5 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET CHAPTER 2 GENERAL FEATURES OF THE SERIES <1> AIS MT5 INDICATOR 1 =ADVANCED CLASSIC= < DEVELOPMENT PAUSED >     DISPLAYS MAIN TIME POINTS AND PRICE LEVELS OF THE CHART      SUCH
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indikatoren
Einführung in den manuellen Backtesting-Indikator auf MQL5 Die MetaTrader-Plattform bietet ein hervorragendes Backtesting-Tool zur Bewertung von Expert Advisors (EAs). Wenn es jedoch um das manuelle Backtesting einer Strategie geht, um ihre Effektivität zu bewerten, hat dieses Tool einige Einschränkungen: Sie können im Backtesting-Modus keine Zonen oder Trendlinien manuell zeichnen. Sie können die Zeitrahmen nicht wechseln, um die zeitliche Ausrichtung zu überprüfen. Wenn meine Strategie zum Bei
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
uGenesys AI - 90% genauer Daytrading-Indikator uGenesys AI ist das ultimative System für Forex-Handelsindikatoren, das auf modernster KI-Technologie und fortschrittlichen Analysetechniken wie der Zeitreihenanalyse und genetischen Algorithmen basiert. Unser KI-gestütztes Handelssystem nutzt die Leistungsfähigkeit der Zeitreihenanalyse, um Trends und Muster in historischen Kursdaten zu erkennen, die es Händlern ermöglichen, fundierte Vorhersagen über zukünftige Marktbewegungen zu treffen. Durch d
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indikatoren
Gioteen Volatility Index (GVI) - Ihre ultimative Lösung zur Überwindung der Unvorhersehbarkeit des Marktes und zur Maximierung der Handelsmöglichkeiten. Dieser revolutionäre Indikator hilft Ihnen, Ihre Verlustgeschäfte aufgrund von unruhigen Marktbewegungen zu reduzieren. Der GVI wurde entwickelt, um die Marktvolatilität zu messen und Ihnen wertvolle Einblicke zu gewähren, um die günstigsten Handelsaussichten zu identifizieren. Seine intuitive Oberfläche besteht aus einer dynamischen roten Linie
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
Scaled vidya trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Wir stellen Ihnen das einzigartige Handelssystem/Indikator "Scaled Vidya Trends" vor, das für den dynamischen Scalp-Handel auf Trend-Volatilitäts-Paaren Stunde + Zeitrahmen entwickelt wurde. Hauptmerkmale von Scaled Vidya Trends: -Multi-Level Marktanalyse: es funktioniert auf H1, H2, H3 Zeitrahmen; -Verwendet die beliebtesten Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, USDCAD. Die Broker setzen in der Regel einen der niedrigsten Spreads für diese Paare fest; -Wendet eine Scalping-Methode an, die auf lokal
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Pullback Hunter
Anton Polkovnikov
Indikatoren
PULLBACK-JÄGER Was ist der Traum eines jeden Traders? Ohne Verzögerung die Stellen zu sehen, an denen die Umkehr stattfinden wird. Das gehört natürlich in die Kategorie der Magie, obwohl... nichts ist unmöglich. Aber jetzt habe ich für Sie einen Indikator vorbereitet, der in Echtzeit das Ende von Korrekturen der aktuellen Bewegung markiert oder kurz gesagt - Pullbacks abfängt.Was ist der springende Punkt? Viele Leute praktizieren Rebounds, wenn sich der Preis in die Richtung der offenen Position
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Indikatoren
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) Dieser Indikator basiert auf dem von W.D. Gann eingeführten Konzept des Gleichgewichts zwischen Zeit und Preis. Er erkennt Preisschwünge im Chart und projiziert die Zeitintervalle der Quarter-, Half- und Full-Cycles in die Zukunft, wobei diese mit vertikalen Linien markiert werden. Das Werkzeug wurde entwickelt, um Tradern zu helfen, die Beziehung zwischen Schwunggröße und vergangener Zeit direkt auf MT5-Charts zu untersuchen. Funktionen Erkennt Swing-Hochs u
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experten
Tools zum Verdienen und Forschen. Der Kern der Handelssignale und -strategie basiert auf dem Algorithmus des Autors zur Bildung von Preisprognosemustern. Für jedes Instrument anwendbar! Ergänzt um ein Kontrollsystem basierend auf dem MA "Nine-Tailed Fox" , das das Signal so genau wie möglich für den Markt, das Instrument und den Arbeitszeitraum aktualisiert und anpasst. Zugelassen: Alle Instrumente in allen Märkten (es gibt Ausnahmen). Für wen: Hedgefonds, Fonds- und Vermögensverwalter, Anlag
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indikatoren
Ultimativer Boom- und Crash-Indikator Der ultimative Boom- und Crash-Indikator ist ein von Coetsee Digital entwickeltes, hochmodernes Tool zur Identifizierung potenzieller Spike-Gelegenheiten auf dem Markt. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die sich auf synthetische Deriv- und Weltrade-Märkte konzentrieren. Er ist optimiert, um ausschließlich auf den 3-Minuten- (M3), 5-Minuten- (M5), 15-Minuten- (M15), 30-Minuten- (M30) und 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) zu funktionieren und unterstützt
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indikatoren
Trend Trading ist ein Indikator, der so weit wie möglich von den Markttrends profitiert, indem er Pullbacks und Breakouts zeitlich festlegt. Sie findet Handelsmöglichkeiten, indem sie analysiert, was der Preis während etablierter Trends tut. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Handeln Sie mit Zuversicht und Effizienz an den Finanzmärkten Profitieren Sie von etablierten Trends, ohne ins Wanken zu geraten Profitable Pullbacks, Ausbrüche und vorze
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indikatoren
Max-Min-Delta-Indikator - Analyse des Marktvolumen-Ungleichgewichts Gewinnen Sie mit der Delta-Analyse tiefere Einblicke in das Ungleichgewicht des Marktvolumens Was ist der Max-Min-Delta-Indikator? Der Max-Min-Delta-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument zur Analyse des Marktvolumens, das die maximalen und minimalen Delta-Werte mithilfe eines Histogramms visuell darstellt. Er hilft Händlern, Marktstärke, Schwäche, Absorption und aggressive Kauf-/Verkaufsaktivitäten präzise zu erkennen. H
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Antique Trend Indicator ist eine revolutionäre Trendhandels- und Filterlösung mit allen wichtigen Funktionen eines Trendtools in einem einzigen Tool! Der Antique Trend Indikator ist gut für jeden Trader, geeignet für jeden Trader sowohl für Forex und binäre Optionen. Es gibt keine Notwendigkeit, irgendetwas zu konfigurieren, alles wurde durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während Flats und Trends. Der Antique Trend-Indikator ist ein Instrument für die tech
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indikatoren
Indikator zur Bestimmung von Flat und Trend. Wenn der Preis unter einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Verkaufszone. Beim Kauf dieser Version des Indikators, MT4-Version für ein echtes und ein Demo-Konto - als Geschenk (zum Erhalten, schreiben Sie mir eine private Nachricht)! Wenn der Preis über einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Kaufzone. MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Wenn der P
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indikatoren
Elliot Waves Analyzer Pro berechnet Elliot Waves, um die Trendrichtung und Einstiegslevels zu identifizieren. Hauptsächlich für Swing-Trading-Strategien. Normalerweise würde man eine Position in Trendrichtung für Welle 3 oder eine Korrektur für Welle C eröffnen. Dieser Indikator zeichnet die Zielniveaus für die aktuelle und die nächste Welle. Die wichtigsten Regeln der Elliot-Wellen-Analyse werden durch den Indikator verifiziert. Die Pro-Version analysiert mehrere Timeframes und zeigt die Subwav
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator erstellt eine Heatmap basierend auf der Markttiefe des aktuellen Symbols oder eines anderen Symbols. Ein anderes Symbol ist nützlich, wenn Sie mit Terminkontrakten handeln und ein Kontrakt in "Mini" und "Full" aufgeteilt ist. In Brasilien (B3 - BMF&Bovespa) zum Beispiel sind WDO und DOL Devisenterminkontrakte von BRL/USD (wobei 1 DOL = 5 WDO) und große Banken arbeiten hauptsächlich mit DOL (wo Liquidität wichtig ist). Bitte verwenden Sie den M1-Zeitrahmen , da die Objekte zu kl
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indikatoren
100PIPSsignals – Schnelles EMA-Crossover-System für Gold (M1) Ein einfacher EMA-Crossover-Indikator für Gold-CFDs im 1-Minuten-Chart. Er markiert risikoarme Einstiegspunkte mit klaren Pfeilen und goldenen Kreisen, validiert Bewegungen anhand eines konfigurierbaren Mindest-Pip-Ziels und kann Warnmeldungen/Benachrichtigungen senden. Funktionsweise (einfach): Der Indikator verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (schneller EMA und mittlerer EMA). Wenn der schnelle EMA den mittleren
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet Unterstützung und Widerstand, Volumen und einige spezielle Formel, um das Volumen zu berechnen, um die Kerzen zu filtern. Wenn das Volumen einen bestimmten Wert erreicht, Und zur gleichen Zeit, Kerze bricht die Unterstützung/Widerstand-Linie, Es wäre ein Signal und wir können den Markt betreten. Die Signale erscheinen, wenn die aktuelle Kerze geschlossen wird. Sie können dann in den Handel einsteigen, wenn eine neue Kerze erscheint. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Ge
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Indikatoren
Ultraschnelle Erkennung von parabolischen Kanälen (sowie linearen, horizontalen und wellenförmigen Kanälen) in der gesamten Tiefe der Geschichte, wodurch eine Hierarchie der Kanäle entsteht. Erforderliche Einstellung: Max. Balken im Diagramm: Unbegrenzt Dieser Indikator ist in erster Linie für den algorithmischen Handel konzipiert, kann aber auch für den manuellen Handel verwendet werden. Dieser Indikator wird in naher Zukunft sehr aktiv weiterentwickelt werden, und es wird detailliert beschrie
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Indikatoren
TREND HARMONY MT5 - Multi Timeframe Trend und Phase und Pullback Level Visualizer Indikator für Metatrader5 Der TREND HARMONY-Indikator automatisiert eine tiefgehende Trendanalyse und generiert Visualisierungen für Sie. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades, indem Sie die Unsicherheit beseitigen! Revolutionieren Sie Ihre Handelserfahrung mit Präzision und Einsicht durch den TREND HARMONY Multi Timeframe Indikator - Ihr ultimativer MT5 Trendvisualisierungsindikator. [ Funktionen und Handb
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT4 Version ] [ Kill Zones ] [ SMT Divergenzen ] Wie man mit Orderblöcken handelt: Klicken Sie hier Leistung der Benutzeroberfläche : Während der Tests im Strategietester kann es zu Verzögerungen in der Benutzeroberfläche kommen. Seien Sie versichert, dass dieses Problem nur in der Testumgebung auftritt und keinen Einfluss auf die Leistung des Indikators im Live-Handel hat. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Order Blocks ICT Multi TF-Indikator, einem hochmodernen Tool, das Ihre Hande
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indikatoren
Es ist unser Jahrestag! Um uns zu revanchieren, gibt es für die nächste Woche 60% Rabatt (Originalpreis $239) Wir haben alle unsere geliebten Indikatoren wie z.B.: Key-Level-Order-Block , Key-Level-Angebot und -Nachfrage , Key-Level-Liquiditätsgrab und Key-Level-Keil in einem einzigen Indikator und Dashboard. Was ist neu? Dashboard : Es gibt ein leicht zugängliches Dashboard für alle Ihre Bedürfnisse. Multi-Timeframe-Schaltfläche : Es gibt jetzt eine Multi-Timeframe-Option für Order-Blöcke und
Excessive Momentum Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Indikatoren
Einführung Der Excessive Momentum Indicator ist ein Momentum-Indikator, der das exzessive Momentum direkt aus rohen Preisreihen misst. Der Excessive Momentum Indicator wurde ursprünglich von Young Ho Seo entwickelt und ist eine Erweiterung des Preisaktions- und Musterhandels. Dieser Indikator demonstriert das Konzept der Equilibrium Fractal Wave und der praktischen Anwendung zur gleichen Zeit. Excessive Momentum erkennt Marktanomalien und gibt uns viele Hinweise auf potenzielle Umkehr- und Ausbr
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Indikatoren
Imbalance DOM Pro: Optimieren Sie Ihre Trades mit dem Ungleichgewicht im Orderbuch HABEN SIE ZUGRIFF AUF DAS ORDERBUCH IN MT5? MÖCHTEN SIE IHREN HANDEL AUF EIN NEUES LEVEL HEBEN? Wenn Sie als Trader auf der Grundlage von Order Flow Entscheidungen treffen, kann Imbalance DOM Pro Ihre Analyse revolutionieren. Speziell für Scalper und kurzfristige Trader entwickelt, identifiziert dieses Tool Ungleichgewichte im Orderbuch und bietet wertvolle Handelsmöglichkeiten für schnelle und präzise Ein- u
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indikatoren
Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
Chanlun
Xiaonong Yu
Indikatoren
Die ChanLun- oder Chan-Theorie ist eine der beliebtesten Handelstheorien in China. Es scheint jedoch, dass sie in den westlichen Ländern wenig Einfluss hat. Eigentlich basiert die Chan-Theorie auf einem ausgeklügelten mathematischen Modell. Die Grundidee der ChanLun-Theorie ist es, das Balkendiagramm durch sein Modell zu vereinfachen. Mit Hilfe von ChanLun kann ein Händler den Trend zukünftiger Waren und Aktien analysieren und vorhersagen. In ChanLun gibt es mehrere Grundelemente, die Fraktale,
Weitere Produkte dieses Autors
AZ Risovalka levels drawing tool
Yurii Shvechikov
5 (1)
Indikatoren
AZ Risovalka Werkzeug zum Zeichnen von Ebenen Ein Indikator zur Vereinfachung des Zeichnens von Niveaus. Wählen Sie in den Einstellungen den Indikatormodus für den Körper, den Schatten oder die ganze Kerze. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Zeichnen' auf dem Zeichenfeld, um eine Ebene zu erstellen, klicken Sie dann auf den Körper oder den Schatten der Kerze und wählen Sie die Farbe der Ebene im Farbmenü, das erscheint. Mit der Schaltfläche "Löschen" können Sie die gewählte Ebene löschen, mit "Fa
FREE
AZ Risk Manager
Yurii Shvechikov
Indikatoren
Ein einfacher Indikator zur Berechnung des Risikos und zur automatischen Berechnung der Take-Profit-Linie. In den Einstellungen geben Sie das gewünschte Verhältnis zwischen Risiko und Gewinn ein. Der Indikator berechnet automatisch das Volumen für den Einstieg und zeigt an, wo die Take-Profit-Linie gesetzt werden muss, um das Verhältnis beizubehalten. Das Risiko wird auf der Grundlage Ihrer Bilanzdaten berechnet. Das Informationsfeld kann auf dem Bildschirm verschoben werden. Die Stop-Loss-Linie
FREE
AZ session scalper
Yurii Shvechikov
Indikatoren
AZ Session Scalper Ein kleiner, aber nützlicher Session-Indikator, der in erster Linie für das Scalping entwickelt wurde. Aktivieren Sie die Sitzung, in der Sie handeln möchten, beobachten Sie die Reaktion der M5/M15-Kerzen auf das Niveau der vorherigen Handelssitzung und steigen Sie ein. Wir achten immer auf die Reaktion der aktuellen Sitzung auf die vorherige. Wenn Sie zum Beispiel in Amerika handeln, aktivieren Sie die europäische Sitzung und beobachten Sie, wie eine Sitzung der anderen Liq
FREE
AZ Custom Daily Candle
Yurii Shvechikov
5 (1)
Indikatoren
AZ_Anpassen_Tageskerze Der Indikator ermöglicht es Ihnen, die Konturen von Tageskerzen auf kleinen Zeitrahmen zu zeichnen. Außerdem können Sie die Anzeige von z.B. einer H1-Kerze anpassen und sehen, wie sie auf dem M5-Chart aussieht (ich denke, dies ist eine nützliche Einstellung für Scalping). Außerdem ist es möglich, den Anfang/Ende der Kerzen zu verschieben, die Hintergrundfarbe und die Liniendicke zu ändern. Anregungen und Wünsche sind willkommen. v 1.05 (31/03/2025) Auf Wunsch habe ich die
FREE
AZ simple trading sessions
Yurii Shvechikov
5 (1)
Indikatoren
Achtung - der Indikator wurde ursprünglich für den Handel mit Futures und die Feinheiten der Sonntagssitzung entwickelt. Diese Modifikation berücksichtigt nicht den Sonntag vor dem Markt, sondern ist streng an die Zeit auf dem Chart für den korrekten Betrieb auf dem Spotmarkt gebunden. Standard-ATR-Indikator, können Sie aktivieren, ignorieren ungewöhnlich große Kerzen. Es ist möglich, die Position des angezeigten Textes in den 4 Ecken des Charts zu ändern. Sie können den Berechnungszeitraum (vo
FREE
AZ Auto Levels builder ATR edition
Yurii Shvechikov
Indikatoren
AZ Auto Levels builder ATR edition Indikator für das automatische Zeichnen von Pegeln. Für verschiedene Instrumente müssen Sie mit den Parametern spielen, um die richtigen zu finden. Die Idee dahinter ist, dass der Indikator auf dem in den Einstellungen gewählten Zeitrahmen (standardmäßig H1) nach interessanten Levels sucht. Die Suche erfolgt nur bei Kerzen, die 30 % über der täglichen Standard-ATR ähnlicher Kerzen liegen (Sie können dies in den Einstellungen ändern). Die ATR wird für die letzte
FREE
AZ daymaxlows
Yurii Shvechikov
Indikatoren
Der einfachste Indikator. Sie wählen den Wochentag (Montag/Freitag), der Indikator zeichnet die Hochs und Tiefs dieses Tages auf den Körper und den Schatten der Kerze. Die Einstellungen der Füllfarbe des ausgewählten Tages, der Stil und die Farbe der Linien können geändert werden. Der Indikator sucht nach dem nächstgelegenen ausgewählten Tag, um die Kursreaktion auf den Körper/Schatten der Kerze des ausgewählten Tages schneller zu visualisieren.
FREE
AZ ATR indicator with volume correlation bonus
Yurii Shvechikov
5 (1)
Indikatoren
AZ ATR-Indikator (mit Bonus für die Volumenkorrelation) Standard-ATR-Indikator, Sie können aktivieren, dass ungewöhnlich große Kerzen ignoriert werden. Es ist möglich, die Position des angezeigten Textes in den 4 Ecken des Charts zu ändern. Sie können den Berechnungszeitraum (vor Tagen) ändern. Bonus - der Indikator hat eine Korrelation mit dem Volumen. Kann aktiviert werden, um eine mögliche Priorität zum aktuellen Zeitpunkt auf dem Markt anzuzeigen. Was bedeuten die Werte: Positive Korre
FREE
AZ mini atr indicator
Yurii Shvechikov
Indikatoren
AZ Mini-ATR-Indikator Auf vielfachen Wunsch habe ich eine Miniaturversion des ATR-Indikators erstellt. Zusätzlich zu den grundlegenden Funktionen, wie der Berechnung der durchschnittlichen ATR auf der Grundlage bestimmter Parameter, kann er die Farbe eines Textbalkens ändern, je nachdem, wie weit sich der Kurs bereits bewegt hat. Hat sich der Kurs um mehr als 110 % seiner durchschnittlichen ATR bewegt, färbt sich der Balken rot; hat er sich um weniger als 80 % bewegt, ist der Balken grün. Die
FREE
AZ simple sound alert
Yurii Shvechikov
Indikatoren
Der einfachste Indikator. Er gibt ein Standardsignal (eine Audiodatei aus der MetaTrader-Standardbibliothek - alert.wav) nach einer von Ihnen gewählten Zeitspanne aus. Leider konnte ich aufgrund von Sprachbeschränkungen nicht die Möglichkeit einbauen, Ihre Datei auszuwählen. Ein Fehler wurde behoben: Beim Umschalten der TF wurde der Indikator komplett neu initialisiert, und er dachte, dass ein neues Zeitintervall eingetroffen sei.
FREE
AZ daily scalper
Yurii Shvechikov
Indikatoren
AZ daily scalper Mini-Indikator, der auf der Grundlage des Vortages mögliche Korrekturstufen einzeichnet. Dann gehen Sie zu einem niedrigeren Zeitrahmen und suchen nach Einstiegsmustern. In den Einstellungen können Sie den Tag auswählen, an dem Sie diese Niveaus erhalten möchten (standardmäßig berechnet er vom Vortag). Sie können die Farben der Niveaus, die Art der Linien und die Hintergrundfarbe der Kerze, ab der die Berechnung erfolgt, einstellen.
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension