AZ Volzone SYSTEM locked in range finder

Dieser Indikator ist der Hauptbestandteil meines Handelssystems. Sie erhalten eine detaillierte Anleitung, wie Sie den Indikator im manuellen Modus verwenden können. ACHTUNG - Ich empfehle dringend die Verwendung des Indikators bei der Analyse des Marktes mit einem Futures-Broker (auch mit einer Demo-Version des Kontos wird gut sein, wenn Makler bieten Notierungen und Volumina in Echtzeit), und Einträge können auf dem Spotmarkt gemacht werden.

Mein System hat nichts mit dem kürzlich populären SmartMoney-System und seinen Varianten gemein.

Ich werde daher versuchen, die Funktionsweise des Indikators so einfach und kurz wie möglich zu beschreiben. Ich habe die Wyckoff-Methode und die Locked-in Range (LRA) Theorie von Tom Leksey (Artemii Taranov?) als Grundlage genommen. Aber diese beiden Handelsmethoden sind etwas schwer zu verstehen, und ich begann zu denken, dass sie es vielleicht einfach nicht in verständlicheren Worten erklären wollten. Ich habe versucht, das Komplexe zu vereinfachen. Im Allgemeinen muss man, um nicht "schlecht zu gießen", auf den Moment achten, in dem sich der Markt im Gleichgewicht befindet, das Datum dieses "Gleichgewichts" in die Einstellungen des Indikators eingeben und dann einfach den Grundkurs der Preisaktion anwenden, indem man auf die Niveaus achtet, die der Indikator erzeugen wird, und auf die Kursreaktion auf diesen Niveaus. Und nun meine Erklärungsmethode: Es gibt nur 2 Dinge, auf die ich achte - das maximale und minimale gehandelte Volumen für einen bestimmten Zeitraum (normalerweise 20 Tage). Das Datum des Mindestvolumens muss in den Indikator eingegeben werden. Er kann dies automatisch tun, aber es ist ratsam, dieses Datum zu überprüfen. Wo ist zu prüfen? Wir alle wissen, dass wir auf dem Futures-Markt immer dieselben Daten haben, und zwar bei jedem Broker, der Futures-Handel anbietet (im Gegensatz zu CFDs, wo die Daten sehr unterschiedlich sein können). Die gesamte Analyse und besser noch der gesamte Handel sollte also mit einem Futures-Broker durchgeführt werden, der die MetaTrader 5-Plattform unterstützt (vielleicht kann ich den Indikator auf andere Plattformen portieren; ich habe es noch nicht herausgefunden). Als Nächstes handeln Sie zum Beispiel mit Spot-Gold (XAUUSD) - bei Futures ist dies der Ticker (GC). Sie öffnen das Chicago Board of Trade, Investing, Yahoo Finance usw., suchen den nächstgelegenen aktiven Kontrakt mit dem GC-Ticker und sehen sich das gehandelte Volumen in der Vergangenheit an. Normalerweise benötigen wir Daten, die nicht älter als 20-25 Tage sind. Wir sind nicht an den Daten mit dem maximalen Volumen interessiert - meistens ist dies ein Beweis für das Ende der Richtungsbewegung, und danach muss man wieder warten, bis der Markt in die Gleichgewichtsphase eintritt (minimales Volumen). Wir suchen nach dem Datum des geringsten gehandelten Volumens - dies ist unser Ausgangspunkt, aber wir vergessen nicht zu berücksichtigen, dass an diesem Tag an keiner der Börsen, an denen das Instrument aktiv gehandelt wird, Feiertage waren. Wenn zum Beispiel an diesem Tag in den USA ein Feiertag für das Instrument Gold war, würde ich einen solchen Tag nicht als Ausgangspunkt nehmen. Außerdem gibt es bei Futures-Brokern einen Moment, in dem am Sonntag eine kurze Handelssitzung stattfindet, und auf dem Chart kann es wie eine Lücke aussehen, aber es gibt auch Kerzen, die über den Montag hinausgehen - in diesem Fall muss das Datum im Indikator unter Berücksichtigung der Handelssitzung am Sonntag eingestellt werden (2 Tage einstellen). Ansonsten ist das alles, dann die übliche Candlestick-Analyse. Beobachten Sie, wie der Preis auf die Niveaus reagiert.





Funktionsprinzip: Finden Sie den Tag, den Sie als Ausgangspunkt betrachten - geben Sie das Datum dieses Tages in den Indikator ein, schauen Sie nach, und verwenden Sie die Niveaus, die der Indikator als Zielindikator für die Kursbewegung erstellt. Der Indikator funktioniert sowohl für die Anzeige des Tages als auch für die Anzeige der Spanne von mehreren Tagen. Die vom Indikator berechneten Niveaus eignen sich aber auch für den Intraday-Handel

Ihre Aufgabe bei der Arbeit mit dem Indikator: nachdem der Referenztag gefunden wurde - suchen Sie einfach nach Einstiegsmustern an den Grenzen der Niveaus, die der Indikator erstellt. Und das war's, wenn die Zone richtig eingestellt ist, dann wird sich der Preis in 80% der Fälle von einem Niveau zum anderen bewegen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie einfach das ist.

Der Indikator verfügt über 2 Betriebsmodi: automatisch und manuell. Der Indikator ist sowohl für den Intraday-Handel als auch für den relativ kurzen mittelfristigen Handel geeignet. ACHTUNG - der Indikator wurde für Futures entwickelt! Wenn Sie auf dem Spotmarkt handeln wollen, MÜSSEN Sie eine Analyse auf dem Futures-Markt durchführen und dann einfach den Handel auf dem Spotmarkt kopieren (öffnen). Dies ist sehr wichtig. Der Indikator basiert auf meiner langjährigen Forschung zur Wyckoff-Methode, der Handelstheorie von Maitrade und einem Teil der Logik der LRA (Locked in Range) Analyse.

Disziplin und Psychologie sind etwas, das ich Ihnen nicht aufzwingen kann, daran müssen Sie selbst arbeiten. In bestimmten Marktphasen denken Sie vielleicht, dass Sie den Gral gefunden haben. Das ist aber nicht der Fall. Trading ist ständige Marktprovokation.





P.S. Um eine Anleitung zur Verwendung der Einstellungen im manuellen Modus zu erhalten - klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Urheberrechte im Abschnitt "Allgemeines" oder schreiben Sie mir eine Nachricht über den Messenger auf der MQL5-Website, dann sende ich Ihnen einen Link zu einer Google-Tabelle, in der ich alles beschrieben habe, was Sie brauchen - um das Datum richtig einzustellen. Es ist ratsam, dieses Dokument auf Ihrem Computer für die zukünftige Verwendung zu speichern.